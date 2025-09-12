VeloNEWS
Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля-2025. Маршрут и участники

Канадские классики-2025: Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля. Превью

 

 

Осень в велоспорте  —  это яркие однодневные гонки с острой борьбой и непредсказуемостью, где победа даёт возможность войти в историю и завершить сезон на высокой ноте. Это в полной мере проявляется в дубле канадских однодневных гонок — Гран-при Квебека (12 сентября) и Гран-при Монреаля (14 сентября). Две классики Мирового тура, разделенные всего 48 часами, бросают вызов элите мирового пелотона. 

 

Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля-2025. Маршрут и участники

 

 

Гран-при Квебека —  классика, но с новым поворотом. В 2025 году трасса изменилась впервые за годы, что обещает перевернуть привычную тактику. 216 км с набором высоты в 2610 метров и 18 кругов по холмам «Старой столицы» Канады. Ключевым станет короткий, но жестокий подъёме Кот-де-ла-Монтань (375 м, 10%), который теперь находится всего в 1.2 км от финиша.

 

Гран-при Монреаля —  безжалостная горная классика, где на  209 км дистанции набор высоты составит 4573 метра, которые гонщики накручивают за 17 кругов. Кульминация гонки — два изматывающих подъема: Камильен-Уд (1.8 км, 7,3%) и Политехник с коварным отрезком в 11%. А финал с разворотом за 560 метров и подъемом к финишу под 4% требует не только сил, но и хладнокровия.

 

В следующем году Монреаль примет Чемпионат мира по шоссейному велоспорту.

 

Маршрут Гран-при Квебека-2025

 

Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля-2025. Маршрут и участники

 

 

14-й выпуск Гран-при Квебека – это  круговая гонка протяженностью 216 километров с набором высоты 2610 метров. Гонщикам предстоит преодолеть восемнадцать кругов по 12 километров каждый. Финишный отрезок – выполаживание,  начинающееся через 1,2 километра после резкого и короткого подъема Кот-де-ла-Монтань.

 

Впервые за много лет маршрут Гран-при Квебека отклоняется от привычной трассы. Старт расположен на авеню Джордж VI (Avenue George VI) в Парк-де-Шан-де-Батай (Parc des Champs-de-Bataille). Первые два километра гонщики проедут по городскому парку. Этот участок всегда был частью трассы, но раньше после выезда из парка они поворачивали налево, а на этот раз они уходят направо на Гранд-Алле-Уэст (Grande Allée Ouest). После петли длиной примерно 2 километра они вновь выходят на знакомую трассу.

 

После спуска в сторону реки Святого Лаврентия пелотон проедет 4 км вдоль широкого бульвара де Шамплен (Boulevard de Champlain), после чего направится в старую часть города. Этот участок начинается с подъема Кот-де-ла-Монтань — короткого и крутого отрезка длиной 375 метров с градиентом 10%.

 

В прошлые годы после этого трасса шла на спуск и снова поднималась через центр города, но на этот раз все иначе. После подъема Кот-де-ла-Монтань следует короткий ровный участок, после которого дорога пойдёт вверх до самого финиша. Это изменение делает атаку на Кот-де-ла-Монтань еще более важной, поскольку теперь подъём находится ближе к финишной черте.

 

От вершины подъема Кот-де-ла-Монтань до финиша на авеню Джордж VI остается 1,2 километра  в гору с градиентом примерно 3%.

 

В прошлом году победителем Гран-при Квебека в третий раз в карьере стал австралийский гонщик Майкл Мэттьюс (Jayco AlUla).

 

Майкл Мэттьюс выиграл Гран-при Квебека-2024

 

Маршрут Гран-при Монреаля-2025

 

Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля-2025. Маршрут и участники

 

 

Четырнадцатый выпуск Гран-при Монреаля пройдёт воскресенье, 14 сентября. Участники проедут по городу 17 кругов общей протяженностью 209,1 километр и с общим набором высоты 4573 метра.

 

Финал гонки включает разворот на 180 градусов за 560 метров до финишной черты, после чего заключительный отрезок дороги поднимается под уклоном 4%. Каждый круг начинается на Авеню дю Парк (Avenue du Parc). Вскоре после старта гонщики заедут в парк Мон-Руаяль и сразу же атакуют подъем Камильен-Уд (Côte Camillien-Houde). - 1,8 километра при среднем градиенте 8%, за которым следует пологий спуск, переходящий в километровый равнинный участок.

 

Второй подъём — Кот-де-ла-Политехник (Côte de la Polytechnique), 780 метров   со средним градиентом 6%. Он включает 200-метровый отрезок с уклоном 11%, самый крутой участок на круге.

 

После спуска на Шемен-де-ла-Рамп (Chemin de la Rampe) участники выезжают на широкий бульвар Эдуар-Монпети (Boulevard Édouard-Montpetit). Левый поворот, а затем два правых приводят пелотон на Авеню Паньэло (Avenue Pagnuelo) — подъем протяжёненостью 534 метра с градиентом 7,5%. После 500 метров по равнине гонщики проедут спуск по широкому бульвару дю Мон-Руаяль (Boulevard du Mont-Royal) к Авеню дю Парк.

 

После 560-метрового спуска участников ждёт поворот на 180 градусов, из-за чего им придётся почти полностью сбросить скорость. Затем вновь подъём 560 метров с градиентом примерно 4% к финишной черте.

 

В прошлом году Тадей Погачар атаковал на подъёме Камильен-Уд почти за два круга до финиша и одержал сольную вторую в карьере победу в Монреале.  В 2022 году он выигрывал Гран-при Монреаля в спринте, где опередил Ваута ван Арта.

 

Участники и претенденты канадских классик Гран-при Квебека-2025 и Гран-при Монреаля-2025

 

Гран-при Квебека и Гран-при Монреаля-2025. Маршрут и участники

 

Канадские гонки, как всегда, собирают звёздный состав. Хотя Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) подчеркнул перед стартом, что готов помогать команде и не ставит целью обязательную личную победу, он главный фаворит на победу в обеих классиках.

 

Среди претендентов также Брэндон Макналти, Тим Велленс, Адам Йейтс (UAE Team Emirates XRG), Ваут ван Арт, Кристоф Лапорт, Саймон Йейтс (Visma Lease a Bike), Майкл Мэттьюс, Люк Дабридж (Jayco AlUla), Пельо Бильбао, Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Маттиа Каттанео, Валентан Паре-Пантр, Люк Ламперти (Soudal Quick Step), Арно Де Ли (Lotto), Биньям Гирмай (Intermarché – Wanty), Нельсон Паулесс, Миккель Оноре (EF Education EasyPost), Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), Оскар Онли (Picnic PostNl), Жулиан Алафилипп (Tudor), Корбин Стронг (Israel Premier Tech) и другие.

 

