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Автомобиль, выехавший на дорогу на 2-м этапе "Звезды Бессежа"-2025, стал причиной массового падения и схода Максима ван Гильса

Максим ван Гильс сошёл с гонки после падения на 2-м этапе "Звезды Бессежа"-2025

 

 

2-й этап велогонки «Звезда Бессежа»-2025 (Etoile de Besseges - Tour du Gard) завершился общим спринтом и победой норвежского гонщика команды Uno X Mobility Сёрена Вареншольда (Soren Waerenskjold).

 

Но плавный ход этапа был нарушен за 20 км до финиша, когда навстречу пелотону с боковой дороги выехал автомобиль. Тем, кто находился в первых рядах пелотона, пришлось резко тормозить и объезжать машину. Ряды пелотона смешались, что привело к падению гонщиков, ехавших в хвосте и тех, кто догонял пелотон.

 

Жертвой массового падения стал новобранец команды Red Bull Bora-hansgrohe, 25-летний бельгийский велогонщик Максим ван Гильс (Maxim Van Gils), для которого второй гоночный день сезона завершился сходом.

 

Автомобиль, выехавший на дорогу на 2-м этапе

 

Автомобиль, выехавший на дорогу на 2-м этапе

 

Автомобиль, выехавший на дорогу на 2-м этапе

 

 

Спортивный директор команды Red Bull Bora-hansgrohe Хайнрих Хаусслер (Heinrich Haussler) рассказал о происшествии в интервью журналисту Дэниэлу Бенсону (Daniel Benson):

 

«Ребята прокололи колёса, нам пришлось менять велосипеды, сначала Йорди Мееусу, потом Максиму. А затем парни мне сказали, что на дороге, навстречу пелотону, едет машина. Весь пелотон затормозил. Ребята как раз догоняли группу после замены велосипедов и оказались в хвосте. Это было похоже на эффект домино. Они просто въехали в пелотон, а Максим рухнул в канаву у дороги. С ним вроде бы всё в порядке, но, конечно, у него сильная боль. Он пройдёт обследование, чтобы убедиться, что всё в порядке. Он ударился, упав в канаву. Нужно просто пройти ещё одну медицинскую проверку. В этой гонке везде машины, припаркованные на обочине. Это опасно».

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Теги к статье: Звезда Бессежа-2025 Etoile de Besseges - Tour du Gard-2025 многодневная велогонка велогонка категории 2.1 Максим Ван Гильс Maxim Van Gils Red Bull - BORA - hansgrohe

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  1. RVL

    Сегодня, 07:24 | Регистрация: 30.08.2012

    Ладно машина...орги, конечно такого допускать не должны, но похоже в голове никто не пострадал. А Максим в канаву уехал по другим причинам)) 

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 09:09 | Регистрация: 26.04.2017

      Тут и орги, и сам водитель - просто удивительные люди! Орги не поставили никого, а водителю никто обзор не закрывал, всё видно, но он выехал :(...

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Комментарии

  • SVS
    Автомобиль, выехавший на дорог ... (2)
    SVS-Фото
    Тут и орги, и сам водитель - просто удивительные люди! Орги не поставили никого, а водителю никто обзор не закрывал, всё видно, но он выехал :(...
  • RVL
    Автомобиль, выехавший на дорог ... (2)
    RVL-Фото

    Ладно машина...орги, конечно такого допускать не должны, но похоже в голове никто не пострадал. А Максим в канаву уехал по другим причинам)) 

  • Pi-man
    Чемпионат Колумбии-2025. Гонка ... (2)
    Pi-man-Фото

    Средняя скорость 49.79 км/ч на неплоской дистанции 42км.
    По-моему, очень неплохо для нераздельщика Берналя (да и всей первой пятерки).
    В прошлом году у победителя - Мартинеса на примерно таком же profilescore средняя была только 46,4. Правда в 2021 у него же была аж 52,88, но там дистанция была покороче и совсем плоская. Тогда и у Чавеса 52,46 получилось.
    В этом году на чемпионате Австарлии у Плаппа и Вайна меньше средняя на более плоской дистании 38км.

  • Velogonec
    UAE Tour Women-2025. Этап 1. Р ... (2)
    Velogonec-Фото
    Чемпион немного другой) Это чемпионка Европы!
  • Karmatron
    Чемпионат Колумбии-2025. Гонка ... (2)
    Karmatron-Фото

    Ни Мартинеса, ни Игиты, ни Кинтаны. Неубедительная, но победа.

  • nightbuster33
    Чемпионат Новой Зеландии-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Чемпионат Колумбии,индивидуальная гонка,чемпион Берналь,Техада- пятый(10 очков).

  • Николай Н.
    UAE Tour Women-2025. Этап 1. Р ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Чемпион Европы доказал, что она не зря носит майку.

  • Николай Н.
    Вуэльта Валенсии-2025. Этап 2. ... (1)
    Николай Н.-Фото

    Васек всё же сохранил майку лидера, а Власов ещё сырой.

  • nightbuster33
    Чемпионат Новой Зеландии-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Гейт Аарон:+30очков.У призеров высокая скорость, однако, не смотря на три торчка:4.0, 8.5 и 11.4%, но коротких.
  • nightbuster33
    Вуэльта Валенсии-2025. Маршрут ... (6)
    nightbuster33-Фото

    Были времена и Висма лежала пластом на командной гонке,а их в слабости не обвинишь.

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6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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