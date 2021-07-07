Максимилиан Шахманн — победитель 1 этапа Тура Страны Басков-2025

Максимилиан Шахманн опередил Жуана Алмейду и Флориана Липовица в разделке на 1-м этапе Тура Страны Басков-2025

31-летний немецкий велогонщик Максимилиан Шахманн (Maximilian Schachmann) одержал первую с 2023 года победу и первую – в цветах команды Soudal Quick Step, выиграв 1-й этап велогонки Мирового тура Тур Страны Басков-2025. Индивидуальную гонку на время протяжённостью 16,5 км с прохождением подъёма 3-й категории Максимилиан Шахманн преодолел за 18 минут 37 секунд и 28 сотых со средней скоростью 53,165 км/ч.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Он на 540 миллисекунд опередил Жуана Алмейду (UAE Team Emirates XRG), занявшего 2-е место. Тройку лучших на этапе замкнул 24-летний соотечественник Шахманна, гонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe Флориан Липовиц, проигравший 740 миллисекунд.

Максимилиан Шахманн надел майку лидера общего зачёта Тура Страны Басков-2025.

Максимилиан Шахманн: «Я потрясён! Потрясающе снова выиграть в гонке Мирового тура, особенно разделку. Трасса была сложной, скоростной, отрезков для восстановления было мало. Я выложился на полную и очень счастлив, что добился успеха. Это моя четвёртая победа на этапе Тура Страны Басков.

Когда я несколько месяцев назад вернулся в эту команду, меня все очень тепло встретили, выразили большое доверие, что было для меня важно. Мы упорно работали зимой со Specialized и Castelli, что принесло свои плоды. Здорово, что я выиграл и что три гонщика нашей команды вошли в десятку лучших. Фантастическое начало гонки для команды, мы продолжим делать все возможное на этой неделе».

Жуан Алмейда: «Я очень доволен результатом, думаю, я проехал отлично. К финишу в ногах ничего не осталось, что хороший знак. Просто жаль, что был так близко к первому месту. Вообще-то, в начале поехал быстрее, чем планировал. Эта разделка довольно короткая, поэтому на ней трудно сэкономить силы, она суперкороткая. Если побережёшься на старте, не сможешь отыграть время. Думаю, я проехал хорошо, своими ощущениями тоже доволен.

Усилия пришлось прикладывать недолго, но этап стал хорошим индикатором. Другие ребята выглядели довольно сильно, так что, неделя гонки будет трудной. Думаю, всё идёт хорошо».

Флориан Липовиц: «Я очень доволен своей разделкой. Конечно, после Париж-Ницца я видел, что у меня хороший уровень. Моя подготовка к этой гонке была не идеальной, поэтому я не был уверен, что смогу показать. Но такой результат очень вдохновляет. По сегодняшнему этапу, кажется, моя форма в порядке. Трудно сказать наверняка, поэтому подождём, как пройдут следующие этапы».