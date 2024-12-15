Максим Ван Гильс подписал контракт с велокомандой Red Bull - BORA - hansgrohe

Максим Ван Гильс стал девятым новым велогонщиком команды Red Bull - BORA - hansgrohe

Велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe объявила о подписании контракта с 25-летний бельгийским велогонщиком Максимом Ван Гильсом (Maxim Van Gils), который стал девятым новобранцем состава.

Он перешёл в немецкую команду Мирового тура из проконтинентальной бельгийской команды Lotto Dstny, с которой досрочно расторг контракт. Максим Ван Гильс будет выступать в команде три сезона. Уже завтра он присоединится к своим новым товарищам по команде в тренировочном лагере. После семи лет в Lotto Dstny для него это первый опыт работы в новой команде.

В бельгийской андеровской команде Lotto Максим Ван Гильс заложил основы будущей карьеры, а в этом году проявил себя на профессиональном уровне, особенно в однодневных велогонках - стал призёром Страде Бьянке, финишировал 7-м на Монументе велоспорта - Милан-Сан-Ремо, поднялся на третью ступень подиума Флеш Валлонь, финишировал 4-м на Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, выиграл классику Мирового тура Eschborn-Frankfurt, финишировал 4-м на Гран-при Монреаля.

Photo © SprintCycling/ Red Bull - BORA - hansgrohe

Максим Ван Гильс: «Горжусь тем, что заинтересовал Red Bull - BORA - hansgrohe. Я почувствовал особую связь с командой с самого первого момента. Теперь хочу усердно работать с командой ради достижения больших целей. Моё приключение в новых цветах начнётся завтра!»

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер Red Bull - BORA - hansgrohe: «Я благодарен за то, что после того, как Максим выразил желание сменить команду, мы с его наставником Стефаном Эло (Stéphane Heulot) профессионально разобрались в ситуации. Именно это сделало возможным трансфер. Максим показывал высокие результаты с весны до осени. Его результаты - финишировать на подиуме в Страде Бьянке и в Арденнах, особенно в таком юном возрасте, это не случайность. Они говорят не только о его силе, но и о потенциале. Мы продолжим развивать его с помощью нашей структуры выступлений».