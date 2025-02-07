VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

Мауро Шмид: «Эта моя первая победа в однодневной гонке Мирового тура и она очень важна для команды Jayco AlUla»

 

 

Чемпион Швейцарии, 25-летний Мауро Шмид (Mauro Schmid) принёс велокоманде Jayco AlUla первую в сезоне победу на гонке Мирового тура, выиграв австралийскую однодневную гонку Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025. Это первая победа Мауро Шмида в однодневной гонке Мирового тура, на его счету есть победы на этапе Джиро д’Италия, в общем зачёте многодневных гонок -  Тура Бельгии и Недели Коппи и Бартали, а также Тура Словакии.

 

Мауро Шмид одержал победу из сольной атаки, которую провёл на спуске с финального подъёма за 7 км до финиша. До этого его товарищ по команде Крис Харпер лидировал в гонке в сольном отрыве на финальных тридцати километрах. Однако на финальном подъёме его догнали на самом крутом отрезке.

 

Мауро Шмид уехал от просеявшегося пелотона и удержал минимальный просвет до финиша. Он выиграл с минимальным преимуществом в 3 секунды, а за его спиной преследователи разыграли спринт, в котором 34-летний новозеландский велогонщик команды XDS Astana Аарон Гейт обошёл своего соотечественника, 22-летнего гонщика команды Red Bull-Bora-hansgrohe Лауренса Пити.

 

Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

Мауро Шмид — победитель Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

 

 

Мауро Шмид: «Это моя первая победа в однодневной гонке Мирового тура,  поэтому она для меня особенная. К тому же это была важная гонка для команды. Так что, я очень счастлив. Крис Харпер потрясающе провёл гонку, внёс большой вклад в эту победу, потому что благодаря его отрыву я мог отсидеться на подъёме. Когда мы его догнали, я понял, что настал момент для атаки, потому что увидел, что все шли на пределе. А у меня на этом последнем подъёме нога всё ещё шла хорошо.

 

Я уже атаковал похожим образом в этой гонке, но тогда меня догнали за 300 м о финиша. Поэтому я понимал ,что на этот раз мне надо приложиться мощнее, и это мне помогло.

 

Вся команда была очень решительно настроена на эту гонку. На Surf Coast Classic мы проехали очень хорошо, но не добились результата, так что эта победа очень важна для нас».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Мауро Шмид Mauro Schmid Jayco AlUla Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

5 - 9 февраля 2025

Etoile de Besseges

5 - 9 февраля 2025

Volta a la Comunitat Valenciana

7 февраля 2025

Muscat Classic

8 - 12 февраля 2025

Tour of Oman

14 - 16 февраля 2025

Tour de la Provence

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

19 -23 февраля 2025

Volta ao Algarve

19 -23 февраля 2025

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

1 марта 2025

Omloop Nieuwsblad

9 мая - 1 июня 2025

Джиро д’Италия-2025. Маршрут

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Матье ван дер Пул — семикратны ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    7 чемпионских титулов - это просто фантастический результат! bb но МВДП 30 лет (стукнуло в янвере), поэтому верю на 99,99% что будет в его карьере и рекордный 8-й титул ЧМ. Но теперь, после отдыха в феврале МВДП надо всё свое внимание переключать на шоссе; весна уже через месяц, а там и большие классики на горизонте.

    ВВА как всегда на подиуме, но снова без золота, а Т.Нис тоже молодец.

  • Джамайка
    Матье ван дер Пул — семикратны ... (2)
    Джамайка-Фото

    таки прокол. сменили шины Vittoria на Pirelli. 

    после 2017 г., когда, пишут было свыше 200 проколов (территория б.завода) вроде у него в отвтственные моменты проколы не случались, не?

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото

    Ну в целом нормальная гонка для Ваута. С погодой не повезло, бегать много не пришлось. А так сегодня все норм.

    А вот что нервничает, это да. В прошлом году это было видно на E3. Пытается не отпустить Матье, рискует, ошибается

  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Freejazz-Фото
    Это у мужчин. У женщин тоже так было, но потом подкрались молодые и теперо вариантов больше.
  • Cahko
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Cahko-Фото

    интересный спорт, первые 11 из двух стран

  • maxxxx
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    maxxxx-Фото
    Сегодня он не падал. Притерся:
    https://www.cyclingnews.com/news/wout-van-aert-reunited-with-lost-garmin-after-
    cyclo-cross-world-championships/
  • Ernat78
    Аарон Гейт финиширует на подиу ... (1)
    Ernat78-Фото

    ну хоть что то ))))

  • Джамайка
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    Джамайка-Фото

    возможно, Ваут больще нервничает, поэтому сбоит. так и на шоссе. А Ван дер Пулу нервничать нет необходимости - на ровных участках так отрывается, что имеет запас на форсмажоры. ну и его образцовое техническое мастерство. 

    После декабрьских кроссов, когда все были разочарованы отсутствием конкуренции, эксперты придумали, как успокоить(ся) - Нужно просто любоваться на Матье и радоваться тому, что он есть и имется возможность созерцать его езду.

  • motte
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    motte-Фото

    ЧМ во Франции, гдава UCI кандидирует на Президента МОК.

  • RVL
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (13)
    RVL-Фото
    Изобрели и норм. Ск сегодня сказал, что больше всех в прошлом году заработал изербит. 170к евро. Мвдп 60.
    Выходит можно и на заводе подрабатывать ещё))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

4 февраля

Nairo Quintana (Movistar Team)

Ion Izagirre (Cofidis)

Jenno Berckmoes (Lotto)

Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2025 (20)
Январь 2025 (115)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)