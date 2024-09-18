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Первая победа Тима Мерлира в майке чемпиона Европы-2024

Тим Мерлир выиграл велогонку "Kampioenschap van Vlaanderen"-2024

 

 

Тиму Мерлиру (Tim Merlier) не пришлось долго ждать победы в майке чемпиона Европы-2024. Всего через пять дней после победы в групповой гонке на домашнем Чемпионате Европы он впервые в карьере выиграл одну из старейших однодневных велогонок Бельгии - Kampioenschap van Vlaanderen. 31-летний бельгийский спринтер команды Soudal Quick Step отпраздновал 15-ю победу в этом сезоне и 49-ю в карьере.

 

Велокоманда Soudal Quick Step весь день контролировала ход гонки, съедая преимущество отрыва дня и удерживая Тима Мерлира на хорошей позиции. На финальных десяти километрах гонка чемпиона Европы едва не закончилась, когда Тим Мерлир оказался заперт за завалом. Ему пришлось закрывать 25-секундный просвет, но благодаря огромным усилиям Варре Вангелуве (Warre Vangheluwe) Тим Мерлир вернулся в пелотон.  

 

Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe) развёз своего капитана на финальном километре. Тим Мерлир спуртовал за 200 м до финиша и выиграл со значительным преимуществом, опередив 30-летнего нидерландского гонщика команды Tudor Арвида де Клейна и 26-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Яспера Филипсена.

 

Первая победа Тима Мерлира в майке чемпиона Европы

Первая победа Тима Мерлира в майке чемпиона Европы

Первая победа Тима Мерлира в майке чемпиона Европы

 

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen /Getty Images

 

Тим Мерлир: «Когда у тебя на плечах особая майка, в ней на первой гонке испытываешь больше давления. К счастью, мне удалось одержать победу всего через несколько дней после того, как я стал чемпионом Европы. Так что, всё хорошо.

 

Ребята сегодня снова работали потрясающе. Было тяжело выиграть, потому что чувствовал себя не лучшим образом, к тому же оказался заблокирован завалом. Но благодаря Варре я смог вернуться вовремя, чтобы успеть подготовиться к спринту.

 

Я старался не волноваться и просто проводить свой спринт после того, как Берт вывел меня на хорошую позицию. Я особенно рад, что одержал победу в гонке, где было много сильных спринтеров. До конца сезона осталось всего пару недель, но я по-прежнему мотивирован и готовы прилагать все силы, потому что важна каждая гонка и каждая победа».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step

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Комментарии

  • rude_rider
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    rude_rider-Фото
    Походу он про Рассела Кроу
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (15)
    VeloVelo-Фото
    Да, точно.
  • VeloVelo
    Давиде Формоло дисквалифициров ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну и что? Ни одну из запрещенных "посадок" Давиде не нарушил.
    Сравните посадку Формоло на фото и три розовые запрещающие картинки.

    Кстати, 1-я - Фрум, 2-я - Мохорич, 3-я Нибали ))

  • Ernat78
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    Ernat78-Фото

    я болею за него, без него тур потяряет всякий интерес и все будет в одну калитку для поги

  • Cyrill
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    Cyrill-Фото
    Цитата: MVDP
    Кто такой Гладиатор?
    Мои извинения, Каннибал, конечно.
  • gumanoidd
    Ваут ван Арт останется в коман ... (15)
    gumanoidd-Фото

    лучший в мире гонщик гонщик по веломногоборью

     

    1.разделка

    2.спринт

    3.горы

    4.кросс

    5.классики

    6.очковая классификация  

  • error
    Состав сборной Дании на Чемпио ... (1)
    error-Фото

    Не представляю Винегора в сильной и прекрасно сбалансированной команде Дании. Он не командный гонщик. И не однодневный. И работать на лидера не станет. Зачем он?

  • nightbuster33
    Тур Люксембурга-2024. Этап 3. ... (6)
    nightbuster33-Фото
    Если бы он ехал в группе можно было предположить,что его движения опасны для окружающих,а так может он любитель езды на копчике,по крайней мере не потерял связь с седушкой.
  • sashaney
    Спортивный директор велокоманд ... (14)
    sashaney-Фото
    Не думаю, не кажется что можно стать лучше чем Погачар. Такого доминирования, как в этом году, я не припомню. Были терминаторы и доминаторы, но одни доминировали только на Туре, другие терминировали, но не с таким запасом и отрывом. Что можно и нужно делать - это фокусированный командный подход к Туру. Только усилиями всей команды. Иначе никак. Даже это не даёт гарантии, т.к. Эмираты сами не промах, нужно найти подходящий момент - длинный крутой подъём без резких ускорений (работало прежде), Погачар может и утерпеть или проиграть недостаточно много. В этом ракусе фокус на Туре оправдан. Ездить как Погачар всё и забирать Вингегор не может.
  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 3. ... (6)
    MVDP-Фото

    А какое значение в данном случае имеет разрыв от лидера и километры дистанции? Хотя он еще Вансевенанта по спине похлопал, может из-за этого дисква.

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