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Жуан Алмейда — победитель Тура Страны Басков-2025

Жуан Алмейда выиграл финальный этап и общий зачёт Тура Страны Басков-2025

 

 

Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на велогонке Мирового тура Тур Страны Басков-2025. 26-летний португальский гонщик команды UAE Team Emirates XRG надел майку лидера после победы на 4-м этапе, и не просто защитил майку до финала, но сделал дубль, выиграв финальный 6-й этап.

 

Этап с набором высоты 3700 м и чередой подъёмов, осложнил дождь, начавшийся, когда гонщики проходили первый из семи подъёмов, а затем усиливался, превратившись в ливень.

 

Пелотон порвался на группы на предпоследнем подъёме дня. За 5,5 км до финиша Энрик Мас (Movistar) попытался уехать от Жуана Алмейды, но в итоге оба гонщика создали просвет и на финише Алмейда обошёл Маса, укрепив позицию в общем зачёте. Благодаря этому отрыву и финишу вторым Энрик Мас в финальный день Тура Страны Басков-2025 сумел подняться на вторую ступень итогового подиума. Максимилиан Шахманн (Soudal Quick Step), лидировавший в гонке три первых этапа, приложил все силы, чтобы сократить просвет на финальном этапе, финишировал 12-м и удержался в тройке лучших общего зачёта Тура Страны Басков-2025, сместившись на третью строчку.

 

Жуан Алмейда прибавил к своему списку достижений третью победу в общем зачёте многодневной гонки, после успехов на Туре Люксембурга и Туре Польши в 2021 году.

 

Алмейда выиграл Тур Страны Басков-2025 с преимуществом в 1:52 над ближайшим соперником Энриком Масом (Movistar) и 1:59 над Максимилианом Шахманном (Soudal Quick Step).

 

Жуан Алмейда — победитель Тура Страны Басков-2025

 

Жуан Алмейда — победитель Тура Страны Басков-2025

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

 

Жуан Алмейда: «Команда великолепно отработала, как и все дни гонки. Мы были очень сильны, сделали всё, что планировали. В финале пошёл дождь, ситуация стала опасной, поэтому я не хотел рисковать. Рад, что я находился в безопасной позиции впереди группы. Невероятно счастлив тому, как всё прошло. Весь этап ехали на очень высокой скорости. Этап получился супертяжёлым. Думаю, это был этап этапов этого Тура Страны Басков. Моя команда заслужила победу, как и я, поэтому я спринтовал и за победой на этапе. Считаю, мы её заслужили.

 

Победа на Туре Страны Басков очень значима для меня, я стольким жертвовал, как и моя семя, и моя девушка. В наше время тяжело быть профессиональным велогонщиком, уровень соперников очень высок. Думаю, эта победа самая крупная в моей карьере, надеюсь, дальше побед будет ещё больше».

 

Энрик Мас: «Мне пришлось много тянуть, работать первым колесом, чтобы попасть на подиум, а он (Алмейда) смог сберечь чуть больше сил. Мне остаётся только его поздравить. Со своей стороны, я доволен».

 

Максимилиан Шахманн: «У нас была великолепная неделя, мы сильно вели гонку с первого до последнего этапа. Мы одержали победу, завоевали несколько подиумов, даже проехали несколько дней в майке лидера. Я счастлив, что смог финишировать в тройке лучших. Горжусь не только на личном уровне, но и потому, что мы добились этого результата благодаря выдающейся командной работе. Эта же командная работа и решимость помогли мне и Илану (Ван Вильдеру) на финальном сложнейшем этапе отстоять наши позиции в генеральной классификации и выиграть командный зачёт. Этот заслуженный результат для всей команды после тяжёлой недели придаёт нам уверенности перед следующими гонками».

 

Тур Страны Басков-2025. Этап 6. Результаты

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Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates XRG Тур Страны Басков-2025 Itzulia Basque Country-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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