Бен Хили выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025 из сольного отрыва

Бен Хили: «Моя форма в порядке, волноваться не о чем»

24-летний ирландский гонщик команды EF Education EasyPost Бен Хили (Ben Healy) выиграл 5-й этап Тура Страны Басков-2025, атаковав в одиночку за 57 км до финиша.

Ближайший преследователь, атаковавший из просеявшегося пелотона 23-летний французский гонщик команды INEOS Grenadiers Аксель Лоранс пересёк финиш вторым, всего на секунду опередив группу, где находился обладатель майки лидера Жуан Алмейда (UAE Team Emirates). Алмейда сохранил первую позицию в генеральной классификации перед финальным 6-м этапом Тура Страны Басков-2025.

Для Бена Хили победа на этапе Тура Страны Басков-2025 стала первой в этом сезоне и 9-й в карьере.

Бен Хили отобрался в отрыв дня вместе со своим товарищем по команде EF Education EasyPost Алексом Боданом (Alex Baudin). Когда преимущество отрыва составляло около полутора минут, Бен Хили атаковал в одиночку за 57 км до финиша и уехал к своей победе.

Бен Хили: «Группа была сильной. Мы не хотели рисковать, поэтому я атаковал. Ветер был попутным, и у меня отлично шла нога, я просто смог увеличить просвет и удержать его до финишной черты.

Я рад, что смог так завершить этап. Сейчас я в очень хорошей форме. Сюда приехал, нацеливаясь генеральную классификацию, но последние пару дней ситуация складывалась не в мою пользу. Жара стала для организма своего рода шоком. Сегодня стало прохладнее, форма в порядке, поэтому волноваться не о чем. Мы были вдвоём в отрыве, поэтому разыграли нашу карту».