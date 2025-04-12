Жуан Алмейда — победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2025

Жуан Алмейда выиграл 4-й этап Тура Страны Басков-2025 после сольной атаки и надел майку лидера

26-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на 4-м этапе Тура Страны Басков-2025, выиграв из сольного отрыва после атаки на последнем из подъёмов дня за 13 км до финиша. Его товарищ по команде, 21-летний мексиканский гонщик Исаак Дель Торо через 28 секунд после того, как Алмейда отпраздновал победу, выиграл спринт из группы за второе место, опередив потерявшего на этом этапе майку лидера Максимилиана Шахманна (Soudal Quick Step).

Отрыв дня был нейтрализован к финальному подъёму - 3,5 км с 10,6% средним градиентом и отрезком с 16,5% градиентом. Жуан Алмейда атаковал за 2,5 км до вершины подъёма. Сначала Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), Клеман Шампуссан (XDS Astana) и Алекс Аранбуру (Cofidis) смогли ответить на ускорение Алмейды, но вскоре португальский гонщик создал просвет, который на вершине подъёма составлял полминуты. Жуан Алмейда финишировал с 28 секундным преимуществом и перехватил майку лидера у Максимилиана Шахманна, которого перед 5-м этапом опережает в общем зачёте на 30 секунд.

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

Жуан Алмейда: «Хороший день. Если честно, я чувствовал себя не очень, но провёл свою гонку. Команда снова работала потрясающе, думаю, мы заслужили эту победу. Прошлые этапы были для нас очень тяжёлыми. Мы рады, что одержали победу за два дня до финала гонки. Приятно снова выиграть. Планировалось сделать всё возможное на финальном подъёме и уезжать в одиночку. Всё идеально выполнено.

У нас есть команда, чтобы взять на себя контроль за гонкой, осталось два дня, но эти этапы будут запредельно трудными. Нам нельзя терять концентрацию, будем прикладывать все силы».

Максимилиан Шахманн: «Сегодня снова долго шла борьба за возможность уехать в отрыв дня, поэтому скорость была высокой. Когда отрыв, наконец, уехал, многие уже устали. Последний подъём был очень тяжёлым, со зверскими градиентами, которые, как я знаю, не моя сильная сторона. Но я проехал своим темпом, на спуске сумел добрать группу преследователей. Я сделал всё, что мог, поэтому ни о чём не жалею. Учитывая, каким тяжёлым был этап, я доволен подиумом».