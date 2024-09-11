Тадей Погачар возвращается в гонки на Гран-при Квебека и Монреаля-2024

Тадей Погачар: "Не хочу сейчас разрушать себя тремя Гранд-турами за несколько месяцев"

25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар возвращается к соревнованиям после дубля - победы на Джиро д'Италия-2024 и Тур де Франс-2024. 13 и 15 сентября он примет участие в канадских классиках - Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля. Вместе с ним канадские гонки поедут Игор Арриета, Хуан Аюсо, Финн Фишер-Блек, Рафал Майка, Домен Новак и Тим Велленс.

Тадей Погачар: «Я хорошо отдохнул от соревнований и с нетерпением жду возвращения в гонки, начиная с Канады. Это прекрасная страна для велосипедистов. У меня остались прекрасные воспоминания о поездке туда два года назад. Уровень гонок будет высоким, как всегда. Нам придётся выложиться по максимуму. Как бы не сложилась вторая часть сезона, я уже могу быть доволен тем, чего добился в этом году. Всё остальное - бонус. Я в хорошей форме, нацелен получить удовольствие от соревнований и добиться успехов в последней части сезона».

В интервью La Gazzetta dello Sport Тадей Погачар поговорил о том, жалеет ли он, что не воспользовался уникальном шансом выиграть три Гранд-тура в один сезон и намерен ли пытаться сделать хет-трик в будущем:

«Да, это могло получиться. Но после Тура я очень устал, и поэтому решение не участвовать в Вуэльте было правильным. Я рад, что отдохнул. Хотя бы раз смог прочувствовать настоящее лето.

Возможно, в перспективе подумаю (о хет-трике Гранд-туров), но не сейчас. Я ещё молод, не хочу разрушать себя тремя Гранд-турами за несколько месяцев. Это очень рискованно. Получится очень много гоночных дней, давление будет очень сильным».

Во второй части сезона главная цель Тадея Погачара — радужная майка чемпиона мира в групповой гонке. Если это получится, то 25-летний словенский велогонщик может повторить достижения Эдди Меркса и Стивена Роча, которые являются победителями двух Гранд-туров и групповой гонки чемпионата мира в один сезон.

Тадей Погачар уже провёл разведку трассы чемпионата мира и назвал её идеальной для его атакующего стиля:

«Не знаю, сколько Гранд-туров Примож Роглич и я уже выиграли, но словенцы никогда не выигрывали титул чемпиона мира. Надеюсь это исправить.

В этом году маршрут трудный, но трасса не сверхтрудная. Однако именно гонщики всегда делают гонку. В прошлом году все думали, что чемпионат мира в Глазго завершится спринтом, но этого не случилось. В этом году рельеф больше подходит горнякам. Это взрывная трасса, где есть несколько технических участков. Она для атакующих гонщиков. Идеальная трасса для чемпионата мира.

Если Матье ван дер Пул будет в отличной форме, он сможет побороться за победу и удивить нас. Эта трасса была бы идеальной для Ваута ван Арта, жаль, что он не примет участие в гонки из-за падения. Есть ещё Ремко, он, как и я, очень разносторонний гонщик, может побеждать на любом рельефе.

Я много работал вне велосипеда, немного изменил обстановку. Небольшие детали на велосипеде, другой подход и мой, и окружающих. Мне стало комфортнее на велосипеде, поменялся и план тренировок. Думаю, у меня есть возможности для дальнейшего совершенствования. Я не посвящаю свою жизнь велоспорту на 110%. Если и дальше сосредотачиваться на подходе, на внимании к деталям, например, к питанию и другому, всё может пойти лучше. Или хуже. Кто знает. Мы попробуем, посмотрим, что получится.

Допустим, я уже на верном пути, но мне надо продолжать работать так же, как делал это последние несколько лет. Чтобы стать лучшим, надо превосходить соперников по всем параметрам до такой степени, чтобы все согласились, что ты, действительно, лучший. Было бы потрясающе этого добиться, но я не слишком об этом задумываюсь. Если у меня не получится, неважно. Я просто хочу получать как можно больше удовольствия от гонок и велоспорта».