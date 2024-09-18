Первая победа Тима Мерлира в майке чемпиона Европы-2024

Тим Мерлир выиграл велогонку "Kampioenschap van Vlaanderen"-2024

Тиму Мерлиру (Tim Merlier) не пришлось долго ждать победы в майке чемпиона Европы-2024. Всего через пять дней после победы в групповой гонке на домашнем Чемпионате Европы он впервые в карьере выиграл одну из старейших однодневных велогонок Бельгии - Kampioenschap van Vlaanderen. 31-летний бельгийский спринтер команды Soudal Quick Step отпраздновал 15-ю победу в этом сезоне и 49-ю в карьере.

Велокоманда Soudal Quick Step весь день контролировала ход гонки, съедая преимущество отрыва дня и удерживая Тима Мерлира на хорошей позиции. На финальных десяти километрах гонка чемпиона Европы едва не закончилась, когда Тим Мерлир оказался заперт за завалом. Ему пришлось закрывать 25-секундный просвет, но благодаря огромным усилиям Варре Вангелуве (Warre Vangheluwe) Тим Мерлир вернулся в пелотон.

Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe) развёз своего капитана на финальном километре. Тим Мерлир спуртовал за 200 м до финиша и выиграл со значительным преимуществом, опередив 30-летнего нидерландского гонщика команды Tudor Арвида де Клейна и 26-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin-Deceuninck Яспера Филипсена.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen /Getty Images

Тим Мерлир: «Когда у тебя на плечах особая майка, в ней на первой гонке испытываешь больше давления. К счастью, мне удалось одержать победу всего через несколько дней после того, как я стал чемпионом Европы. Так что, всё хорошо.

Ребята сегодня снова работали потрясающе. Было тяжело выиграть, потому что чувствовал себя не лучшим образом, к тому же оказался заблокирован завалом. Но благодаря Варре я смог вернуться вовремя, чтобы успеть подготовиться к спринту.

Я старался не волноваться и просто проводить свой спринт после того, как Берт вывел меня на хорошую позицию. Я особенно рад, что одержал победу в гонке, где было много сильных спринтеров. До конца сезона осталось всего пару недель, но я по-прежнему мотивирован и готовы прилагать все силы, потому что важна каждая гонка и каждая победа».