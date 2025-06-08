Эксперты об атаке Тадея Погачара на 6-м этапе Критериума Дофине-2025

Хосе Де Каувер: «Погачар был лучшим гонщиком последние пять лет, несмотря на победы Вингегора на Тур де Франс»

Первый из триптиха горных этапов Критериума Дофине-2025 завершился сольной атакой и сокрушительной победой Тадея Погачара (UAE Team Emiates), перехватившего жёлтую майку лидера у Ремко Эвенепула. Бывший профессиональные велогонщики и менеджеры велокоманд Хосе Де Каувер (José De Cauwer) и Йохан Брюнель (Johan Bruyneel) поделились мнением о выступлении Тадея Погачара.

Хосе Де Каувер в интервью Sporza считает, что, несмотря на победы Йонаса Вингегора на Тур де Франс в 2022 и 2023 годах лучшим велогонщиком пелотона последние три – пять лет является именно Тадей Погачар, который, практически, непобедим.

Хосе Де Каувер: «С ним (Погачаром) всегда чего-то ждёшь, хотя и остальные поднялись в рейтинге, что мы видели по нашим опросом о том, кто выиграет Дофине. Ребята из Visma ехали на пределе на предпоследнем подъёме, явно пытаясь сделать гонку жёстче. Но в итоге у них осталось только три гонщика: Туллет, Йоргенсон и сам Вингегор в роли капитана.

Обычно Вингегор держится дольше. Не то, чтобы он не пытался, но сдался довольно быстро, не желая полностью выдохнуться. Так же поехал и Эвенепул, просто держал свой ритм, который оказался слишком медленным. Как и у Вингегора.

Впереди три длинных подъёма. Когда гонщик теряет время, мы всегда ищем причины. Было ли это падение накануне? Его разделка была хорошей, так что, возможно, у него ещё есть резервы. А потом вдруг едет слабее.

Это история Погачара. Надо признать, что он сейчас лучший гонщик. И был им последние три, а может, и пять лет, несмотря на две победы Вингегора на Туре. Так можно ли его победить? Обычно ответ — нет. Но Вингегор — это Вингегор а Эвенепул — это Эвенепул. У них будут свои моменты. Мы всегда ищем возможности, и они тоже.

На 7-м этапе гонка может быть другой. Не берусь утверждать, что всё повторится, хотя логично было бы этого ожидать. Погачар теперь будет контролировать ситуацию, но на длинных изматывающих подъёмах Вингегор и Эвенепул могут показать себя лучше. Там всё время вверх – вниз, поэтому смогут ли доместики вообще чем-то помочь?

Два дня назад Погачару ещё было над чем работать. Мы говорили, что Вингегор выглядит готовым, возможно, лучше, чем когда-либо. Эвенепул был в оптимальном весе и ехал быстрее, чем когда-либо. Так… где мы сейчас?»

Йохан Брюнель в подкасте The Move, где беседовал со Спенсером Мартином, отметил новый стиль атак Тадея Погачара:

«Кажется, это его новая визитная карточка. На первой части подъёма он чувствовал себя отлично, и эта атака, которую даже сложно назвать атакой, началась за 8 километров до вершины.

Мы видели, как Погачар ускорился после поворота, после отличного развоза Джонатана Нарваэса и Тима Велленса. Он ускорился точно так же, как на Редуте на Льеж — Бастонь — Льеж, не вставая из седла. То же самое он делал на Страде Бьянке.

Кажется, это его новый фирменный приём — ускоряться, не вставая из седла. Когда он атаковал, было видно, как Йонас был вынужден встать из седла, что он на пределе. Он продержался 50, может, 75 метров — и всё, его не стало».