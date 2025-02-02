Падение и сход Нильса Экхоффа на 3-м этапе AlUla Tour-2025

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- Дата:
- Сегодня, 01:58
Нильс Экхофф получил перелом челюсти при падении на 3-м этапе AlUla Tour-2025
3-й этап AlUla Tour-2025 завершился общим спринтом, в котором победу одержал чемпион Европы Тим Мерлир (Soudal Quick Step). Во время спринтерского развоза на финальном километре упал гонщик команды Equipo Kern Pharma, и 27-летнему нидерландскому спринтеру команды Picnic Post Nl пришлось резко свернуть, но он врезался в дорожное ограждение. Его увезли с гонки в машине скорой помощи.
Врач команды Picnic PostNL Камиль Альдерсхоф (Camiel Aldershof) рассказал о результатах обследования Нильса Экхоффа: «Нильс при падении сильно ударился, у него перелом челюсти и выбит зуб. На данный момент он уже выписан из местной больницы после обследования. Но когда он вернется в Нидерланды, мы проведем дополнительное обследование с нашими специалистами, чтобы выяснить, нужна ли ему операция. В связи с характером травм мы предполагаем, что он сможет вернуться на велосипед не раньше, чем через 6-8 недель. Конечно, срок восстановления может измениться в зависимости от дополнительных обследований».
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