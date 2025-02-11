Автомобиль, выехавший на дорогу на 2-м этапе "Звезды Бессежа"-2025, стал причиной массового падения и схода Максима ван Гильса

Максим ван Гильс сошёл с гонки после падения на 2-м этапе "Звезды Бессежа"-2025

2-й этап велогонки «Звезда Бессежа»-2025 (Etoile de Besseges - Tour du Gard) завершился общим спринтом и победой норвежского гонщика команды Uno X Mobility Сёрена Вареншольда (Soren Waerenskjold).

Но плавный ход этапа был нарушен за 20 км до финиша, когда навстречу пелотону с боковой дороги выехал автомобиль. Тем, кто находился в первых рядах пелотона, пришлось резко тормозить и объезжать машину. Ряды пелотона смешались, что привело к падению гонщиков, ехавших в хвосте и тех, кто догонял пелотон.

Жертвой массового падения стал новобранец команды Red Bull Bora-hansgrohe, 25-летний бельгийский велогонщик Максим ван Гильс (Maxim Van Gils), для которого второй гоночный день сезона завершился сходом.

Спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler) рассказал о происшествии в интервью журналисту Дэниэлу Бенсону (Daniel Benson):

«Ребята прокололи колёса, нам пришлось менять велосипеды, сначала Йорди Мееусу, потом Максиму. А затем парни мне сказали, что на дороге, навстречу пелотону, едет машина. Весь пелотон затормозил. Ребята как раз догоняли группу после замены велосипедов и оказались в хвосте. Это было похоже на эффект домино. Они просто въехали в пелотон, а Максим рухнул в канаву у дороги. С ним вроде бы всё в порядке, но, конечно, у него сильная боль. Он пройдёт обследование, чтобы убедиться, что всё в порядке. Он ударился, упав в канаву. Нужно просто пройти ещё одну медицинскую проверку. В этой гонке везде машины, припаркованные на обочине. Это опасно».