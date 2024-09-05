Том Пидкок — победитель AlUla Tour-2025, Маттео Москетти выиграл 5-й финальный этап

Первая победа Тома Пидкока в многодневной гонке

Том Пидкок впервые в карьере отпраздновал победу в общем зачёте многодневной гонки, выиграв генеральную классификацию Тура Аль-Улы – AlUla Tour-2025. 25-летний британский выиграл первую гонку своего сезона и принёс своей новой команде Q36.5 в общей сложности три победы – на двух этапа AlUla Tour и в общем зачёте. Также Том Пидкок выиграл майку лучшего в очковой классификации, обойдя Тима Мерлира (Soudal Quick Step).

Однако 5-й этап AlUla Tour-2025 не был этапом дружбы. Пелотон порвался на боковых ветрах и вторая группа не смогла закрыть просвет до самого финиша. Из-за этого Райнер Кепплингер (Bahrain Victorious) и Алан Хатерли (Jayco AlUla), оказавшиеся во второй группе, потеряли в итоге призовые места в общем зачёте. Призёрами AlUla Tour-2025 стали норвежские велогонщики команды Uno-X Mobility Фредрик Двешнес (Fredrik Dversnes) и Йоханнес Кулсет (Fredrik Dversnes), финишировавшие в первой группе.

Команда Q36.5 уехала с AlUla Tour-2025 c четырьмя победами, три из которых принёс Том Пидкок, а ещё одну добавил 28-летний итальянский гонщик команды Маттео Москетти, выигравший спринт на финальном этапе. Том Пидкок включился в развозящий Маттео Москетти поезд команды, а финальную смену для итальянского спринтера провёл Фдердик Фризон. Маттео Москетти первым пересёк финиш, опередив Дилана Груневегена (Jayco AlUla) и Себастьяна Молано (UAE Team Emirates – XRG).

Маттео Москетти: «Вот это неделя, невероятно. Сегодня нашей главной целью было довезти Тома до финиша. А он смог помочь нам, отплатил нам за всю работу, которую мы для него сделали. Я очень счастлив, спасибо ему и команде. Когда команда UAE начала спринт, я проехал почти вплотную к барьерам, но обошёл их с хорошей скоростью, опередил Молано на последних метрах. Вот это спринт! Прошлый год был для меня тяжёлым, не могу поверить в сегодняшний успех».

Том Пидкок: «Я немного на эмоциях, потому что гонка сложилась почти как в сказке, потому что видишь, как много значат для ребят эти результаты. Невероятно, как мы проехали сегодня! До декабря я не был знаком с этими ребятами, с некоторыми познакомился только в январе. И мы уже сработались как команда. Невероятно, что мы уже смогли добиться вместе такого результата.

Если честно, считаю победу в общем зачёте важным шагом в моей карьере, потому что требуется концентрация, чтобы защищать лидерство. Пусть это не гонка Мирового тура и только пятидневная гонка, но я уже понял, насколько это тяжело. Не могу передать словами своим ощущения».