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Тадей Погачар возвращается в гонки на Гран-при Квебека и Монреаля-2024

Тадей Погачар: "Не хочу сейчас разрушать себя тремя Гранд-турами за несколько месяцев"

 

 

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар возвращается к соревнованиям после дубля - победы на Джиро д'Италия-2024 и  Тур де Франс-2024. 13 и 15 сентября он примет участие в канадских классиках - Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля. Вместе с ним канадские гонки поедут Игор Арриета, Хуан Аюсо, Финн Фишер-Блек, Рафал Майка, Домен Новак и Тим  Велленс.

 

 

 

Тадей Погачар: «Я хорошо отдохнул от соревнований и с нетерпением жду возвращения в гонки, начиная с Канады. Это прекрасная страна для велосипедистов. У меня остались прекрасные воспоминания о поездке туда два года назад. Уровень гонок будет высоким, как всегда. Нам придётся выложиться по максимуму. Как бы не сложилась вторая часть сезона, я уже могу быть доволен тем, чего добился в этом году. Всё остальное - бонус. Я в хорошей форме, нацелен получить удовольствие от соревнований и добиться успехов в последней части сезона».

 

 

В интервью La Gazzetta dello Sport Тадей Погачар поговорил о том, жалеет ли он, что не воспользовался уникальном шансом выиграть три Гранд-тура в один сезон и намерен ли пытаться сделать хет-трик в будущем:

 

«Да, это могло получиться. Но после Тура я очень устал, и поэтому решение не участвовать в Вуэльте было правильным. Я рад, что отдохнул. Хотя бы раз смог прочувствовать настоящее лето.

 

Возможно, в перспективе подумаю (о хет-трике Гранд-туров), но не сейчас. Я ещё молод, не хочу разрушать себя тремя Гранд-турами за несколько месяцев. Это очень рискованно. Получится очень много гоночных дней, давление будет очень сильным».

 

Во второй части сезона главная цель Тадея Погачара — радужная майка чемпиона мира в групповой гонке. Если это получится, то 25-летний словенский велогонщик может повторить достижения Эдди Меркса и Стивена Роча, которые являются победителями двух Гранд-туров и групповой гонки чемпионата мира в один сезон.

 

Тадей Погачар уже провёл разведку трассы чемпионата мира и назвал её идеальной для его атакующего стиля:

 

«Не знаю, сколько Гранд-туров Примож Роглич и я уже выиграли, но словенцы никогда не выигрывали титул чемпиона мира. Надеюсь это исправить.

 

В этом году маршрут трудный, но трасса не сверхтрудная. Однако именно гонщики всегда делают гонку. В прошлом году все думали, что чемпионат мира в Глазго завершится спринтом, но этого не случилось. В этом году рельеф больше подходит горнякам. Это взрывная трасса, где есть несколько технических участков. Она для атакующих гонщиков. Идеальная трасса для чемпионата мира.

 

Если Матье ван дер Пул будет в отличной форме, он сможет побороться за победу и удивить нас. Эта трасса была бы идеальной для Ваута ван Арта, жаль, что он не примет участие в гонки из-за падения. Есть ещё Ремко, он, как и я, очень разносторонний гонщик, может побеждать на любом рельефе.

 

Я много работал вне велосипеда, немного изменил обстановку. Небольшие детали на велосипеде, другой подход и мой, и окружающих. Мне стало комфортнее на велосипеде, поменялся и план тренировок. Думаю, у меня есть возможности для дальнейшего совершенствования. Я не посвящаю свою жизнь велоспорту на 110%. Если и дальше сосредотачиваться на подходе, на внимании к деталям, например, к питанию и другому, всё может пойти лучше. Или хуже. Кто знает. Мы попробуем, посмотрим, что получится.

 

Допустим, я уже на верном пути, но мне надо продолжать работать так же, как делал это последние несколько лет. Чтобы стать лучшим, надо превосходить соперников по всем параметрам до такой степени, чтобы все согласились, что ты, действительно, лучший. Было бы потрясающе этого добиться, но я не слишком об этом задумываюсь. Если у меня не получится, неважно. Я просто хочу получать как можно больше удовольствия от гонок и велоспорта».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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Комментарии

  • rude_rider
    Примож Роглич — победитель Вуэ ... (23)
    rude_rider-Фото
    Да Рогла, на зубах выиграл.. Не совсем уверено . Молодец, теперь ещё одну и уже легенда а пока делим место с эрасом.

    Думаю будь тут Погги однозначно забрал бы вуелту..команда до сих пор сильна его
  • Astanaforever
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Astanaforever-Фото
    "Крыша" Астаны тоже прохудилась.?
  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото

    Цитата: Серафим
    Так это были бабушка и дедушка? А то Отари говорит-родители, а врод
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Невозмутимый
    Ну это довольно дискуссионный вопрос, интересно ли смотреть на то как одни борятся за этап, а другие за генерал. Так получается, что за победу борятся какие-то слабаки, а фавориты вату катают, как будто бы на отшибись едут
    Тому кто в теме , очень интересно , а секте фанатов биороботов , естественно нет , привыкли что их кумиры одной ногой уезжают от всех особо не напрягаясь.


    Цитата: Джамайка
    а что по словам Отара утратила Квик-СТеп по концовке этапа? Какое-то право... что имелось в виду? 


    по комментаторам: СК умеет рассказывать, заинтресовывать, заражает и заряжает эмоциями, прививает любось к вело. Историй не хватает, их повторяет по нескольку раз, на ТДФ, например, несколько этапов слушали про "родные места Паши Сивакова", но это неизбежно, как звуковой фон гонки.
    ОТара слушать скучно, фамилии гонцов произносит невнятно. Оценки типа "не самое умное решение...", в такой ситуации стыдно не выиграть этап...." меня бесят.
    Хоть Курдюк и редиска , родства не помнящая , но харизму не отнять , с Отаром даже сравнивать глупо , он как комментатор вообще ни о чём, таких много .
    а почему редиска? для любого нормального человека родство с рашкой - єто позор.
    е немолодо выглядят для родителей парня 26 лет.

  • Ernat78
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    Ernat78-Фото

    не думаю 

  • Ernat78
    Маттиас Скельмосе — лучший мо ... (1)
    Ernat78-Фото

    удачи в дальнейщем 

  • Ernat78
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    Ernat78-Фото

    нашим лишь кинуть и открестится, кидок супермена еще свеж в памяти 

  • veltus85
    Вуэльта Испании-2024. Результа ... (41)
    veltus85-Фото
    чабан
  • Ernat78
    Бен О’Коннор — призёр Вуэльты ... (3)
    Ernat78-Фото

    Вот его хотя бы для начала в Астану подписать, уже можно расчитывать на железную тройку в ГТ, при хорошем подборе летинантов 

  • AlexanderSak
    Заявление Astana Qazaqstan Dev ... (3)
    AlexanderSak-Фото
    Достаточно ожидаемо, резкий прирост результатов.
  • AzaKonta
    Кейден Гровс: «Горько-сладкий ... (4)
    AzaKonta-Фото
    Когда в Астану?

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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