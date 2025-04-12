Тим Мерлир второй год подряд выиграл классику “Scheldeprijs”

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Чемпион Европы Тим Мерлир — победитель классики “Scheldeprijs”-2025
Чемпион Европы Тим Мерлир (Tim Merlier) защитил титул победителя, и второй год подряд выиграл классику Scheldeprijs. Это седьмая победа 32-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step в этом году. На Scheldeprijs -2025 он избежал попадания в массовый завал на последних десяти километрах до финиша, а к финальному спринту его развезли товарищи по команде Берт Ван Лерберг и Йорди Варлоп. Тим Мерлир с заметным преимуществом опередил Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Маттео Москетти (Q36.5), одержав седьмую победу в сезоне.
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Rhode Van Elsen /Getty Images - Photo credit: ©Rhode Van Elsen /Getty Images
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Rhode Van Elsen /Getty Images - Photo credit: ©Rhode Van Elsen /Getty Images
Photo ©Soudal Quick-Step - ©Rhode Van Elsen /Getty Images - Photo credit: ©Rhode Van Elsen /Getty Images
Тим Мерлир: «Я счастлив, что выиграл, потому что «Скелдерпрейс» была одной из моих целей на эту весну. Победа в этой гонке вызывает особые чувства, потому что одержана на глазах семьи. Команда сегодня великолепно отработала, преследовала отрывы, защищала меня. О массовом падении я узнал по радио. Потом на заключительных километрах Берт провёл мощный развоз, сделал мне знак рукой, поэтому я смог найти просвет, меня не заперли. Я смог провести свой спринт так, как хотел. Рад отплатить ребятам за их работу этой победой, которая даёт уверенность перед воскресеньем».
Следующей гонкой Тима Мерлира будет Париж-Рубэ-2025.
Scheldeprijs-2025. Результаты
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