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Максимилиан Шахманн — победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2025

Максимилиан Шахманн опередил Жуана Алмейду и Флориана Липовица в разделке на 1-м этапе Тура Страны Басков-2025

 

 

 31-летний немецкий велогонщик Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) одержал первую с 2023 года победу и первую – в цветах команды Soudal Quick Step, выиграв 1-й этап велогонки Мирового тура Тур Страны Басков-2025. Индивидуальную гонку на время протяжённостью 16,5 км с прохождением подъёма 3-й категории Максимилиан Шахманн преодолел за 18 минут 37 секунд и 28 сотых со средней скоростью 53,165 км/ч.

 

Максимилиан Шахманн — победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2025

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Максимилиан Шахманн — победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2025

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

 

Он на 540 миллисекунд опередил Жуана Алмейду (UAE Team Emirates XRG), занявшего 2-е место. Тройку лучших на этапе замкнул 24-летний соотечественник Шахманна, гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц, проигравший 740 миллисекунд.  

 

Максимилиан Шахманн надел майку лидера общего зачёта Тура Страны Басков-2025.

 

Максимилиан Шахманн: «Я потрясён! Потрясающе снова выиграть в гонке Мирового тура, особенно разделку. Трасса была сложной, скоростной, отрезков для восстановления было мало. Я выложился на полную и очень счастлив, что добился успеха. Это моя четвёртая победа на этапе Тура Страны Басков.

 

Когда я несколько месяцев назад вернулся в эту команду, меня все очень тепло встретили, выразили большое доверие, что было для меня важно. Мы упорно работали зимой со Specialized и Castelli, что принесло свои плоды. Здорово, что я выиграл и что три гонщика нашей команды вошли в десятку лучших. Фантастическое начало гонки для команды, мы продолжим делать все возможное на этой неделе».

 

Жуан Алмейда: «Я очень доволен результатом, думаю, я проехал отлично. К финишу в ногах ничего не осталось, что хороший знак. Просто жаль, что был так близко к первому месту. Вообще-то, в начале поехал быстрее, чем планировал. Эта разделка довольно короткая, поэтому на ней трудно сэкономить силы, она суперкороткая. Если побережёшься на старте, не сможешь отыграть время. Думаю, я проехал хорошо, своими ощущениями тоже доволен.

 

Усилия пришлось прикладывать недолго, но этап стал хорошим индикатором. Другие ребята выглядели довольно сильно, так что, неделя гонки будет трудной. Думаю, всё идёт хорошо».

 

Флориан Липовиц: «Я очень доволен своей разделкой. Конечно, после Париж-Ницца я видел, что у меня хороший уровень. Моя подготовка к этой гонке была не идеальной, поэтому я не был уверен, что смогу показать. Но такой результат очень вдохновляет. По сегодняшнему этапу, кажется, моя форма в порядке. Трудно сказать наверняка, поэтому подождём, как пройдут следующие этапы».

 

Тур Страны Басков-2025. Этап 1. Результаты

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Теги к статье: Максимилиан Шахманн Maximilian Schachmann Soudal Quick Step Тур Страны Басков-2025 Itzulia Basque Country-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

В тему:

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  1. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Вчера, 09:29 | Регистрация: 7.07.2021

    А можно эти результаты писать по тексту просто не в каких-то "540 тысячных секунды" а просто в миллисекундах?

    Например вот так: "Вася победил Петю на 20 миллисекунд"? Просите за занудство )

  2. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 21:32 | Регистрация: 5.09.2024

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

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Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

  • Pi-man
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    Pi-man-Фото
    Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats
  • Ernat78
    Максимилиан Шахманн — победите ... (2)
    Ernat78-Фото

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    motte-Фото

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), в Инеос нашел свою нишу, три года не брал побед в мировом туре.

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2025. Этап 1 ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vitali
    Цитата: Astanaforever
    Тому
    Цитата: vitali
    Цитата: nightbuster33
    Алекс давно уже падает.Вспышки могут быть, да и только.Напомнить,сколько сезонов он блестяще начинал и как заканчивал.
    Кстати, напишите для общей информации, если не очень трудно.Меня больше интересует такой момент: как можно в команде уровня мирового тура не найти истинные причины спада формы у лидера команды, и не найти пути выхода.Может на эти действия нет желания?
    Тому причина приход Роглича, че непонятного?
    Тогда это не спад формы, а здравый смысл - не тратить силы впустую, коль ты не капитан
    В чём здравый смысл ? Как раз на таких маленьких гонках нужно использовать свой шанс , а не показывать слабость . Власов всегда был хороший середняк , но не более .

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап. Отпустили отрыв, догнали и разыграли финиш.

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт: “4-е место — луч ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

  • maxxxx
    Тур Фландрии-2025. Результаты (103)
    maxxxx-Фото
    Да, Курдюков реально достал. Рубэ будет на Окко, комментировать будут Кондрашов и Алексей Сиваков.
  • nightbuster33
    Тур Хайнаня-2025. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

     Лев Гонов (РОССИЯ)!!!!!!!!!,чтобы всегда было только так и в будущем для всех "безродных".

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