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Гран-при Монреаля-2024. Маршрут и участники

Гран-при Монреаля-2024. Превью

 

Гран-при Монреаля-2024. Маршрут и участники

Гран-при Монреаля-2024. Маршрут и участникиГран-при Монреаля-2024. Маршрут и участники

 

 

 

13-й выпуск Гран-при Монреаля (Grand Prix Cyclistes de Montreal) пройдёт 15 сентября. Действующие лица и схема маршрута в Монреале те же, что и на Гран-при Квебека - круговая гонка.

 

Однако рельеф во второй канадской больше подходит универсалам-горнякам, так как набор высоты увеличивается с 2976 м (в Квебеке) до 4573 м в Монреале.  Дистанция в 209,1 км складывается из прохождения 17 кругов по 12,3 км, набор высоты на круге - 269 м.  

 

Участники сразу после старта поедут в подъём Кот-Камильен-Уд (Côte Camillien-Houde) 1,8 км с8%, после спуска с которого и равнинного километрового отрезка начнётся второй подъём - Кот-де-ла-Политехник (Côte de la Polytechnique) - 780 м со средним градиентом 6%, включая 200-метровый отрезок с 11%.

 

Следующий подъём - 534 м с 7,5%, после равнинного отрезка и спуска с которого круг в 12,3 км будет завершить 560-метровый подъём со средним градиентом 4%.

 

Победитель Гран-при Монреаля Адма Йейтс не будет защищать титул. Победитель 2022 года Тадей Погачар (UAE Team Emirates), уже попробовавший ногу на Гран-при Квебека-2024, один из главных претендентов в борьбе за победу.У него есть все шансы стать вторым в истории гонки двукратным победителем после Грега Ван Авермата. В 2022 году Тадей Погачар выиграл спринт из небольшой группы, опередив Ваута ван Арта и Андреа Баджиоли.

Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla) выигрывал Гран-при Монреаля в 2018 году спринтом из большой группы.

 

Среди претендентов Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), Арно Де Ли (Lotto Dstny), Биньям Гирмай (Intermarche-Wanty), Роман Барде (dsm firmeninch PostNL), Алекс Аранбуру (Movistar), Саймон Йейтс (Jayco AlUla) и другие.

 

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Теги к статье: Гран-при Монреаля-2024 Grand Prix Cycliste de Montreal-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • vova-55
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    vova-55-Фото

    Болельщиков, хейтеров, троллей много и хотелок у них тоже много разных. 

    А человек делает, то что может и даже больше: 

    "... хочется быть самим собой, делать по-своему, участвовать в своих гонках, идти к своей  истории...". 

  • gumanoidd
    Тадей Погачар: “Не люблю гово ... (12)
    gumanoidd-Фото

    в велоспорте Олимпиада на 10-м месте---вот и непоехал



    в велоспорте главное ЧМ --- Гранд туры---классики типа Рубе

  • Ernat78
    Майкл Мэттьюс — первый трёхкра ... (1)
    Ernat78-Фото

    Гирмая бы в Астану

  • RVL
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    RVL-Фото

    Ну а тадей уставший после тдф полетел за океан, перед чм на самолёте...
    За бабло.

    Да и после Джиро на тдф по той же причине...

    Нет ничего святого в этом погачаре))
    ))
    Я не запрещаю, с чего вы взяли..
    Именно так же имею право высказаться...))

  • jerzyk
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (2)
    jerzyk-Фото
    Оля і Юля - ви молодці! Так тримати! ???????

    ???????

    Знаки запитання не від мене, від мене сердушка, люблю Вас!?
  • MVDP
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    MVDP-Фото
    Вот и младшенький подрос.
  • Pugachev
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    Pugachev-Фото

    Похоже, высокие места Гирмая стали настолько привычны, что уже про них и не говорят - само собой разумеется это. И это мне лично очень приятно - весьма положителный спортсмен он.

  • старт-шоссе 82
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    старт-шоссе 82-Фото
    =Не красиво свои сомнения бросать на других людей.=
    Что за глупость? Или вы хотите выступить в роли модератора?
    красиво - не красиво
    льзя - нельзя

    Не красиво поправлять всех, да ещё и по надуманному поводу.
  • RVL
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    RVL-Фото

    Ну ты же за что то живёшь? Или родину  продал?
    Или корешки на вершки меняешь, пафосный ты наш))

    А спортсмены неплохо свои страны прославляют, в том числе и за деньги. Хаты и брички и деньги родина лихо выдает за спортивные победы, и она не против! А тут погги алчный на самолёте полетел за деньгами))

     

  • Гонщик
    Гран-при Квебека-2024. Результ ... (18)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kabachok
    сто %!
    кончик пропустил такую вкусняшку, не среагировал вовремя, видимо из-за отсутствия тега РОГЛИЧ)))
    Опять ты таблетку забыл принять , нельзя же так издеваться над остатками "здороаья" , впрочем как и твой любимый янычар .



    Цитата: RVL
    Сомневаться имеем право. Не красиво свои сомнения бросать на других людей. Тем более что бабки - это хорошо!
    Ты бы Родину продал или уже ? Одни бабки в голове у никчёмных...

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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