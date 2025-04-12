Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру выиграл 3-й этап Тура Страны Басков-2025 поздней атакой

29-летний испанский велогонщи, уроженец Страны Басков Алекс Аранбуру (Alex Aranburu) отпраздновал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2025, однако ему не удалось поучаствовать в церемонии награждения. Сразу после финиша судьи релегировали Алекса Аранбуру за то, что, по мнению жюри, он на финальном километре, за 800 м до финиша, выбрал неверную дорогу на отрезке с круговой развязкой, и тем самым сократил дистанцию. После протестов и рассмотрения видео, и отрезка, отмеченного на официальном маршруте гонки, релегацию Аранбуру отменили, и он был восстановлен в протоколе как победитель 3-го этапа. Однако церемонию награждения провели с участием занявшего второе место на этапе гонщиком команды Groupama-FDJ Романом Грегуаром (Romain Gregoire).

Алекс Аранбуру атаковал за 2,9 км до финиша из группы, преследовавшей уехавшего за 4,5 км Жуана Алмейду (UAE Team Emirares XRG), в которой находились лидер общего зачёта Максимилиан Шахманн (Soudal Quick Step), Энрик Мас (Movistar), Флориан Липовиц (Red Bull Bora hansgrohe), Роман Грегуар (Groupama-FDJ), Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), Стефф Крас (TotalEnergies) и Илан Ван Вильдер (Soudal Quick-Step). Аранбуру догнал Алмейду через километр, а затем уехал в одиночку за 1,3 км до финиша.

Максимилиан Шахманн финишировал на этапе 3-м и сохранил майку лидера Тура Страны Басков-2025.

В заявлении судейского жюри Тура Страны Басков-2025 говорится: «После получения первых кадров мы приняли решение дисквалифицировать гонщика под номером 51 за „Отклонение от маршрута гонки, дающее преимущество“, поскольку на кадрах было видно, что гонщик проехал круговую развязку, отклонившись от указанного маршрута.

Однако после получения и рассмотрения дополнительных доказательств, включая данные Veloviewer, роудбука гонки и команды, стало ясно, что вся имеющаяся информация указывала на то, что данная кольцевая развязка должна была быть пройдена именно так, как выбрал гонщик Cofidis.

Статья 1.2.064 правил UCI гласит: «Велосипедисты должны заранее изучить трассу». В данном случае гонщик правильно следовал указанному пути».

Роман Грегуар: «Я увидел, как он атаковал примерно за километр до финиша. Жуан Алмейда закрывал просвет, потом была развязка, которую мы прошли слева, а его после этого мы не видели. Я просто следил за гонщиком, который ехал впереди меня, и не видел, был ли там на дороге знак. Даже если меня назвали победителем, это не настоящая победа. Очень странная ситуация».

Максимилиан Шахманн: «Сегодня было такое безумие, будто мы ехали финальный этап. Все выкладывались по максимуму. Мы гнали на полной скорости от старта до финиша. В какой-то момент мне было тяжело из-за жары, но я получил из технички два бачка холодной воды и немного восстановился. Перед финальным подъёмом в долине я атаковал, чтобы просеять группу. На финальном подъёме чувствовал себя хорошо, у меня хватило сил спринтовать и защитить жёлтую майку. День был тяжёлым, но я доволен, как прошёл этап».

Жуан Алмейда: «Безумный день, чувствовал себя хорошо. В финале немного ошибся на повороте. Мы хотели осложнить день соперникам, вся команда работала великолепно, особенно в финале, когда закрыла просвет до группы лидеров. Мы отлично поработали, можем собой гордиться».