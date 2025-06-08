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Спортивный директор Visma Lease a Bike: «6-й этап Критериума Дофине-2025 идеально подходил Погачару»

Йонас Вингегор проиграл минуту Тадею Погачару на 6-м этапе Критериума Дофине-2025

 

 

На первом из трёх решающих горных этапов Критериума Дофине-2025 только Йонас Вингегор смог ответить на атаку Тадея Погачара (UAE Team Emirates XRG), начатую за 7,3 км до финиша, но он совсем недолго смог выдерживать темп чемпиона мира.  28-летний датский гонщик команды Visma Lease a Bike финишировал вторым, проиграв Погачару 1 минуту 1 секунду, и а в общем зачёте уступил словенскому гонщику 43 секунды.

 

Спортивный директор Visma Lease a Bike: «6-й этап Критериума Дофине-2025 идеально подходил Погачару»

 

 

Вместе с капитаном Visma-Lease a Bike к решающему подъёму подошли Маттео Йоргенсон и Бен Тулетт. Йоргенсон, призёр прошлогоднего Дофине, преодолел финальный подъём в группе с потерявшим жёлтую майку Ремко Эвенепулом (Soudal Quick-Step), а за 1,4 км до финиша атаковал и опередил бельгийского гонщика на 20 секунд.

 

Гриша Нирманн, спортивный директор Visma Lease a Bike: «Сегодня Погачар был сильнейшим. В итоге отрыв на финише оказался существенным. Конечно, мы надеялись, что Йонас сможет удержаться поближе на заключительном подъёме. Этот этап идеально подходил Погачару, и с самого начала было видно, что у команды UAE есть чёткий план. Когда соперник сильнее, остаётся только признать это и поздравить его с победой.

 

Завтра мы попробуем ещё раз. Будет непросто, но я доволен нашей гонкой и боевым духом команды. Сохраним этот настрой на следующий этап».

 

Сепп Кусс: «Это был очень тяжёлый и очень взрывной этап. Чувствовал себя хорошо. Мы попробовали осложнить гонку и атаковали на предпоследнем подъёме, но это стало настоящим началом финальной схватки. Я думаю, он (Йонас) чувствовал себя хорошо, но Погачар ехал очень мощно.

 

Атаками мы старались помочь Йонасу, хотели заставить работать другие команды, но UAE были очень сильны. У них постоянно было численное преимущество. А когда начался последний подъём, атака последовала очень рано, и там уже каждый был сам за себя».

 

Критериум Дофине-2025. Этап 6. Результаты

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Теги к статье: Йонас Вингегор Jonas Vingegaard Visma Lease a Bike Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • jerzyk
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    jerzyk-Фото
    Цитата: MVDP
    Мстя Поги Йонасу за разделку 2023 удалась. А-ля Йейтс на Финестре.
    Только "арабского Ван Арта" не хватало!
  • Стриж
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    Стриж-Фото
    Да уж, Тур будет вероятно прогулкой для словенца. И смотреть его можно будет мельком. Биоробот он и есть био…..Вот вспоминаю прошедшую Джиро - понимаешь как же это было классно и красиво
  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    EL-Fenomeno-Фото

    Какой же скучный и непредсказуемый нас ожидает ТУР в июле (( И об этом уже пишут в Твитторе.
    В Барде на Дофине верю до последнего..!

  • Pi-man
    GP Gippingen-2025. Результаты (1)
    Pi-man-Фото

    какой неудачный год пока у Хирши, после ухода из ОАЭ...

  • shain
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    shain-Фото

    Ну наконец то. Всё пришло в норму.

  • M9N8A333
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    M9N8A333-Фото

    Уже были раньше ощущения (до победы Йонаса на Туре у Погги), что Погачар монстр и непобедим. Даже было какое то "дежавю" как с Майком Тайсоном в боксе (бой еще не начался, но уже известно кто победит, причем как обычно в первом раунде и сокрушительным нокаутом). Но потом сам Тадей сказал, что зря так считать, что он тоже человек, хотя и уникальный. И вдруг на Тур де Франс на супергорном этапе Воут ван Арт берет на буксир пару лидеров - Винни и Погги, и Погги не выдерживает темпа и отстает! Этого просто не может быть, но это было. Я к тому, что ничего нельзя заранее предугадать, все может быть, как карты лягут

  • motte
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    motte-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .


    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin

    Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру  с фамилией  Погочар .

     



    Цитата: Гонщик
    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .


    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin



     

    Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .

    А ведь так фартОвый взял тдф 2014, а кто сейчас под фартом в пелотоне ходит?

  • кнд
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    кнд-Фото

    Тут конечно не вина Поги.Но благодаря его уникальности я уже не планирую смотреть Тур. В результаты конечно буду поглядывать но трансляции смотреть уже нет. И для меня это печальная ситуация.

  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    kabachok-Фото

    да чего там странновато - весь МИР против РОГЛИЧА и возит его плохо!

  • Гонщик
    Критериум Дофине-2025. Этап 6. ... (47)
    Гонщик-Фото

    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .



    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin

    Видели уже в разных горах , разве что они сцепятся с Вини и улетят где нить на спуске , а Рогла натянет Рэмбу . Чисто физически , нет сейчас в пелетоне гонца , способного что-то противопоставить монстру  с фамилией  Погочар .

     



    Цитата: Гонщик
    Цитата: василий
    Чтобы Липовиц не возил Роглу как Пеллицари
    Что-то как-то возил не очень, мягко говоря . Ни в один завал не попал с капитаном , странновато .


    Цитата: Геродот
    Цитата: Гонщик


    Цитата: Геродот
    Горушка то короткая была около 5 км. Посмотрим кто что покажет, когда больше 10 будет.
    Смотри не смотри , результат очевиден. Пога крутил кардан особо не напрягаясь , Фрумми так не мог .

    Мало того что горушка короткая 5 км, так и высота смешная чуть больше 1000 м. Под Погу гора, спринтерская. Посмотрим кто как запоет в серьезных горах под 2000 м и длиной 10-15 км.
    А сейчас судить о способностях и перспективах - децкий сад и вроде странно для такого уважаемого форумаbiggrin



     

    Видели уже , и в коротких и длинных и высоких , будет очередное избиение младенцев , если только не грохнутся с Вини на спуске .

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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