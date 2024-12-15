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Максим Ван Гильс подписал контракт с велокомандой Red Bull - BORA - hansgrohe

  Максим Ван Гильс стал девятым новым велогонщиком команды Red Bull - BORA - hansgrohe

 

 

Велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe объявила о подписании контракта с 25-летний бельгийским велогонщиком Максимом Ван Гильсом (Maxim Van Gils), который стал девятым новобранцем состава.

 

Он перешёл в немецкую команду Мирового тура из проконтинентальной бельгийской команды Lotto Dstny, с которой досрочно расторг контракт. Максим Ван Гильс будет выступать в команде три сезона. Уже завтра он присоединится к своим новым товарищам по команде в тренировочном лагере. После семи лет в Lotto Dstny для него это первый опыт работы в новой команде.

 

В бельгийской андеровской команде Lotto Максим Ван Гильс заложил основы будущей карьеры, а в этом году проявил себя на профессиональном уровне, особенно в однодневных велогонках  - стал призёром  Страде Бьянке, финишировал 7-м на Монументе велоспорта -  Милан-Сан-Ремо, поднялся на третью ступень подиума Флеш Валлонь, финишировал 4-м на Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, выиграл классику Мирового тура Eschborn-Frankfurt, финишировал 4-м на Гран-при Монреаля.

 

Максим Ван Гильс подписал контракт с велокомандой Red Bull - BORA - hansgrohe

Photo © SprintCycling/ Red Bull - BORA - hansgrohe

 

Максим Ван Гильс: «Горжусь тем, что заинтересовал Red Bull - BORA - hansgrohe. Я почувствовал особую связь с командой с самого первого момента. Теперь  хочу усердно работать с командой ради достижения больших целей. Моё приключение в новых цветах начнётся завтра!»

 

Ральф Денк (Ralph Denk), генеральный менеджер Red Bull - BORA - hansgrohe: «Я благодарен за то, что после того, как Максим выразил желание сменить команду, мы с его наставником Стефаном Эло (Stéphane Heulot) профессионально разобрались в ситуации. Именно это сделало возможным трансфер. Максим показывал высокие результаты с весны до осени. Его результаты - финишировать на подиуме в Страде Бьянке и в Арденнах, особенно в таком юном возрасте, это не случайность. Они говорят не только о его силе, но и о потенциале. Мы продолжим развивать его с помощью нашей структуры выступлений».

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Теги к статье: Максим Ван Гильс Maxim Van Gils Lotto Dstny Red Bull - BORA - hansgrohe

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Комментарии

  • velodoctor
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    velodoctor-Фото

    Для того чтобы выиграть, её нужно сначала просто в календарь поставить,  годы идут, не факт что даже если он в конкретный день на Рубе будет сильнейшим, у него получится победить. Все эти классики не берут в расчет того что, Поги вынужден держать в уме сильного Винегора на туре, именно датчанин не даёт Погачару сейчас творить историю и ехать Рубэ. 

  • JetRevel
    Том Пидкок подписал 3-летний к ... (10)
    JetRevel-Фото

    Есть объяснение,ну во первых начало сезона,сам Том имел уже накатку после сезона маунтинбайка и форма была хороша(что он доказал).Белые дороги Тосканы,это скорее Рубэ Италии,а не обычная классика,и его пытались добрать,разрыв все плавал после его соло атаки и да за ним ехали,но не смогли.

    только вот в отличии от 23 года в этом году кто поехал догонять Тадея ? Если не ошибаюсь он поехал где-то за 80 км до финиша,когда Арабы догнали отрыв и развезли его в подъем Монтэ санта Марри.Только вот потом ехать никто не стал,потому что все кто мог его добрать работая сменами его же и развозили.

    Моя мораль в том,что не интересно смотреть то,что ты знаешь чем закончиться и чем больше сильных гонщиков будет в разных командах и самих команд больше тем интересней будет смотреть нам и получать удовольствие.

    Пы.Сы Я живу в Италии и в 2023 присутствовал на гонке,хочу Вам сказать,что лица на Томе не было даже после награждения)а вот в 2025 если поедет Тадей гонку не приеду,смысла нет...

  • SVS
    Этап Кубка мира по велокроссу ... (1)
    SVS-Фото

    А где-то в 1965 году...

  • rude_rider
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    rude_rider-Фото

    с таким прокачиным погги заправленным высококачественным он может выиграть все.. 

    после рубэ надо ему в маунтинбайк идти..выигрывать все что едется на двух колесах и с педалями..

    великий одним словом.

  • porcus91
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    porcus91-Фото

    То ест Вандер Пула, Ван арта и другихпросто нет. Ок. Как будто похоронили Ван дер пула и забыли как в этом году он взял 2 монумента Фландрию и Рубе за 8 дней) Ну нормально так. Посмотрим)

  • shoooster
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    shoooster-Фото
    Конечно может! Но может и не может!
  • Геродот
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    Геродот-Фото

    На фоне Бонена Пога смотрится дохликом.Какой ему Рубе??))

  • микеле оп-оп-оп
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    УмнО!
    Нафиг нефранцузу Тур де Франс?
  • Lex1
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    Lex1-Фото

    Главный вопрос остался за кадром: нафига Погачару пытаться выиграть Париж-Рубе? Он же не бельгиец или француз, чтобы считать эту гонку чем-то нужным для себя...

  • RVL
    Том Боонен считает, что Тадею ... (13)
    RVL-Фото
    Согласен, надо своего плана держаться...

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