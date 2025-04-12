VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жуан Алмейда — победитель 4 этапа Тура Страны Басков-2025

Жуан Алмейда выиграл 4-й этап Тура Страны Басков-2025 после сольной атаки и надел майку лидера

 

 

26-летний португальский велогонщик команды UAE Team Emirates XRG Жуан Алмейда (João Almeida) одержал победу на 4-м этапе Тура Страны Басков-2025, выиграв из сольного отрыва после атаки на последнем из подъёмов дня за 13 км до финиша. Его товарищ по команде, 21-летний мексиканский гонщик Исаак Дель Торо через 28 секунд после того, как Алмейда отпраздновал победу, выиграл спринт из группы за второе место, опередив потерявшего на этом этапе майку лидера Максимилиана Шахманна (Soudal Quick Step).

 

Отрыв дня был нейтрализован к финальному подъёму  - 3,5 км с 10,6% средним градиентом и отрезком с 16,5% градиентом. Жуан Алмейда атаковал за 2,5 км до вершины подъёма. Сначала Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), Клеман Шампуссан (XDS Astana) и Алекс Аранбуру (Cofidis) смогли ответить на ускорение Алмейды, но вскоре португальский гонщик создал просвет, который на вершине подъёма составлял полминуты. Жуан Алмейда финишировал с 28 секундным преимуществом и перехватил майку лидера у Максимилиана Шахманна, которого перед 5-м этапом опережает в общем зачёте на 30 секунд.

Photo (c) UAE Team Emirates XRG

 

Жуан Алмейда: «Хороший день. Если честно, я чувствовал себя не очень, но провёл свою гонку. Команда снова работала потрясающе, думаю, мы заслужили эту победу. Прошлые этапы были для нас очень тяжёлыми. Мы рады, что одержали победу за два дня до финала гонки. Приятно снова выиграть. Планировалось сделать всё возможное на финальном подъёме и уезжать в одиночку. Всё идеально выполнено.

 

У нас есть команда, чтобы взять на себя контроль за гонкой, осталось два дня, но эти этапы будут запредельно трудными. Нам нельзя терять концентрацию, будем прикладывать все силы».

 

Максимилиан Шахманн: «Сегодня снова долго шла борьба за возможность уехать в отрыв дня, поэтому скорость была высокой. Когда отрыв, наконец, уехал, многие уже устали. Последний подъём был очень тяжёлым, со зверскими градиентами, которые, как я знаю, не моя сильная сторона. Но я проехал своим темпом, на спуске сумел добрать группу преследователей. Я сделал всё, что мог, поэтому ни о чём не жалею. Учитывая, каким тяжёлым был этап, я доволен подиумом».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жуан Алмейда Joao Almeida UAE Team Emirates Тур Страны Басков-2025 Itzulia Basque Country-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

7 - 12 апреля 2025

Itzulia Basque Country

13 апреля 2025

Paris-Roubaix

18 апреля 2025

De Brabantse Pijl

20 апреля 2025

Amstel Gold Race

21-25 апреля 2025

Tour of the Alps

23 апреля 2025

La Fleche Wallonne

27 апреля 2025

Liege - Bastogne - Liege

29 апреля - 4 мая 2025

Tour de Romandie

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 апреля

Bruno Armirail (Decathlon - Ag2r La Mondiale)

Marton Dina (Euskaltel - Euskadi)

Fabian Weiss (Tudor Pro Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2025 (58)
Март 2025 (186)
Февраль 2025 (182)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)