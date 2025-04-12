Тим Мерлир второй год подряд выиграл классику “Scheldeprijs”

Цитата: nightbuster33

И,за что победителя лишили первого места и поместили его на последнее место в группе?



Из просторов интернета:

Скандал на "Итцулии". Первым финишировал один гонщик, а победу отдали другому

Третий этап многодневки по дорогам Страны Басков включал в себя аж семь категорийных подъемов, в том числе короткие стенообразные горы, которыми славится этот регион Испании.

Победу одержал местный гонщик Алекс Аранбуру (Cofidis). Чемпион Испании сумел создать просвет в концовке и выиграл у группы преследования три секунды. Спринт за второе место забрал Роман Грегуар (Groupama — FDJ).

Просвет Аранбуру во многом получил из-за того, что выбрал более короткий путь на кольцевой развязке. Путь этот нельзя было использовать, на это указывал один из маршалов, а также установленный там баннер.

Аранбуру в итоге релегировали, победа отошла к Грегуару.

Но самое забавное случилось потом, когда многие обнаружили, что в роудбуке "Итцулии" правильным обозначен именно тот путь, который выбрал Аранбуру, а не другие гонщики элитной группы

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