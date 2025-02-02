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Аарон Гейт финиширует на подиуме в Австралии

Аарон Гейт финиширует на подиуме в Австралии

 

Аарон Гейт принес команде XDS Astana Team первый подиум Мирового Тура в сезоне. Сегодня он занял второе призовое место на однодневной гонке «Кэйдел Эванс: Гонка по Великой Океанской Дороге».

 

Гейт выиграл спринт из группы преследователей, которая финишировала через три секунды после швейцарского гонщика Мауро Шмида, атаковавшего сольно на заключительной части 183-километровой дистанции.

 

Аарон Гейт финиширует на подиуме в Австралии

Photo credit: @SprintCycling/ XDS Astana Team

 

 

«Вся команда приложила большие усилия сегодня для того, чтобы обеспечить мне наилучшую позицию в финале. Мы рассчитывали на то, что получится попасть в группу лидеров и там побороться в спринте. Мои товарищи по команде все время были рядом, помогая выбрать позицию до подъезда к кольцам, и затем, уже перед подъемом, так что все получилось так, как планировали. Сегодня было очень жарко, и это добавило сложности всей гонке, многим гонщикам пришлось очень трудно.

 

На последнем подъеме в нашей группе осталось всего несколько человек, и в этот момент атаковал Мауро Шмид. Догнать его сразу не получилось, а затем пошли уже тактические игры. Да, было бы здорово побороться за победу, но в итоге мы спринтовали за второе место, и я думаю, что это очень достойный результат, хороший прогресс для всей команды. После тренировочного сбора в январе и блока гонок здесь в Австралии мне удалось набрать неплохую форму, так что теперь буду настраиваться на чемпионат Новой Зеландии на следующей неделе и Тур ОАЭ, мою следующую гонку вместе с командой. Знаю, что сегодня последний день на Майорке, так что желаю нашей команде победы там», - сказал Аарон Гейт.

 

«Это был очень хороший день для нас. Аарон Гейт был лидером команды на сегодняшней гонке, команда защищала его весь день, чтобы обеспечить возможность атаковать в финале. Гонка прошла в тяжелых погодных условиях – сегодняшняя жара стала настоящим испытанием для всех гонщиков. В финале Аарону удалось сохранить силы для того, чтобы последовать за атаками главных фаворитов и оказаться в группе лидеров.

 

Дальше уже пошла тактическая игра – кто-то атаковал, кто-то организовывал преследование. В итоге Шмид атаковал в правильный момент и сумел уехать, а вслед за ним Аарон уже выиграл спринт из группы. Думаю, это максимальный результат, которого мы могли добиться сегодня, и вся команда может гордиться этим достижением», - сказал Марк Реншоу, спортивный директор XDS Astana Team.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

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Теги к статье: Аарон Гейт Aaron Gate XDS Astana Team Cadel Evans Great Ocean Road Race-2025

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Комментарии

  • Николай Н.
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Борьбы меж Ван Артом и Ван дер Пулом не получилось. Пул с первого круга ушёл и на этом борьба за ЧМ уже была определена.

  • Freejazz
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (4)
    Freejazz-Фото

    Там, по ходу гонки, до минуты выходило. МВДП последние два круга в полноги ехал.

  • Николай Н.
    Trofeo Palma-2025. Challenge C ... (1)
    Николай Н.-Фото

    главное во время атаковать и победа твоя.

  • Джамайка
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (4)
    Джамайка-Фото

    хм. чемпионат мира acute... фламандский междусобойчикboredom...изобрели взамен большого вело на зимний сезон

    по большому счету, их пресса не зря волнуются - уйдут биги, и кросс исчезнет с карты мирового спорта

     



    получается, Ван Арт, если бы стартровали в одном ряду, мог в принципе реально бороться за 1 место - после 1го круга -46 сек, на финише -45 сек.

    Правда, гонка была бы совсем другой, МВДП мог прибавить

  • MVDP
    Чемпионат мира по велокроссу-2 ... (4)
    MVDP-Фото

    Поменять бы местами на старте эту парочку. Могло получиться интересно.

  • Coolvic
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (5)
    Coolvic-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Не надо утрировать.Я про новозеландца ваще ничего не говорил. А пока...как говорят в народе: " Цыплят по осени считают. " Петь дифирамбы команде пока рано. Спохватились пока жаренный петух в очко не клюнул. Но, я думаю ничего уже не поможет.. Чисто математически. 4500 очков выцыпить у Cofidis уже невозможно. Они тоже не будут сложа руки стоять и наблюдать за Астаной пока их не обгонять.

     

    В новости о его подписании вы отметились комментарием, который поддерживает слова о том, что это шляпа какая-то и такие гонщики все на откатах. Вы за всю осень про все подписания выразились в негативном ключе, включая и Гэйта. Надо уметь признавать ошибки.

    Ни в коем случае не говорю, что супер состав у Астаны, но нужно быть внутри команды и понимать какие бюджеты у команды и какие были желающие пойти в Астану. А то может и вариантов то особых не было и подписали лучших из тех кого смогли, и кто готов был пойти на предложенные деньги в Астану. 

  • Astanaforever
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не надо утрировать.Я про новозеландца ваще ничего не говорил. А пока...как говорят в народе: " Цыплят по осени считают. " Петь дифирамбы команде пока рано. Спохватились пока жаренный петух в очко не клюнул. Но, я думаю ничего уже не поможет.. Чисто математически. 4500 очков выцыпить у Cofidis уже невозможно. Они тоже не будут сложа руки стоять и наблюдать за Астаной пока их не обгонять.
  • Джамайка
    Тренер о шансах Ваута ван Арта ... (3)
    Джамайка-Фото

    на всякий случай Ван дер Пулу стоило приграть один старт - чтобы не спугнуть удачу. Его итак пытаются сглазить бельгийские СМИ. Вчера появилась заметка о часах за  300 тыс. евро от Ричарда Милле, начало такое: МВДП - это человек, который в вс. станет 7-кратным ЧМ по велокроссу. 

     

  • nightbuster33
    Cadel Evans Great Ocean Road R ... (5)
    nightbuster33-Фото

    А кому-то было за "державу " обидно,что набрали "сбитых". 35 лет и +250 очков. Все-таки есть в Астане спецы,отбирающие достойный материал для построения команды. !!!!!

  • Джамайка
    Том Пидкок — победитель AlUla ... (2)
    Джамайка-Фото

    Пидкок: "Все вращается вокруг меня, а я взамен отдаю все." (заголовок статьи)

    ВОт такая команда ему и нужна была. Хороший способ, опробован Коредон-Альпсинами - один гонщик-звезда, который добывает победы, все его возят, но он на непрофильном рельефе включается. 

    В Инеосе все было подчинено"интресам команды", его его-центризм не ко двору

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