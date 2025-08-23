Давид Годю — победитель 3 этапа Вуэльты Испании-2025

Давид Годю опережает Мадса Педерсена в спринте на 3-м этапе Вуэльты Испании-2025

Давид Годю (David Gaudu) одержал победу на 3-м этапе Вуэльты Испании-2025, опередив предстартового фаворита этапа Мадса Педерсена (Lidl-Trek) и лидера общего зачёта Йонаса Вингегора (Visma Lease a Bike) на финише в подъём.

Это третья победа на этапе испанского Гранд-тура в карьере 28-летнего французского гонщика команды Groupama-FDJ и первая на уровне Мирового тура с 2022 года. На 3-м этапе с финишем в 2,6 км подъём со средним градиентом 3,6%, с отрезком в 7% на финальном километре, Давид Годю успел занять внутреннюю траекторию на последнем повороте за 75 м до финиша, и мощно ускорившись, первым пересёк финиш. Однако перехватить красную майку лидера Давиду Годю не удалось - она осталась на плечах Йонаса Вингегора, удержавшего первое место в общем зачёте благодаря бонусным секундам, хотя после 3 этапа оба гонщика идут с одним временем в генеральной классификации.

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Давид Годю: «Победа стала сюрпризом. Я думал, что этот этап под Мадса (Педерсена), но команда убедила меня этим утром, что у меня есть рывок, что я смогу сегодня выиграть. Когда провели разведку этапа, мне очень понравился финиш, и Штефан (Кюнг) сказал мне сегодня утром: "С твоим весом и рывком ты можешь обыграть Педерсена". Должен признаться, я не особо в это поверил.

Ребята очень, очень хорошо работали, чтобы весь день удерживать меня на первых позициях. Я очень счастлив и горжусь, что выиграл, что принёс победу команде. Это самое лучшее чувство. Мадс Педерсен открыл спринт за 250 метров. Я увидел, что он не собирается закрывать траекторию, мне удалось занять внутреннюю сторону, а затем пошла была борьба один на один до самой финишной черты. Я выложился полностью, чтобы продержаться до линии финиша.

У меня был очень тяжёлый сезон, а на гонках Мирового тура я не побеждал с Критериума Дофине, где обошёл Ваута ван Арта в 2022 году. Теперь смогу добавить в список побед эту, где опередил в спринте Мадса! Конечно, это немного забавно, но такая победа очень воодушевляет.

Эмоции, действительно, захлёстывают, потому что у меня одна неудача следовала за другой, но команда всегда поддерживала меня, подбадривала и помогала вернуться в строй. Эта победа – заслуженная награда команде и облегчение. Я знаю, что могу бороться на этом уровне, но до сих пор мне не удавалось этого показать. Вчера у меня получилось, и сегодня тоже. Наша Вуэльта уже успешна».

Фредерик Гедон (Frédéric Guesdon), спортивный директор Groupama-FDJ: «Отель был недалеко, и мы приехали сюда на рекогносцировку, и не зря, так как мы отметили несколько техничных мест, где было важно занять правильную позицию, особенно за два километра до финиша. Там был небольшой спуск, поэтому нельзя было болтаться в хвосте, так как повороты шли один за другим довольно быстро. Эта победа поможет всем нам. Прежде всего, Давиду, который боролся в этом году, и на которого возлагалось гораздо больше надежд.

Всегда трогает, когда спортсмен побеждает после стольких трудностей . Это здорово и для команды, потому что Тур прошел не суперудачно, и с тех пор результаты тоже не были отличными. Победа, подиум, второе место в генеральной классификации — мы знаем, как важно хорошо начать Гранд-тур. Постараемся продолжать в том же духе».

Мадс Педерсен: «Ребята весь день работали отлично. Мы с самого начала знали, что нам никто не поможет, так что для всей команды этап получился довольно тяжёлым. Я просто разочарован, что не смог оправдать то, ради чего мы работали весь день. Сложно это говорить, но финишировать вторым — значит быть первым лузером на финишной черте. Мы были близко два дня подряд, но что есть, то есть. Продолжим бороться за победу. Вуэльта долгая, так что, да, мы добудем победу.

Команда сегодня действительно впечатлила. С ума сойти, как Даан в одиночку тащил 60 км и даже на подъёме. Когда Амануэль и Карлос приняли эстафету, они тоже поехали мощно. Парни выполнили план, с которым стартовали на этапе. Снимаю перед ними шляпу».

События 3 этапа Вуэльты Испании-2025

После падений на 2-м этапе команда Groupama-FDJ сократилась до 7 гонщиков после схода Гийома Мартана, также потеряли гонщиков команда Visma Lease a Bike – сошёл Аксель Зингле, и Movisatr – сошёл Хосе Аркас.

Для команды Visma Lease a Bike день начался с плохих новостей – воры украли ночью несколько велосипедов команды из командного фургона.

Команда Lidl-Trek контролировала этап, на котором в отрыв дня уехали четверо гонщиков – Шон Куинн (Sean Quinn/EF Education-EasyPost), Лува Ван Бовен (Luva Van Boven/Intermarché-Wanty), Патрик Гампер (Jayco AlUla) и Алессандро Верре (Arkéa-B&B Hotels), выступающий в гороховой майке, принадлежавшей Йонасу Вингегору (Visma-Lease a Bike), который в свою очередь наслаждался своим первым днем в красной майке лидера.

Но отрыву не удалось набрать более двух с половиной минут преимущества. В погоне за горными очками Алессандро Верре задал быстрый темп на подъёме, с ним удержался лишь Шон Куинн. Вдвоём они уехали от попутчиков по отрыву. Верре забрал необходимые ему 5 очков, в то время как Куинн взял промежуточный спринт. За 39 км до финиша 25-летний американский гонщик команды EF Education EasyPost Шон Куинн атаковал в одиночку. Алессандро Верре вернулся в пелотон за 35 км до финиша, а Шона Куинна группа нагнала за 19 км до финиша.

На финальном подъёме темп задавали Lidl-Trek и Visma Lease a Bike. Сёрен Краг-Андерсен, Жюльен Бернар и Андреа Баджиоли вывезли Мадса Педерсена, Джулио Чикконе стал последним развозящим, но Давид Годю сумел обойти Мадса Педерсена на финишной черте.

Положение в классификациях после 3 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) сохранил красную майку лидера, а также взял зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Белая майка лучшего молодого гонщика осталась у Хуана Аюсо (UAE Team Emirates XRG).

Алессандро Верре (Arkéa - B&B Hotels) вернул себе гороховую майку лучшего горного гонщика, забрав её у Йонаса Вингегора.