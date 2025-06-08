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Ремко Эвенепул: падение без последствий на 5-м этапе и второй день в жёлтой майке на Критериуме Дофине-2025

Ремко Эвенепул о 5-м этапе Критериума Дофине-2025

 

 

 

Ремко Эвенепул сохранил жёлтую майку лидера после 5-го этапа Критериума Дофине-2025. Этап начался с особенного для  Soudal Quick Step момента – перед стартом с Ремко Эвенепулом, который, выиграв 4-й этап, принёс команде 1000-ю победу, поговорил Сервас Кнавен (Servais Knaven), одержавший 22 года назад самую первую победу команды Патрика Лефевра.

 

Ремко Эвенепул о 5-м этапе Критериума Дофине-2025

 

 

Хотя в целом для претендентов на генеральную классификацию этап прошёл спокойно, но из-за падений сошли несколько гонщиков, в том числе и Луи Верваке, помощник лидера гонки Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), получивший перелом ключицы. А сам бельгийский гонщик упал на последнем километре, но, к счастью, обошлось без серьёзных последствий.

 

Ремко Эвенепул: падение без последствий на 5-м этапе и второй день в жёлтой майке на Критериуме Дофине-2025

Photo credit: Soudal Quick Step/ ©Wout Beel / Getty Images

 

Ремко Эвенепул «Я действительно не знаю, что произошло, когда я упал в финале. Но мои руки были совершенно мокрыми, я потерял сцепление с рулём. В любом случае, у меня ничего не болит, только ссадина на правом колене. К счастью, похоже, что это всего лишь несколько ушибов — ничего серьёзного. Это никак не повлияет на моё дальнейшее выступление.

 

Мы весь этап держались впереди, чтобы отдать должное жёлтой майке, но также, чтобы избежать неприятностей. Сначала я не осознал, что Бенжамент Тома (находившийся в отрыве дня) проигрывает в генеральной классификации всего 1:50. Поэтому Lidl-Trek попросили нас помочь в погоне. Мы согласились, потому что могли оставаться на первых позициях. 

 

Этап подходил для того, чтобы немного восстановиться после вчерашних усилий, но жаль, что мы потеряли Луи — желаем ему скорейшего выздоровления.  

 

Впереди первое испытание горами, посмотрим, что сможем показать. Финальный подъём потребует максимум двадцать минут усилий, но это ничто по сравнению с тем, что ждёт нас в субботу. В любом случае, многие наверняка попытаются уехать в отрыв, так что начало этапа будет очень активным. А там уже станет ясно, кто в отличной форме, а кто — не совсем».

 

Результаты 5 этапа Критериума Дофине-2025

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step Критериум Дофине-2025 Criterium du Dauphine-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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