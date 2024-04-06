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Тим Мерлир — победитель гонки “Scheldeprijs”-2024

Тим Мерлир обошёл Яспера Филипсена и Дилана Груневегена на “Scheldeprijs”-2024

 

 

Тим Мерлир одержал победу на спринтерской классике “Scheldeprijs”-2024. Это седьмая победа 31-летнего бельгийского велогонщика команды Soudal Quick Step в этом сезоне. Тим Мерлир добился успеха на 205,3-километровой гонке, несмотря на то, что за 15 км до финиша получил прокол и поменял велосипед. Товарищи по команде помогли ему вернуться в пелотон в решающий момент.

 

Перед красным флажком финального километра Мерлир находился далеко позади в пелотоне, но Берт Ван Лерберг вывез своего капитана через группу на первые позиции. Тим Мерлир начал спринт с колеса своего развозящего за 200 метров до финиша по левой стороне дороги и обошёл с большим запасом Яспера Филипсена (Alpecin-Deceuninck) и Дилана Груневегена (Jayco AlUla).

 

Тим Мерлир — победитель гонки “Scheldeprijs”-2024

Тим Мерлир — победитель гонки “Scheldeprijs”-2024

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen /Getty Images

 

 

 

Тим Мерлир: «Гонка шла несколько нервно, особенно в первой части, когда шёл дождь, и образовались эшелоны. К счастью, мы находились на хорошей позиции, были внимательны всю гонку, даже после того, как пелотон перегруппировался. Мне не повезло с поздним проколом, но я смог вернуться. Потом Берт великолепно помог мне в финале. Когда я почувствовал, что пора, открыл спринт и просто удерживал скорость. Я рад, что впервые выиграл эту гонку, что эта победа стала седьмой в сезоне».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step Scheldeprijs-2024

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Комментарии

  • DIM
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (2)
    DIM-Фото
    Благими намерениями выстлана дорога в ад.
  • Astanaforever
    Организаторы Париж-Рубэ-2024 р ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ага, теперь на этой шикане жди массового завала. Все начнут ломиться толпой, чтобы заехать первыми на брусчатку в аренбергский лес.
  • Ser Gio
    Scheldeprijs-2024. Результаты (2)
    Ser Gio-Фото

    Мерлир взял нормальный такой реванш у Филипсена. И да, как то уж совсем сдулся Груневеген, после того как ушел с Висмы.

  • Astanaforever
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (2)
    Astanaforever-Фото
    "С болью в сердце, но нужно развиваться в другую сторону, полезно принять новый вызов от больших денег." )))
  • Astanaforever
    Scheldeprijs-2024. Результаты (2)
    Astanaforever-Фото
    Как не было в Астане спринтерского поезда, так не будет даже если в команду придет Филипсен вместе с Мерлиером. Никто их развозить не будет , да и некому. Сырица вместе с Федоровым приехали парой через почти три минуты. Небось ехали болтали о телках, часах ролекс и ферарри. И как им кайфово в Астане. ))) И вообще по приколу на неофициальный чемпионат мира среди спринтеров Вино посылает своего закадычного корефана Димку. Класс, ничаво не скажешь. Настоящий друк!!!! )))
  • RVL
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (2)
    RVL-Фото

    Вроде из инеоса с болью в сердце....люди ушли...

    И результат в другое место))

    А вини бледно выглядит.....

    Посмотрим 

  • MVDP
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    MVDP-Фото
    Кроссеры сегодня в ударе.
  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    RVL-Фото
    Что к чему?
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    BlAr-Фото
    У них, похоже, заочный спор с ВВА...
  • RVL
    Тур Страны Басков-2024. Этап 3 (7)
    RVL-Фото

    Сложно сказать, где все решится...если уже не в прологе.

    Но , что то будет по ходу борьбы за бонусы, именно в борьбе за бонусы)))

    Главное чтобы не в завалах.

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