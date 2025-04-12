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Тим Мерлир второй год подряд выиграл классику “Scheldeprijs”

Чемпион Европы Тим Мерлир — победитель классики “Scheldeprijs”-2025

 

Чемпион Европы Тим Мерлир (Tim Merlier) защитил титул победителя, и второй год подряд выиграл классику Scheldeprijs. Это седьмая победа 32-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step в этом году. На Scheldeprijs -2025 он избежал попадания в массовый завал на последних десяти километрах до финиша, а к финальному спринту его развезли товарищи по команде Берт Ван Лерберг и Йорди Варлоп. Тим Мерлир с заметным преимуществом опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Маттео Москетти (Q36.5), одержав седьмую победу в сезоне.

 

Тим Мерлир второй год подряд выиграл классику “Scheldeprijs”

 

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Rhode Van Elsen /Getty Images - Photo credit: ©Rhode Van Elsen /Getty Images

Тим Мерлир второй год подряд выиграл классику “Scheldeprijs”

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Rhode Van Elsen /Getty Images - Photo credit: ©Rhode Van Elsen /Getty Images

 

Тим Мерлир второй год подряд выиграл классику “Scheldeprijs”

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Rhode Van Elsen /Getty Images - Photo credit: ©Rhode Van Elsen /Getty Images

 

Тим Мерлир: «Я счастлив, что выиграл, потому что «Скелдерпрейс» была одной из моих целей на эту весну. Победа в этой гонке вызывает особые чувства, потому что одержана на глазах семьи. Команда сегодня великолепно отработала, преследовала отрывы, защищала меня. О массовом падении я узнал по радио. Потом на заключительных километрах Берт провёл мощный развоз, сделал мне знак рукой, поэтому я смог найти просвет, меня не заперли. Я смог провести свой спринт так, как хотел. Рад отплатить ребятам за их работу этой победой, которая даёт уверенность перед воскресеньем».

 

Следующей гонкой Тима Мерлира будет Париж-Рубэ-2025.

 

Scheldeprijs-2025. Результаты

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step Scheldeprijs

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Комментарии

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    nightbuster33-Фото
    "...the result upheld".Ну и слава богу.
  • RVL
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    RVL-Фото
    Орги конечно класс! Сделали лазейку с двух сторон)) как это и есть на всех ротондах, которые проходятся на усмотрение гонщика.
  • motte
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: nightbuster33
    И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?

    Из просторов интернета:

    Скандал на "Итцулии". Первым финишировал один гонщик, а победу отдали другому

     Третий этап многодневки по дорогам Страны Басков включал в себя аж семь категорийных подъемов, в том числе короткие стенообразные горы, которыми славится этот регион Испании. 

     Победу одержал местный гонщик Алекс Аранбуру (Cofidis). Чемпион Испании сумел создать просвет в концовке и выиграл у группы преследования три секунды. Спринт за второе место забрал Роман Грегуар (Groupama — FDJ). 

     Просвет Аранбуру во многом получил из-за того, что выбрал более короткий путь на кольцевой развязке. Путь этот нельзя было использовать, на это указывал один из маршалов, а также установленный там баннер. 

     Аранбуру в итоге релегировали, победа отошла к Грегуару. 

     Но самое забавное случилось потом, когда многие обнаружили, что в роудбуке "Итцулии" правильным обозначен именно тот путь, который выбрал Аранбуру, а не другие гонщики элитной группы



    Вернули обратно-:)

  • Ernat78
    Калеб Юэн — победитель 2 этапа ... (1)
    Ernat78-Фото

    drinks

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    nightbuster33-Фото

    И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    nightbuster33-Фото

    ???????? Нет, он хотел показать,что у него еще есть "порох в пороховнице". А Липовица и сам мог спокойно приехать в группе на финиш.Что-то хилые стали помошники."2016г. Скарпони и Кангерт так напомогались лидеру,что сами заняли места в генерале в числе:первый во второй десятке,второй в 25-ке. Первый всегда финишировал в преследующей группе,а второй, однажды,после отработки сопровождал даже самого Кантадора.

  • Николай Н.
    Scheldeprijs-2025. Результаты (3)
    Николай Н.-Фото

    Крепкий завал был за 12км до финиша. Мерлинг какой уже финиш выигрывает в этом году, не зря носит майку ЧЕ.

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2025. Этап 3 ... (6)
    Николай Н.-Фото

    Власов сегодня отдал все силы работая на Липовитца и потерял свою 5 позицию. А Шахманн молодец удержал своё лидерство.

  • MVDP
    Scheldeprijs-2025. Результаты (3)
    MVDP-Фото
    В Рубе отыграется.
  • Yuriy 17
    Scheldeprijs-2025. Результаты (3)
    Yuriy 17-Фото

    В одни ворота победа от Tim Merlier.

    А Jasper Philipsen явно неконкурентоспособен на его фоне

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