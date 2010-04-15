Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

Тур Страны Басков-2025. Превью

Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country)-2025, велогонка Мирового тура, пройдёт с 7 по 12 апреля. Панчеры и горняки, специалисты отрывов получат шанс проявить себя, так же, как и специалисты индивидуальной гонки на время, с которой начнётся гонка. Общая протяжённость дистанции составит 864,7 км. Организаторы подчёркивают, что «маршрут очень открытый», и финальный день может полностью перекроить генеральную классификацию.

Маршрут Тура Страны Басков-2025

1-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,5 км. Несколько коротких подъёмов на первой половине дистанции и подъём 3-й категории определят первого обладателя горной майки, вторая половина дистанции равнинная.

2-й этап – самый протяжённый в гонке, почти 200 км. Хотя этап с пересечённым рельефом, постоянными подъёмами и спусками, всего один подъём получил 3-ю категорию. Он будет пройден через 56 км после старта.

3-й этап – может стать решающим для генеральной классификации, так как участникам придётся преодолеть 7 подъёмов, которые начнутся через 8 км после старта. Общий набор высоты составит 3200 м.

Два подъёма 2-й категории – 9 км с 6,9% и 5,3 км с 5,3% будут пройдены за 70 км до финиша. Один из ключевых подъёмов – 2,2 км с 12% и с отрезком с 20% градиентом будет пройден за 35 км до финиша. Первые 1,7 км с градиентом в 15,1%.

Ещё одна «стенка» ждёт всего за 6,4 км до финиша – 1,4 км с 10% и максимальным градиентом в 18%, после спуска с которой сразу финиш.

4-й этап - с набором высоты 2800 м, где финальная «стена» – 3,5 км с 10,6 % всего за 6,4 км до финиша.

Всего участники должны преодолеть 7 подъёмов:

9,7 км с 3,8% через 44 км после старта,

2,9 км с 7,3% через 72 км после старта,

2 км с 4,3% через 81 км после старта,

2,6 км с 6,5% чпрез 87,8 км после старта,

3,4 км с 7,6% через 98,9 км после старта,

3,5 км с 4% через 117,4 км после старта,

плюс финальный подъём 3,5 км с 10,6%, где есть отрезок – 500 м с 16,5%, вершина которого будет пройдена за 6,4 км до финиша.

5-й этап – с набором высоты 2500 м и финишем в Гернике, городе, где живёт Пельо Бильбао (Bahrain Victorious). Он участвовал в создании маршрута этого этапа.

Участники преодолеют четыре категорийных подъёма, но несколько подъёмов категорий не получили, в том числе подъём 2,3 км с 8,6% за 47км до финиша, а также 4,9 км с 6,4%, где первые 2,2 км с 9,4%, который начнётся за 19,8 км до финиша. Всего за 3 км до финиша участников ждёт «стенка» - 700 м с 6,7%.

6-й этап – финальный этап никак нельзя назвать «этапом дружбы». Набор высоты составит 3500 м, в маршрут включены 7 категорийных подъёмов, которые начнутся уже через 10 км после старта.

Подъёмы 6-го этапа:

- 3-й категории - 2,5 км с 6,2% за 140 км до финиша;

- 1-й категории – 5,1 км с 7,4%, вершина будет пройдена через 24,5 км после старта;

- 1-й категории, 5 км с 9,4%, вершина будет пройдена через 47 км после старта;

- 3-й категории – 3,3 км с 6,8%, вершина будет пройдена за 84,4 км до финиша;

- плюс два некатегорийных подъёма – 650 м с 10,2% и 1,2 км с 4,6%, последний из которых будет пройден за 77 км до финиша;

- 2-й категории – 6,5 км с 6,5%, вершина будет пройдена за 65 км до финиша;

- 1-й категории – 4,1 км с 9%, вершина которого будет пройдена за 38 км до финиша;

- 3-й категории – 3,3 км с 6,8%, вершина будет пройдена за 18 км до финиша;

- плюс некатегорийный 460 м с 10,4%, вершина котрого будет пройдена за 5 км до финиша.

Участники и претенденты Тура Страны Басков-2025

Победитель Тура Страны Басков прошлого года Хуан Аюсо защищать титул не будет, но его команда UAE Team Emirates XRG приехала с сильным составом, где за победу и высокие места в общем зачёте смогут бороться Жуан Алмейда, Брэндон Макналти, Марк Солер, Исаак Дель Торо.

Среди претендентов также призёр прошлого года Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), победитель 2022 года Даниэль Мартинес и призёр гонки того же года Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Сепп Кусс, Бен Тулетт и Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), Харольд Техада и Клеман Шампуссан (XDS Astana), Энрик Мас (Movistar), призёр Тура Страны Басков-2022 Йон Исагирре (Cofidis), Хью Карти и Бен Хили (EF Education EasyPost), Максимилиан Шахманн и Илан Ван Вильдер (Soudal Quick Step), Марк Хирши (Tudor) и другие.

Этапы Тура Страны Басков-2025

7 апреля. Этап 1. Vitoria-Gasteiz - Baskonia-Alavés, ITT, 16,5 км. Старт 14:15 СЕТ

8 апреля. Этап 2. Pamplona-Iruña – Lodosa, 196,3 км. Старт 12:35 СЕТ

9 апреля. Этап 3. Zarautz – Beasain, 156,6 км. Старт 13:27 СЕТ

10 апреля. Этап 4. Beasain - Markina-Xemein, 169,6 км. Старт 13:03 СЕТ

11 апреля. Этап 5. Urduña - Gernika-Lumo, 172,3 км. Старт 13:03 СЕТ