Гран-при Монреаля-2024. Превью

Гран-при Монреаля-2024. Маршрут и участники

13-й выпуск Гран-при Монреаля (Grand Prix Cyclistes de Montreal) пройдёт 15 сентября. Действующие лица и схема маршрута в Монреале те же, что и на Гран-при Квебека - круговая гонка.

Однако рельеф во второй канадской больше подходит универсалам-горнякам, так как набор высоты увеличивается с 2976 м (в Квебеке) до 4573 м в Монреале. Дистанция в 209,1 км складывается из прохождения 17 кругов по 12,3 км, набор высоты на круге - 269 м.

Участники сразу после старта поедут в подъём Кот-Камильен-Уд (Côte Camillien-Houde) 1,8 км с8%, после спуска с которого и равнинного километрового отрезка начнётся второй подъём - Кот-де-ла-Политехник (Côte de la Polytechnique) - 780 м со средним градиентом 6%, включая 200-метровый отрезок с 11%.

Следующий подъём - 534 м с 7,5%, после равнинного отрезка и спуска с которого круг в 12,3 км будет завершить 560-метровый подъём со средним градиентом 4%.

Победитель Гран-при Монреаля Адма Йейтс не будет защищать титул. Победитель 2022 года Тадей Погачар (UAE Team Emirates), уже попробовавший ногу на Гран-при Квебека-2024, один из главных претендентов в борьбе за победу.У него есть все шансы стать вторым в истории гонки двукратным победителем после Грега Ван Авермата. В 2022 году Тадей Погачар выиграл спринт из небольшой группы, опередив Ваута ван Арта и Андреа Баджиоли.

Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla) выигрывал Гран-при Монреаля в 2018 году спринтом из большой группы.

Среди претендентов Жулиан Алафилипп (Soudal Quick Step), Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike), Арно Де Ли (Lotto Dstny), Биньям Гирмай (Intermarche-Wanty), Роман Барде (dsm firmeninch PostNL), Алекс Аранбуру (Movistar), Саймон Йейтс (Jayco AlUla) и другие.