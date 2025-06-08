Соло Погачара: победная атака на 6-м этапе и возвращение жёлтой майки лидера Критериума Дофине-2025

- Категория:
- VeloNEWS / VeloRACE |
- Дата:
- Вчера, 22:13
Тадей Погачар: «Мы атаковали от подножия, зачем ждать!»
Чемпион мира Тадей Погачар вернул жёлтую майку лидера Критериума Дофине-2025 на 6-м этапе победной сольной атакой на финальном подъёме Коль-де-ла-Кри (Col de la Cry) 9 км с 7%. Перед стартом 6 этапа после которого в общем зачёте проигрывал своему главному сопернику – Йонасу Вингегору (Visma Lease a Bike) 22 секунды.
Но 26-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates XRG взял реванш не только за поражение в индивидуальной гонке на время на 4-м этапе, но и за проигрыш в разделке на 16-м этапе Тур де Франс в 2023 году на этом подъёме до Комблу.
Photo (c) UAE Team Emirates XRG
Павел Сиваков, Тим Велленс и Джонатан Нарваэс стали последними развозящими Тадея Погачара на финальном подъёме, их темп не выдержал и выпал за 7,4 км до финиша обладатель жёлтой майки лидера Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step). Когда с Погачаром остался лишь Йонас Вингегор, словенский гонщик атаковал за 7,3 км до финиша. Вингегор сначала ответил на его ускорение, но не продержался за ним и двух сотен метров.
Словенский гонщик через километр обошёл Алекса Бодана (Alex Baudin /EF Education-Easypost), дольше всех удержавшегося впереди из гонщиков отрыва дня. На финише Тадей Погачар опередил Вингегора на 1 минуту 1 секунду.
Тройку сильнейших на 6-м этапе замкнул 24-летний немецкий гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц, который пересёк финиш через 1 минуту 22 секунды после Погачара.
В генеральной классификации Тадей Погачар перед двумя финальными горными этапами опережает Йонаса Вингегора на 43 секунды, а Флориан Липовиц, который вошёл в тройку лидеров и в генеральной классификации, уступает Погачару 54 секунды.
Тадей Погачар: «У нас был свой план, но затем Visma Lease a Bike задала бешеный темп на подъёме первой категории. Сначала не был уверен, что знаю этот подъём, но я точно его проходил раньше, и вспомнил.
Мы хорошо справились вместе с Тимом Велленсом, Джоном Нарваэсом и Павлом Сиваковым. Они потрясающе отработали. По сути, мы контролировали гонку весь день, кроме того момента, когда атаковала Visma. Но перед финальным подъёмом мы снова взяли инициативу в свои руки и пошли в атаку сразу от подножия. Зачем ждать?
Сегодня команда работала невероятно мощно, все ребята были потрясающими. Я чувствовал себя хорошо, и мы решили атаковать с самого подножия подъёма, на самом крутом участке. Мы хотели действовать решительно, нам было нечего терять, мы могли только выиграть.
День получился тяжёлым, было жарко, а мне нужно было поторопиться, чтобы успеть посмотреть финиш Уршки на Туре Швейцарии. Я успел, так что всё отлично!
Чувствовал себя отлично, и когда атаковал, выложился по полной. Я знал, что до вершины оставалось около 15 минут. После атаки мне нужно было правильно распределить силы, нога пошла, ощущения были такими, как надо, и всё складывалось в мою пользу — я смог создать запас. Минута — это хорошо, и я очень доволен. Завтра предстоит тяжелейший день с очень длинными подъёмами. Но сейчас я просто радуюсь, как прошёл этап, и что могу быть уверен в своей форме и в команде.
Невероятно рад снова надеть жёлтую майку. День для нас сложился хорошо. Критериум Дофине даёт мне очень хорошие ответы относительно моей формы. После разделки я не слишком переживал, потому что форма никуда не делась.
После Дофине поеду в Изолу, немного отдохну и поработаю над посадкой на разделочном велосипеде».
Критериум Дофине-2025. Этап 6. Результаты
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (402)