Победа UAE Team Emirates XRG в командной гонке на время на 5-м этапе Вуэльты Испании-2025 

UAE Team Emirates XRG, Visma Lease a Bike и Lidl-Trek - тройка лучших в командной разделке 5-го этапа Вуэльты-2025

На 5-м этапе Вуэльта-2025 вернулась в Испанию, где участников ждала командная гонка на время протяженностью 24,1 км. Этапом с командной разделки Вуэльта Испании начиналась каждый год с 2011 по 2023 год за исключением выпуска 2020 года. В этот раз зачёт времени проводился по четвёртому велогонщику команды.

Photo © Unipublic Unipublic/Luis Angel Gomez

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Photo © Unipublic Unipublic/Luis Angel Gomez

Photo © Unipublic/Cxcling/Angel Camarena

Photo © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency

Победу в командной гонке на время одержали гонщики UAE Team Emirates XRG, преодолевшие дистанцию со средней скоростью 56.839 км/ч. Время команды победителя составило 25 минут и 26,41 секунд. Заключительный отрезок дистанции гонщики UAE Team Emirates XRG проехали со средней скоростью 57.327 км/час. Команда Visma Lease a Bike заняла 2-е место, уступив 7,81 секунды. Третьей стала команда Lidl-Trek, проигравшая 9,01 секунд.

У команды UAE Team Emirates XRG в первой четвёрке, по которой определялось время команды, финишировали Жуан Алмейда, Хуан Аюсо, Миккель Бьерг и Марк Солер.

Команда Visma Lease a Bike сумела финишировать впятером – выпали лишь Сепп Кусс и Дилан Ван Баарле.

У команды Lidl-Trek время замерялось по четвёрке – Мадсу Педерсену, Джулио Чикконе, Сёрену Крагу Андерсену и Даану Хооле.

Команда обладателя красной майки Давида Годю - Groupama-FDJ финишировала с 9-м временем, и французский гонщик потерял и майку лидера, и позицию в топ-3, спустившись на 6-е место в общем зачёте.

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) вернул себе красную майку, но теперь его ближайшими соперниками с 8-секундным отставанием являются сразу три гонщика UAE Team Emirates – Хуан Аюсо, Жуан Алмейда и Марк Солер. А Джулио Чикконе (Lidl-Trek), проигравший Вингегору несколько сантиметров на 2-м этапе, проигрывает 9 секунд.

Жуан Алмейда: «Считаю, что мы были в числе фаворитов и понимали, что боремся за победу, однако здесь много сильных команд, поэтому надо быть реалистами. Думаю, сегодня мы отработали идеально, мы заслужили победу. Прекрасная атмосфера в команде делает эту победу ещё ярче. Победа придаёт уверенности, но, конечно, разрывы сейчас ни о чём не говорят, они совсем маленькие. Но положено хорошее начало.

У нас был план, мы идеально его выполнили. Поздравляю всех! Нас ждало несколько приятных сюрпризов, так что это была потрясающая командная работа На последнем километре все уже выдохлись. Мы просто выложились по полной.

Я постоянно оглядывался, чтобы видеть, где мои товарищи по команде, потому что время фиксировалось по четвёртому гонщику. Мы были вместе, так что я просто продолжал продавливать ради каждой секунды. Я счастлив. На самом деле, я бы очень взять (красную майку), которой у меня никогда не было. Было бы здорово надеть её в первый раз. Неважно, когда. Мы к ней всё ближе и ближе. Посмотрим, удастся ли нам захватить её, может быть, и нет, но мы будем бороться изо всех сил».

Хуан Аюсо: «Конечно, это большая победа. И это моя первая победа в командной гонке с раздельным стартом. Она особенная, мы выиграли вместе, каждый получил свою медаль. Разведку трассы проводили дважды, потому что после первого раза мы остались недовольны и договорились проехать снова, фиксируя даже малейшие ошибки.

Сегодня все были настроены очень оптимистично, и я думаю, это победа, которую мы заслужили. Мы начали работать над этой дисциплиной ещё в Италии и исправили несколько мелких недочётов во время разведки. Когда работа приносит плоды, и тебе удаётся победить, это нечто действительно особенное. Как я говорил с первого дня, Вуэльта начинается завтра, с 6-го этапа, и очень приятно начинать с победой, особенно командной. С этим настроем завтра посмотрим, на что мы способны».

События 5 этапа Вуэльты Испании-2025

Lotto стали первой командой, стартовавшей в 16:37 (CEST). Они установили высокую планку, пройдя 24,1 км со средней скоростью 55,9 км/ч за 25 минут 35 секунд. Их время оказалось сильнее результатов таких команд, как Jayco AlUla (+17 секунд), но было побито командой Lidl-Trek Мадса Педерсена и Джулио Чикконе. Американская команда прошла дистанцию со скоростью 56,5 км/ч и показала время 25’35’’. Гонщики Lidl-Trek показали лучшее время на второй промежуточной отсечке, расположенной на 16,6 км дистанции - 17 минут 30,69 секунд.

Благодаря усилиям Филиппо Ганны и Эгана Берналя, Ineos Grenadiers буквально пролетели первый отрезок со средней скоростью 58,506 км/ч, выиграв у Lidl-Trek почти 10 секунд на первой промежуточной отсечке через 7,8 км после старта, показав время - 7 минут 56,95 секунд. Однако они не смогли удержать нарастающий темп, заданный американской командой, которая сохранила лидерство, опередив британскую команду на 7 секунд. Red Bull-Bora-Hansgrohe вписалась между этими лидерами (+3’’), несмотря на серьёзное падение Маттео Собреро.

UAE Team Emirates-XRG и Visma-Lease a Bike также начали очень мощно. Команда Жуана Алмейды и Хуана Аюсо уступала на первой промежуточной отсечке всего 1 сотую секунды. Команда Йонаса Вингегора проиграла 3 секунды. В то же время команда обладателя красной майки Groupama-FDJ Давида Годю сразу потеряла 7 секунд.

Заключительный отрезок дистанции команда UAE Team Emirates преодолела со средней скоростью 57.327 км/час. Второй стала команда Visma - Lease a Bike, уступившая 7,81 секунды. Третье время показала команда Lidl-Trek, уступившая 9,01 секунд. Гонщики Lidl-Trek между отсечками держали среднюю скорость 55,701 км/ч.

Инциденты 5 этапа Вуэльты Испании-2025

У велокоманды Red Bull Bora-hansgrohe на высокой скорости упал Маттео Собреро. После проверки на сотрясение мозга он вернулся в гонку и финишировал. Падал и вернулся в гонку велогонщик Lidl-Trek Карлос Верона.

Протестующие на дороге, которых полиция постаралась быстрее убрать, помешали гонщикам команды Israel Premier Tech. После завершения 5 этапа организаторы объявили, что, «принимая во внимание зафиктрованные на момент инцидента отрывы, команде Israel-Premier Tech засчитывается время 26'05"82» (вычтено 15 секунд от первого результата), что не изменило позицию команды в итоговом протоколе - 14-е место.

Изменения в классификациях после 5 этапа Вуэльты Испании-2025

Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) вернул красную майку лидера, его ближайшими соперниками являются гонщики UAE Team Emirates – Хуан Аюсо, Жуан Алмейда и Марк Солер, уступающие 8 секунд.

Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.

Мадс Педерсен (Lidl-Trek) продолжает удерживать зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Жоэль Николау (Caja Rural - Seguros RGA) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.