VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бен Хили выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025 из сольного отрыва

Бен Хили: «Моя форма в порядке, волноваться не о чем»

 

 

24-летний ирландский гонщик команды EF Education EasyPost Бен Хили (Ben Healy) выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025, атаковав в одиночку за 57 км до финиша.

 

Ближайший преследователь, атаковавший из просеявшегося пелотона 23-летний французский гонщик команды INEOS Grenadiers Аксель Лоранс пересёк финиш вторым, всего на секунду опередив группу, где находился обладатель майки лидера Жуан Алмейда (UAE Team Emirates). Алмейда сохранил первую позицию в генеральной классификации перед финальным 6-м этапом Тура Страны Басков-2025.

 

Для Бена Хили победа на этапе Тура Страны Басков-2025 стала первой в этом сезоне и 9-й в карьере.

 

Бен Хили выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025 из сольного отрыва

Бен Хили выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025 из сольного отрыва

Бен Хили выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025 из сольного отрыва

 

 

Бен Хили отобрался в отрыв дня вместе со своим товарищем по команде EF Education EasyPost Алексом Боданом (Alex Baudin). Когда преимущество отрыва составляло около полутора минут, Бен Хили атаковал в одиночку за 57 км до финиша и уехал к своей победе.  

 

Бен Хили: «Группа была сильной. Мы не хотели рисковать, поэтому я атаковал. Ветер был попутным, и у меня отлично шла нога, я просто смог увеличить просвет и удержать его до финишной черты.

 

Я рад, что смог так завершить этап. Сейчас я в очень хорошей форме. Сюда приехал, нацеливаясь генеральную классификацию, но последние пару дней ситуация складывалась не в мою пользу. Жара стала для организма своего рода шоком. Сегодня стало прохладнее, форма в порядке, поэтому волноваться не о чем. Мы были вдвоём в отрыве, поэтому разыграли нашу карту».

 

Тур Страны Басков-2025. Этап 5. Результаты

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бен Хили Ben Healy EF Education EasyPost Тур Страны Басков-2025 Itzulia Basque Country-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

7 - 12 апреля 2025

Itzulia Basque Country

13 апреля 2025

Paris-Roubaix

18 апреля 2025

De Brabantse Pijl

20 апреля 2025

Amstel Gold Race

21-25 апреля 2025

Tour of the Alps

23 апреля 2025

La Fleche Wallonne

27 апреля 2025

Liege - Bastogne - Liege

29 апреля - 4 мая 2025

Tour de Romandie

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Да-да, я помню эту особенность Аренберга.
    Можно также добавить, что с "Аренберга начинается Рубэ".
    Буду смотреть (надеюсь) в полном объеме.

  • EL-Fenomeno
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодец К.Царенко. И ключевой этап (200+ км.) взял ранее, и генерал прихватил good

    Это большой успех для него лично, команды и конечно же страны ukr

  • EL-Fenomeno
    Ваут ван Арт возглавит команду ... (11)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: motte
    Ван Арт чуть не травмировался сегодня во время тренировки перед Paris-Roubaix. Прокололся на брусчатке и едва не упал.
    Спасло умение кроссмена.

    Цитата: maxxxx
    https://www.hln.be/wielrennen/dat-loopt-maar-net-goed-af-wout-van-aert-kan-tijd
    ens-verkenning-ternauwernood-valpartij-in-bos-van-wallers-vermijden~ac67fca6/По этой ссылке можно посмотреть видео, как Ваута повело в сторону после прокола. Но там в ленте надо вниз мотать до 14:07 вчерашнего дня

    Вот вам видос с Ю-Туба: https://www.youtube.com/watch?v=j1eN6w3NOaw
    Конечно ВВА повезло; Аренбергский лес даже на тренях никого жалует и там от прокола или падения не застраховн никто, хоть ты и профи(к) с больший буквы. Желаю 13.04 Ваут как миниму быть на подиуме Рубэ (хотя кажись обещают дождь)  russian

  • maxxxx
    Ваут ван Арт возглавит команду ... (11)
    maxxxx-Фото
    https://www.hln.be/wielrennen/dat-loopt-maar-net-goed-af-wout-van-aert-kan-tijd
    ens-verkenning-ternauwernood-valpartij-in-bos-van-wallers-vermijden~ac67fca6/ По этой ссылке можно посмотреть видео, как Ваута повело в сторону после прокола. Но там в ленте надо вниз мотать до 14:07 вчерашнего дня
  • RVL
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (3)
    RVL-Фото

    Все наши здесь)

  • DenisRodikov
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    DenisRodikov-Фото

    Вот забавно, в этом году Астану подменили. Все атакуют, все впереди. Неужели так приход спонсора повлиял?

  • Ser Gio
    Тур Хайнаня-2025. Этап 5 (3)
    Ser Gio-Фото

    Поздравления с первой профессиональной победой и победой в ГК!

  • Ernat78
    Жуан Алмейда — победитель 4 эт ... (1)
    Ernat78-Фото

    молодец, наконец то 

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Риск благородное дело, уехал за 56км и взял финиш, какой молодец.

  • Yuriy 17
    Тур Страны Басков-2025. Этап 5 ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    И сегодня гонцы XDS принесли в клюве некоторые очки мырзе Винокурову

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

13 апреля

Paul Ourselin (Cofidis)

Axel Laurance (INEOS Grenadiers)

Paul Magnier (Soudal - Quick Step)

Johannes Kulset (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2025 (64)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)