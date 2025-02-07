Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

Мауро Шмид: «Эта моя первая победа в однодневной гонке Мирового тура и она очень важна для команды Jayco AlUla»

Чемпион Швейцарии, 25-летний Мауро Шмид (Mauro Schmid) принёс велокоманде Jayco AlUla первую в сезоне победу на гонке Мирового тура, выиграв австралийскую однодневную гонку Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025. Это первая победа Мауро Шмида в однодневной гонке Мирового тура, на его счету есть победы на этапе Джиро д’Италия, в общем зачёте многодневных гонок - Тура Бельгии и Недели Коппи и Бартали, а также Тура Словакии.

Мауро Шмид одержал победу из сольной атаки, которую провёл на спуске с финального подъёма за 7 км до финиша. До этого его товарищ по команде Крис Харпер лидировал в гонке в сольном отрыве на финальных тридцати километрах. Однако на финальном подъёме его догнали на самом крутом отрезке.

Мауро Шмид уехал от просеявшегося пелотона и удержал минимальный просвет до финиша. Он выиграл с минимальным преимуществом в 3 секунды, а за его спиной преследователи разыграли спринт, в котором 34-летний новозеландский велогонщик команды XDS Astana Аарон Гейт обошёл своего соотечественника, 22-летнего гонщика команды Red Bull-Bora-hansgrohe Лауренса Пити.

Мауро Шмид: «Это моя первая победа в однодневной гонке Мирового тура, поэтому она для меня особенная. К тому же это была важная гонка для команды. Так что, я очень счастлив. Крис Харпер потрясающе провёл гонку, внёс большой вклад в эту победу, потому что благодаря его отрыву я мог отсидеться на подъёме. Когда мы его догнали, я понял, что настал момент для атаки, потому что увидел, что все шли на пределе. А у меня на этом последнем подъёме нога всё ещё шла хорошо.

Я уже атаковал похожим образом в этой гонке, но тогда меня догнали за 300 м о финиша. Поэтому я понимал ,что на этот раз мне надо приложиться мощнее, и это мне помогло.

Вся команда была очень решительно настроена на эту гонку. На Surf Coast Classic мы проехали очень хорошо, но не добились результата, так что эта победа очень важна для нас».