Тим Мерлир — победитель гонки “Scheldeprijs”-2024

Тим Мерлир обошёл Яспера Филипсена и Дилана Груневегена на “Scheldeprijs”-2024

Тим Мерлир одержал победу на спринтерской классике “Scheldeprijs”-2024. Это седьмая победа 31-летнего бельгийского велогонщика команды Soudal Quick Step в этом сезоне. Тим Мерлир добился успеха на 205,3-километровой гонке, несмотря на то, что за 15 км до финиша получил прокол и поменял велосипед. Товарищи по команде помогли ему вернуться в пелотон в решающий момент.

Перед красным флажком финального километра Мерлир находился далеко позади в пелотоне, но Берт Ван Лерберг вывез своего капитана через группу на первые позиции. Тим Мерлир начал спринт с колеса своего развозящего за 200 метров до финиша по левой стороне дороги и обошёл с большим запасом Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Дилана Груневегена (Jayco AlUla).

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen /Getty Images

Тим Мерлир: «Гонка шла несколько нервно, особенно в первой части, когда шёл дождь, и образовались эшелоны. К счастью, мы находились на хорошей позиции, были внимательны всю гонку, даже после того, как пелотон перегруппировался. Мне не повезло с поздним проколом, но я смог вернуться. Потом Берт великолепно помог мне в финале. Когда я почувствовал, что пора, открыл спринт и просто удерживал скорость. Я рад, что впервые выиграл эту гонку, что эта победа стала седьмой в сезоне».