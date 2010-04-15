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Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

Тур Страны Басков-2025. Превью

 

 

Тур Страны Басков (Itzulia Basque Country)-2025, велогонка Мирового тура, пройдёт с 7 по 12 апреля. Панчеры и горняки, специалисты отрывов получат шанс проявить себя, так же, как и специалисты индивидуальной гонки на время, с которой начнётся гонка. Общая протяжённость дистанции составит 864,7 км. Организаторы подчёркивают, что «маршрут очень открытый», и финальный день может полностью перекроить генеральную классификацию.

 

Маршрут Тура Страны Басков-2025

 

Тур Страны Басков-2025. Превью

 

 

1-й этап – индивидуальная гонка на время протяжённостью 16,5 км. Несколько  коротких подъёмов на первой половине дистанции и подъём 3-й категории определят первого обладателя горной майки, вторая половина дистанции равнинная.

 

2-й этап – самый протяжённый в гонке, почти 200 км. Хотя этап с пересечённым рельефом, постоянными подъёмами и спусками, всего один подъём получил 3-ю категорию. Он будет пройден через 56 км после старта.

 

3-й этап – может стать решающим для генеральной классификации, так как участникам придётся преодолеть 7 подъёмов, которые начнутся через 8 км после старта. Общий набор высоты составит 3200 м.

 

Два подъёма 2-й категории – 9 км с 6,9% и 5,3 км с 5,3% будут пройдены за 70 км до финиша. Один из ключевых подъёмов – 2,2 км с 12% и с отрезком с 20% градиентом будет пройден за 35 км до финиша. Первые 1,7 км с градиентом в 15,1%.

 

 Ещё одна «стенка» ждёт всего за 6,4 км до финиша – 1,4 км с 10% и максимальным градиентом в 18%, после спуска с которой сразу финиш.

 

4-й этап -  с набором высоты 2800 м, где финальная «стена»  – 3,5 км с 10,6 % всего за 6,4 км до финиша.

 

Всего участники должны преодолеть 7 подъёмов:

 

9,7 км с 3,8% через 44 км после старта,

2,9 км с 7,3% через 72 км после старта,

2 км с 4,3% через 81 км после старта,

2,6 км с 6,5% чпрез 87,8 км после старта,

3,4 км с 7,6% через 98,9 км после старта,

3,5 км с 4% через 117,4 км после старта,

плюс финальный подъём 3,5 км с 10,6%, где есть отрезок – 500 м с 16,5%, вершина которого будет пройдена за 6,4 км до финиша.

 

5-й этап – с набором высоты 2500 м и финишем в Гернике, городе, где живёт Пельо Бильбао (Bahrain Victorious). Он участвовал в создании маршрута этого этапа.

 

Участники преодолеют четыре категорийных подъёма, но несколько подъёмов категорий не получили, в том числе подъём 2,3 км с 8,6% за 47км до финиша, а также  4,9 км с 6,4%, где первые 2,2 км с 9,4%, который начнётся за 19,8 км до финиша. Всего за 3 км до финиша участников ждёт «стенка» - 700 м с 6,7%.

 

6-й этап – финальный этап никак нельзя назвать «этапом дружбы». Набор высоты составит 3500 м, в маршрут включены 7 категорийных подъёмов, которые начнутся уже через 10 км после старта.

 

Подъёмы 6-го этапа:

 

- 3-й категории - 2,5 км с 6,2% за 140 км до финиша;

- 1-й категории – 5,1 км с 7,4%, вершина будет пройдена через 24,5 км после старта;

- 1-й категории, 5 км с 9,4%, вершина будет пройдена через 47 км после старта;

- 3-й категории – 3,3 км с 6,8%, вершина будет пройдена за 84,4 км до финиша;

- плюс два некатегорийных подъёма – 650 м с 10,2% и 1,2 км с 4,6%, последний из которых будет пройден за 77 км до финиша;

- 2-й категории – 6,5 км с 6,5%, вершина будет пройдена за 65 км до финиша;

- 1-й категории – 4,1 км с 9%, вершина которого будет пройдена за 38 км до финиша;

- 3-й категории – 3,3 км с 6,8%, вершина будет пройдена за 18 км до финиша;

- плюс некатегорийный 460 м с 10,4%, вершина котрого будет пройдена за 5 км до финиша.

 

Участники и претенденты Тура Страны Басков-2025

 

Победитель Тура Страны Басков прошлого года Хуан Аюсо защищать титул не будет, но его команда UAE Team Emirates XRG приехала с сильным составом, где за победу и высокие места в общем зачёте смогут бороться Жуан Алмейда, Брэндон Макналти, Марк Солер, Исаак Дель Торо.

 

Среди претендентов также призёр прошлого года Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), победитель 2022 года Даниэль Мартинес и призёр гонки того же года Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), Пельо Бильбао (Bahrain Victorious), Сепп Кусс, Бен Тулетт и Вилко Келдерман (Visma Lease a Bike), Харольд Техада и Клеман Шампуссан (XDS Astana), Энрик Мас (Movistar), призёр Тура Страны Басков-2022 Йон Исагирре (Cofidis), Хью Карти и Бен Хили (EF Education EasyPost), Максимилиан Шахманн и Илан Ван Вильдер (Soudal Quick Step), Марк Хирши (Tudor) и другие.

 

Этапы Тура Страны Басков-2025

 

7 апреля. Этап 1. Vitoria-Gasteiz - Baskonia-Alavés, ITT, 16,5 км. Старт 14:15 СЕТ

Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

 

8 апреля. Этап 2. Pamplona-Iruña – Lodosa, 196,3 км. Старт 12:35 СЕТ   

Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

 

9 апреля. Этап 3. Zarautz – Beasain, 156,6 км. Старт 13:27 СЕТ

Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

 

10 апреля. Этап 4. Beasain - Markina-Xemein, 169,6 км. Старт 13:03 СЕТ

Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

 

11 апреля. Этап 5. Urduña - Gernika-Lumo, 172,3 км. Старт 13:03 СЕТ

Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

 

12 апреля. Этап 6. Eibar – Eibar, 153,4 км. Старт 13:31 СЕТ

 

Тур Страны Басков-2025. Маршрут и участники

 

 

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Теги к статье: Тур Страны Басков-2025 Itzulia Basque Country-2025 велогонка Мирового тура многодневная велогонка

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  1. Имя: Ернат

    Ernat78

    7 апреля 2025 20:30 | Регистрация: 5.09.2024

    dash

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    7 апреля 2025 21:53 | Регистрация: 15.04.2010

    Последний этап довольно серьёзный.

  3. Имя: Денис

    DenisRodikov

    7 апреля 2025 21:59 | Регистрация: 16.05.2015

    Поправьте, пожалуйста: "4-й этап - с набором высоты 2800 м, где финальная «стена» – 1,4 км с 10% всего за 6,4 км до финиша."

    Там 3.5км с 10.6% - это большая разница. Ниже в описании правильно написано и на профиле тоже 3.5км и 10.6%

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Комментарии

  • VeloVelo
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Мне кажется, Тадей будет стараться держаться с лидерами гонки (не важно кто это будет) до Карефура. А на Карефуре поробует выстрелить.

    Есть другой вариант - он будет держаться все брусчатки, а потом на гладком двинет свою разделку. Но, тут риск больше. На гладком прямом рельефе не факт, что его не догонят.

  • Pi-man
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    Pi-man-Фото
    Ну, по крайней мере пока, этот ноль без палочки все еще выше Погачара в All-time рейтинге procyclingstats
  • Ernat78
    Максимилиан Шахманн — победите ... (2)
    Ernat78-Фото

    Алмейда молодец хорошую форму показывает 

  • motte
    Шон Келли анализирует Тур Флан ... (6)
    motte-Фото

    Брит нагнал пурги, не сказав ничего дельного. 

    Много слов, мы и без него всё знаем. 

    Ноль без палочки.

     

     

  • kwwk
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    kwwk-Фото

    Жив курилка))), в Инеос нашел свою нишу, три года не брал побед в мировом туре.

  • Гонщик
    Тур Страны Басков-2025. Этап 1 ... (10)
    Гонщик-Фото

    Цитата: vitali
    Цитата: Astanaforever
    Тому
    Цитата: vitali
    Цитата: nightbuster33
    Алекс давно уже падает.Вспышки могут быть, да и только.Напомнить,сколько сезонов он блестяще начинал и как заканчивал.
    Кстати, напишите для общей информации, если не очень трудно.Меня больше интересует такой момент: как можно в команде уровня мирового тура не найти истинные причины спада формы у лидера команды, и не найти пути выхода.Может на эти действия нет желания?
    Тому причина приход Роглича, че непонятного?
    Тогда это не спад формы, а здравый смысл - не тратить силы впустую, коль ты не капитан
    В чём здравый смысл ? Как раз на таких маленьких гонках нужно использовать свой шанс , а не показывать слабость . Власов всегда был хороший середняк , но не более .

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 2 ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Стандартный спринтерский этап. Отпустили отрыв, догнали и разыграли финиш.

  • Shalam s Urala
    Ваут ван Арт: “4-е место — луч ... (9)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Геродот
    Во мрак, логика у погофилов железная

    согласно этой логике - рывок Поги на третьем Кваремонте Фландрии был

    Цитата: SVS
    попыткой воспользоваться секундной слабостью более сильного соперника
    , который доказал свою силу на МСР - мог ведь подождать на спуске? - но нет - уехал - "западло"

    это время такое дурное. не могу представить подобных вопросов раньше. не хочешь стоять за 3 место - найдётся кто захочет. конец борьбы нарисован линией на асфальте, если кто не догоняет для чего она

  • maxxxx
    Тур Фландрии-2025. Результаты (103)
    maxxxx-Фото
    Да, Курдюков реально достал. Рубэ будет на Окко, комментировать будут Кондрашов и Алексей Сиваков.
  • nightbuster33
    Тур Хайнаня-2025. Этап 2 (1)
    nightbuster33-Фото

     Лев Гонов (РОССИЯ)!!!!!!!!!,чтобы всегда было только так и в будущем для всех "безродных".

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