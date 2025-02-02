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Падение и сход Нильса Экхоффа на 3-м этапе AlUla Tour-2025

Нильс Экхофф получил перелом челюсти при падении на 3-м этапе AlUla Tour-2025

 

3-й этап AlUla Tour-2025 завершился общим спринтом, в котором победу одержал чемпион Европы Тим Мерлир (Soudal Quick Step). Во время спринтерского развоза на финальном километре упал гонщик команды Equipo Kern Pharma, и 27-летнему нидерландскому спринтеру команды Picnic Post Nl пришлось резко свернуть, но он врезался в дорожное ограждение. Его увезли с гонки в машине скорой помощи.

 

Падение и сход Нильса Экхоффа на 3-м этапе AlUla Tour-2025

 

Падение и сход Нильса Экхоффа на 3-м этапе AlUla Tour-2025

 

Врач команды Picnic PostNL Камиль Альдерсхоф (Camiel Aldershof) рассказал о результатах обследования Нильса Экхоффа: «Нильс при падении сильно ударился, у него перелом челюсти и выбит зуб. На данный момент он уже выписан из местной больницы после обследования. Но когда он вернется в Нидерланды, мы проведем дополнительное обследование с нашими специалистами, чтобы выяснить, нужна ли ему операция. В связи с характером травм мы предполагаем, что он сможет вернуться на велосипед не раньше, чем через 6-8 недель.  Конечно, срок восстановления может измениться в зависимости от дополнительных обследований».

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Теги к статье: Нильс Экхофф Nils Eekhoff Picnic PostNL AlUla Tour-2025 Аль-Ула Тур Тур Аль-Улы многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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Комментарии

  • DenisRodikov
    AlUla Tour-2025. Этап 2. Резул ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Том молодец, хотя сильных соперников не видно в протоколе, но победа - есть победа. И новую команду порадовать надо =)

  • Геродот
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Геродот-Фото
    Против заряженого Саймона (вы не забыли из какой он команды?) Карапас не потянет. Так что Джиро и Тур опять будут за Висмой. Ну эт мое мнение такое)))
  • ararat
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    ararat-Фото
    Цитата: nightbuster33
    За январь(31янв.еще одна гонка)Астана накопила 520очков.
    Спасибо!

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали
    Спасибо
  • maxxxx
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (9)
    maxxxx-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/can-wout-van-aert-beat-mathieu-van-der-poel-at
    -the-cyclocross-world-championships/

     

    У Ваута 3-й ряд.

    Прогноз погоды - в основном без осадков, но периодически могут быть ливни. В субботу ожидается, что будет сухо и ясно. Het Nieuwsblad предсказывает гонку без длинных беговых секций.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (19)
    Ernat78-Фото
    Согласен((( но тоже верю, что астана возродится как Феникс
  • tds
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Джамайка
    падение Деге (это был он?) выгдядло страшно - не на дорогу, а об столб или дерево? 
    Мерлир - "думаю, это еще не лучшая моя форма". Надеюсь, его с Туром не прокатят, дадут шанс. Он, в свю очередь, прнесет команде уйму очков за этапы и зеленую майку. На Эвенпула на Туре надежды нет.


    Филипсену и прочим, мало что будет светить, и поезд мощный
    Зеленая майка на Туре не по его зубам!
  • Ernat78
    Ян Кристен — победитель Trofeo ... (1)
    Ernat78-Фото

    буду смотреть на что способен в новом сезоне

  • Pugachev
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Pugachev-Фото

    Я не очень огорчусь, если Карапас не возьмет Джиро: его участие уже само по себе гарантирует отличное спортивное зрелище. Очень хороший гонец. Конечно, желаю ему взять эту Джиро!

  • Pugachev
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    Pugachev-Фото

    Мерлир - условно тоже из велокросса?)))))))) Какой же антивелосипедный пейзаж в гонке - местность особенная, конечно. А мне показалось, что Пидкоку долговато меняли колесо? 

  • Yuriy 17
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали

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