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Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру выиграл 3-й этап Тура Страны Басков-2025 поздней атакой

 

 

29-летний испанский велогонщи, уроженец Страны Басков Алекс Аранбуру (Alex Aranburu) отпраздновал победу на 3-м этапе Тура Страны Басков-2025, однако ему не удалось поучаствовать в церемонии награждения. Сразу после финиша судьи релегировали Алекса Аранбуру за то, что, по мнению жюри, он на финальном километре, за 800 м до финиша, выбрал неверную дорогу на отрезке с круговой развязкой, и тем самым сократил дистанцию. После протестов и рассмотрения видео, и отрезка, отмеченного на официальном маршруте гонки, релегацию Аранбуру отменили, и он был восстановлен в протоколе как победитель 3-го этапа. Однако церемонию награждения провели с участием занявшего второе место на этапе гонщиком команды Groupama-FDJ Романом Грегуаром (Romain Gregoire).

 

Алекс Аранбуру атаковал за 2,9 км до финиша из группы, преследовавшей уехавшего за 4,5 км Жуана Алмейду (UAE Team Emirares XRG), в которой находились лидер общего зачёта Максимилиан Шахманн (Soudal Quick Step), Энрик Мас (Movistar), Флориан Липовиц (Red Bull Bora hansgrohe), Роман Грегуар (Groupama-FDJ), Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), Стефф Крас (TotalEnergies) и Илан Ван Вильдер (Soudal Quick-Step). Аранбуру догнал Алмейду через километр, а затем уехал в одиночку за 1,3 км до финиша. 

 

Максимилиан Шахманн финишировал на этапе 3-м и сохранил майку лидера Тура Страны Басков-2025.

 

Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

Алекс Аранбуру остался победителем 3-го этапа Тура Страны Басков-2025 после отмены его релегации

 

В заявлении судейского жюри Тура Страны Басков-2025 говорится: «После получения первых кадров мы приняли решение дисквалифицировать гонщика под номером 51 за „Отклонение от маршрута гонки, дающее преимущество“, поскольку на кадрах было видно, что гонщик проехал круговую развязку, отклонившись от указанного маршрута.

 

Однако после получения и рассмотрения дополнительных доказательств, включая данные Veloviewer, роудбука гонки и команды, стало ясно, что вся имеющаяся информация указывала на то, что данная кольцевая развязка должна была быть пройдена именно так, как выбрал гонщик Cofidis.

 

Статья 1.2.064 правил UCI  гласит: «Велосипедисты должны заранее изучить трассу». В данном случае гонщик правильно следовал указанному пути».

 

Роман Грегуар: «Я увидел, как он атаковал примерно за километр до финиша. Жуан Алмейда закрывал просвет, потом была развязка, которую мы прошли слева, а его после этого мы не видели. Я просто следил за гонщиком, который ехал впереди меня, и не видел, был ли там на дороге знак. Даже если меня назвали победителем, это не настоящая победа. Очень странная ситуация».

 

Максимилиан Шахманн: «Сегодня было такое безумие, будто мы ехали финальный этап. Все выкладывались по максимуму. Мы гнали на полной скорости от старта до финиша. В какой-то момент мне было тяжело из-за жары, но я получил из технички два бачка холодной воды и немного восстановился. Перед финальным подъёмом в долине я атаковал, чтобы просеять группу. На финальном подъёме чувствовал себя хорошо, у меня хватило сил спринтовать и защитить жёлтую майку. День был тяжёлым, но я доволен, как прошёл этап».

 

Жуан Алмейда: «Безумный день, чувствовал себя хорошо. В финале немного ошибся на повороте. Мы хотели осложнить день соперникам, вся команда работала великолепно, особенно в финале, когда закрыла просвет до группы лидеров. Мы отлично поработали, можем собой гордиться».

 

Тур Страны Басков-2025. Этап 3. Результаты

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Теги к статье: Алекс Аранбуру Alex Aranburu Cofidis Тур Страны Басков-2025 Itzulia Basque Country-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    nightbuster33-Фото
    "...the result upheld".Ну и слава богу.
  • RVL
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    RVL-Фото
    Орги конечно класс! Сделали лазейку с двух сторон)) как это и есть на всех ротондах, которые проходятся на усмотрение гонщика.
  • motte
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: nightbuster33
    И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?

    Из просторов интернета:

    Скандал на "Итцулии". Первым финишировал один гонщик, а победу отдали другому

     Третий этап многодневки по дорогам Страны Басков включал в себя аж семь категорийных подъемов, в том числе короткие стенообразные горы, которыми славится этот регион Испании. 

     Победу одержал местный гонщик Алекс Аранбуру (Cofidis). Чемпион Испании сумел создать просвет в концовке и выиграл у группы преследования три секунды. Спринт за второе место забрал Роман Грегуар (Groupama — FDJ). 

     Просвет Аранбуру во многом получил из-за того, что выбрал более короткий путь на кольцевой развязке. Путь этот нельзя было использовать, на это указывал один из маршалов, а также установленный там баннер. 

     Аранбуру в итоге релегировали, победа отошла к Грегуару. 

     Но самое забавное случилось потом, когда многие обнаружили, что в роудбуке "Итцулии" правильным обозначен именно тот путь, который выбрал Аранбуру, а не другие гонщики элитной группы



    Вернули обратно-:)

  • Ernat78
    Калеб Юэн — победитель 2 этапа ... (1)
    Ernat78-Фото

    drinks

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    nightbuster33-Фото

    И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    nightbuster33-Фото

    ???????? Нет, он хотел показать,что у него еще есть "порох в пороховнице". А Липовица и сам мог спокойно приехать в группе на финиш.Что-то хилые стали помошники."2016г. Скарпони и Кангерт так напомогались лидеру,что сами заняли места в генерале в числе:первый во второй десятке,второй в 25-ке. Первый всегда финишировал в преследующей группе,а второй, однажды,после отработки сопровождал даже самого Кантадора.

  • Николай Н.
    Scheldeprijs-2025. Результаты (3)
    Николай Н.-Фото

    Крепкий завал был за 12км до финиша. Мерлинг какой уже финиш выигрывает в этом году, не зря носит майку ЧЕ.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Власов сегодня отдал все силы работая на Липовитца и потерял свою 5 позицию. А Шахманн молодец удержал своё лидерство.

  • MVDP
    Scheldeprijs-2025. Результаты (3)
    MVDP-Фото
    В Рубе отыграется.
  • Yuriy 17
    Scheldeprijs-2025. Результаты (3)
    Yuriy 17-Фото

    В одни ворота победа от Tim Merlier.

    А Jasper Philipsen явно неконкурентоспособен на его фоне

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