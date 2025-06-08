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Эксперты об атаке Тадея Погачара на 6-м этапе Критериума Дофине-2025

Хосе Де Каувер: «Погачар был лучшим гонщиком последние пять лет, несмотря на победы Вингегора на Тур де Франс»

 

 

Первый из триптиха горных этапов Критериума Дофине-2025 завершился сольной атакой и сокрушительной победой Тадея Погачара (UAE Team Emiates), перехватившего жёлтую майку лидера у Ремко Эвенепула. Бывший профессиональные велогонщики и менеджеры велокоманд Хосе Де Каувер (José De Cauwer) и Йохан Брюнель (Johan Bruyneel) поделились мнением о выступлении Тадея Погачара.

 

Хосе Де Каувер в интервью Sporza считает, что, несмотря на победы Йонаса Вингегора на Тур де Франс в 2022 и 2023 годах лучшим велогонщиком пелотона последние три – пять лет является именно Тадей Погачар, который, практически, непобедим.

 

Эксперты об атаке Тадея Погачара на 6-м этапе Критериума Дофине-2025

 

Эксперты об атаке Тадея Погачара на 6-м этапе Критериума Дофине-2025

 

Эксперты об атаке Тадея Погачара на 6-м этапе Критериума Дофине-2025

 

 

Хосе Де Каувер: «С ним (Погачаром) всегда чего-то ждёшь, хотя и остальные поднялись в рейтинге, что мы видели по нашим опросом о том, кто выиграет Дофине. Ребята из Visma ехали на пределе на предпоследнем подъёме, явно пытаясь сделать гонку жёстче. Но в итоге у них осталось только три гонщика: Туллет, Йоргенсон и сам Вингегор в роли капитана.

 

Обычно Вингегор держится дольше. Не то, чтобы он не пытался, но сдался довольно быстро, не желая полностью выдохнуться. Так же поехал и Эвенепул, просто держал свой ритм, который оказался слишком медленным. Как и у Вингегора.

 

Впереди три длинных подъёма. Когда гонщик теряет время, мы всегда ищем причины. Было ли это падение накануне? Его разделка была хорошей, так что, возможно, у него ещё есть резервы. А потом вдруг едет слабее.

 

Это история Погачара. Надо признать, что он сейчас лучший гонщик. И был им последние три, а может, и пять лет, несмотря на две победы Вингегора на Туре. Так можно ли его победить? Обычно ответ — нет. Но Вингегор — это Вингегор а Эвенепул — это Эвенепул. У них будут свои моменты. Мы всегда ищем возможности, и они тоже.

 

На 7-м этапе гонка может быть другой. Не берусь утверждать, что всё повторится, хотя логично было бы этого ожидать. Погачар теперь будет контролировать ситуацию, но на длинных изматывающих подъёмах Вингегор и Эвенепул могут показать себя лучше. Там всё время вверх – вниз,  поэтому смогут ли доместики вообще чем-то помочь?

 

Два дня назад Погачару ещё было над чем работать. Мы говорили, что Вингегор выглядит готовым, возможно, лучше, чем когда-либо. Эвенепул был в оптимальном весе и ехал быстрее, чем когда-либо. Так… где мы сейчас?»

 

Йохан Брюнель в подкасте The Move, где беседовал со Спенсером Мартином, отметил новый стиль атак Тадея Погачара:

 

«Кажется, это его новая визитная карточка. На первой части подъёма он чувствовал себя отлично, и эта атака,  которую даже сложно назвать атакой, началась за 8 километров до вершины.

 

Мы видели, как Погачар ускорился после поворота, после отличного развоза Джонатана Нарваэса и Тима Велленса. Он ускорился точно так же, как на Редуте на  Льеж — Бастонь — Льеж, не вставая из седла. То же самое он делал на  Страде Бьянке.

 

Кажется, это его новый фирменный приём — ускоряться, не вставая из седла. Когда он атаковал, было видно, как Йонас был вынужден встать из седла, что он на пределе. Он продержался 50, может, 75 метров — и всё, его не стало».

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Теги к статье: Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates XRG

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Комментарии

  • shain
    Тадей Погачар – сольная атака ... (1)
    shain-Фото

    " третью победу он одержал на следующий день после первой" - единственное, что смущает в этой гонке:)

  • VeloVelo
    Ремко Эвенепул о потере жёлтой ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Вспомнился Маяковский:

     

    Быть шофером хорошо,
    а летчиком —
    лучше,
    я бы в летчики пошел,
    пусть меня научат.

     

    Наливаю в бак бензин,
    завожу пропеллер.
    «В небеса, мотор, вези,
    чтобы птицы пели».

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото

    good

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото
    У МВДП есть этап на Туре и еще какой! Или вы про что-то другое?
  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    VeloVelo-Фото

    Присоединяюсь к вашему тренеру.

  • salomon
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    salomon-Фото
    Встаёт справедливый вопрос - А кто лучший велогонщик всех времен и народов- Едди Меркс или Тадей Погачар ?
  • Геродот
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    Геродот-Фото

    Цитата: Джамайка
    вдохновились после Джиро, стали предвкушать что-то.... все напрасные надежды. все ясно уже сейчас. 

    За 23 года просмотра вело еще и не такое виделclapping



    Цитата: Pugachev
    Вот странное впечатление: то ли У ТП такой запас, что ему все равно - что напрягаться, что не напрягаясь - все первый, то ли он хочет психологически всех "убрать" перед ТДФ? А зачем "убирать" при таком ходе? Неужели возможно его, этого хода, если не окончание, то уменьшение? Вот честно - не понимаю такую ситуацию... 

    Думаю никакого особого расчета нет - идет на ощущениях, может вдать - вдает, не может - сидит до последнего, до финишного спринта. Может проехать огурцом три недели, а потом в один прекрасный момент его вырубает на 8 минут, да так что он сам не помнимает почему. Так что все впереди, ожидаю захватывающий Тур.

  • Pugachev
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    Pugachev-Фото

    Вот странное впечатление: то ли У ТП такой запас, что ему все равно - что напрягаться, что не напрягаясь - все первый, то ли он хочет психологически всех "убрать" перед ТДФ? А зачем "убирать" при таком ходе? Неужели возможно его, этого хода, если не окончание, то уменьшение? Вот честно - не понимаю такую ситуацию... 

  • Astanaforever
    Duracell Dwars door het Hagela ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Астане до Интермаше осталось всего 678 очков, чтобы вообще комфортно чувствовать в мировом туре.

    Надо догонять.
  • kabachok
    Критериум Дофине-2025. Этап 7. ... (44)
    kabachok-Фото
    глубоко капаешь, братанЪ

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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