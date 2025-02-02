Дубль Тима Мерлира на AlUla Tour-2025

Тим Мерлир — победитель 3 этапа AlUla Tour-2025

3-й этап AlUla Tour-2025, как и 1-й этап, завершился общим спринтом, и как на первом этапе победу праздновал чемпион Европы Тим Мерлир. Это четвёртая в карьере победа 32-летнего бельгийского гонщика команды Soudal Quick Step на этапах AlUla Tour, где он дебютировал в прошлом году. 3-й этап - самый протяжённый в этом выпуске AlUla Tour не обошёлся без острых моментов. Когда отрыв дня был пойман, боковой ветер на последних 30 километрах порвал пелотон, но команда Soudal Quick Step была внимательна.

В спринте, который на финальном километре осложнила городская брусчатка, Тим Мерлир выиграл с преимуществом в длину велосипеда. Берт ван Лерберг, развозящий Тима Мерлира, завершил свою смену за 200 м до финиша, после чего бельгийский гонщик мощно спуртовал и опередил Дилана Груневегена (Jayco AlUla) и Себастьяна Молано (UAE Team Emirates XRG).

Второй успех в этой гонке позволил ему вернуть майку лучшего в очковой классификации, которую после 2 этапа захватил лидер общего зачёта Том Пидкок (Q36.5).

25-летний британский велогонщик сохранил майку лидера AlUla Tour-2025, он приехал к финишу в первой группе, но получил прокол за 2 км до финиша. Однако в этой зоне уже действовала нейтрализация, и Том Пидкок спокойно финишировал, не потеряв время в общем зачёте.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Szymon Gruchalski / Getty Images - Photo credit: ©Szymon Gruchalski / Getty Images

Тим Мерлир: «Не могу сказать, что я опасался эшелонов, потому что со мной была команда, которая приложила все силы, чтобы меня защитить. Сегодня чувствовал себя хорошо, на финальных километрах начался хаос. Мы увидели левый поврот, но оказалось, что он для машин, а не для нас. Мы едва не заехали туда, но не растерялись. Берт снова великолепно отработал. Когда я вышел из последнего поворота, просто выдал максимальную скорость и держал её до финиша. Теперь я рад, что могу отпраздновать ещё одну победу в этой части света, где мне нравится выступать».

Дилан Груневеген: «Я шёл на пределе, но на круговой развязке почувствовал, что переднее колесо начинает проскальзывать, и увидел, что получил прокол. Это часть велоспорта. Досадно, но, думаю, мы всё сделали правильно, единственной проблемой стало спущенное колесо. У нас ещё будет шанс, я сохраняю боевой настрой».

Себастьян Молано: «Этап был трудным и скоростным, сильный ветер порвал пелотон. Меня и Иво (Оливейра) разрыв пелотона врасплох не застал, мы находились вп первой группе и боролись в спринте. Финиш был технически сложным, со множеством «дорожных полицейских» и неровным покрытием, что создало хаос. На последнем повороте я потерял колесо, поэтому закрыть просвет было тяжело. На таком уровне спринт должен пройти идеально. Моя форма в порядке, будем пробовать на финальном этапе».