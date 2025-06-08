Спортивный директор Visma Lease a Bike: «6-й этап Критериума Дофине-2025 идеально подходил Погачару»

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- Дата:
- Сегодня, 00:55
Йонас Вингегор проиграл минуту Тадею Погачару на 6-м этапе Критериума Дофине-2025
На первом из трёх решающих горных этапов Критериума Дофине-2025 только Йонас Вингегор смог ответить на атаку Тадея Погачара (UAE Team Emirates XRG), начатую за 7,3 км до финиша, но он совсем недолго смог выдерживать темп чемпиона мира. 28-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike финишировал вторым, проиграв Погачару 1 минуту 1 секунду, и а в общем зачёте уступил словенскому гонщику 43 секунды.
Вместе с капитаном Visma-Lease a Bike к решающему подъёму подошли Маттео Йоргенсон и Бен Тулетт. Йоргенсон, призёр прошлогоднего Дофине, преодолел финальный подъём в группе с потерявшим жёлтую майку Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step), а за 1,4 км до финиша атаковал и опередил бельгийского гонщика на 20 секунд.
Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Сегодня Погачар был сильнейшим. В итоге отрыв на финише оказался существенным. Конечно, мы надеялись, что Йонас сможет удержаться поближе на заключительном подъёме. Этот этап идеально подходил Погачару, и с самого начала было видно, что у команды UAE есть чёткий план. Когда соперник сильнее, остаётся только признать это и поздравить его с победой.
Завтра мы попробуем ещё раз. Будет непросто, но я доволен нашей гонкой и боевым духом команды. Сохраним этот настрой на следующий этап».
Сепп Кусс: «Это был очень тяжёлый и очень взрывной этап. Чувствовал себя хорошо. Мы попробовали осложнить гонку и атаковали на предпоследнем подъёме, но это стало настоящим началом финальной схватки. Я думаю, он (Йонас) чувствовал себя хорошо, но Погачар ехал очень мощно.
Атаками мы старались помочь Йонасу, хотели заставить работать другие команды, но UAE были очень сильны. У них постоянно было численное преимущество. А когда начался последний подъём, атака последовала очень рано, и там уже каждый был сам за себя».
Критериум Дофине-2025. Этап 6. Результаты
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