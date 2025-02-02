Аарон Гейт финиширует на подиуме в Австралии

Аарон Гейт принес команде XDS Astana Team первый подиум Мирового Тура в сезоне. Сегодня он занял второе призовое место на однодневной гонке «Кэйдел Эванс: Гонка по Великой Океанской Дороге».

Гейт выиграл спринт из группы преследователей, которая финишировала через три секунды после швейцарского гонщика Мауро Шмида, атаковавшего сольно на заключительной части 183-километровой дистанции.

Photo credit: @SprintCycling/ XDS Astana Team

«Вся команда приложила большие усилия сегодня для того, чтобы обеспечить мне наилучшую позицию в финале. Мы рассчитывали на то, что получится попасть в группу лидеров и там побороться в спринте. Мои товарищи по команде все время были рядом, помогая выбрать позицию до подъезда к кольцам, и затем, уже перед подъемом, так что все получилось так, как планировали. Сегодня было очень жарко, и это добавило сложности всей гонке, многим гонщикам пришлось очень трудно.

На последнем подъеме в нашей группе осталось всего несколько человек, и в этот момент атаковал Мауро Шмид. Догнать его сразу не получилось, а затем пошли уже тактические игры. Да, было бы здорово побороться за победу, но в итоге мы спринтовали за второе место, и я думаю, что это очень достойный результат, хороший прогресс для всей команды. После тренировочного сбора в январе и блока гонок здесь в Австралии мне удалось набрать неплохую форму, так что теперь буду настраиваться на чемпионат Новой Зеландии на следующей неделе и Тур ОАЭ, мою следующую гонку вместе с командой. Знаю, что сегодня последний день на Майорке, так что желаю нашей команде победы там», - сказал Аарон Гейт.

«Это был очень хороший день для нас. Аарон Гейт был лидером команды на сегодняшней гонке, команда защищала его весь день, чтобы обеспечить возможность атаковать в финале. Гонка прошла в тяжелых погодных условиях – сегодняшняя жара стала настоящим испытанием для всех гонщиков. В финале Аарону удалось сохранить силы для того, чтобы последовать за атаками главных фаворитов и оказаться в группе лидеров.

Дальше уже пошла тактическая игра – кто-то атаковал, кто-то организовывал преследование. В итоге Шмид атаковал в правильный момент и сумел уехать, а вслед за ним Аарон уже выиграл спринт из группы. Думаю, это максимальный результат, которого мы могли добиться сегодня, и вся команда может гордиться этим достижением», - сказал Марк Реншоу, спортивный директор XDS Astana Team.

Пресс-служба XDS Astana Team