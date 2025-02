AlUla Tour-2025. Этап 5. Результаты Категория:

Вчера, 16:10 AlUla Camel Cup Track – AlUla Camel Cup Track, 169.6 км 1 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 3:32:00 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula 0:00 3 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates 4 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility 5 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team 6 Florian Dauphin (Fra) Totalenergies 7 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team 8 Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious 9 Sasha Weemaes (Bel) Wagner Bazin Wb 10 Marc Brustenga Masague (Esp) Equipo Kern Pharma 11 Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl 12 Kenneth Van Rooy (Bel) Wagner Bazin Wb 13 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step 14 Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team 15 Ivo Emanuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates 16 Samuel Leroux (Fra) Totalenergies 0:04 17 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies 18 Alessandro Fancellu (Ita) Jcl Team Ukyo 19 Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl 20 Thomas Pesenti (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team 21 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team 22 Frederik Frison (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team 23 Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 24 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility 25 Mathias Bregnhøj (Den) Terengganu Cycling Team 26 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility 27 Diego Uriarte Belzunegi (Esp) Equipo Kern Pharma 28 Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility 29 Nicolya Vinokurov (Kaz) Xds Astana Team 30 Stefan De Bod (Rsa) Terengganu Cycling Team 31 Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies 32 John Degenkolb (Ger) Team Picnic Postnl 33 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step 34 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team 35 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula 36 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula 0:12 37 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 38 Ayco Bastiaens (Bel) Soudal Quick-Step 0:14 39 Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 0:57 40 Javier Ibañez Beltran De Salazar (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 41 Jens Reynders (Bel) Wagner Bazin Wb 42 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team 43 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious 44 Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb 45 Max Van Der Meulen (Ned) Bahrain Victorious 46 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious 47 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma 48 Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula 49 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma 50 Nicolò Garibbo (Ita) Jcl Team Ukyo 51 Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates 52 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious 53 Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team 54 Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma 55 Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team 56 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 57 Henri François Renard Haquin (Fra) Wagner Bazin Wb 58 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga 59 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates 60 Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula 61 Blake Quick (Aus) Roojai Insurance 62 Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team 63 Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl 64 Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team 65 Pierre Barbier (Fra) Wagner Bazin Wb 66 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step 67 Dylan Hopkins (Aus) Roojai Insurance 68 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team 69 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula 70 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility +1:28 71 Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb +1:29 72 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility +2:24 73 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team +3:56 74 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step +4:29 75 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula 76 Lucas Boniface (Fra) Totalenergies 77 Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma 78 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team 79 Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team 80 Emils Liepins (Lat) Q36.5 Pro Cycling Team 81 Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious 82 Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl 83 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team 84 Azzam Alabdulmunim (Ksa) +6:37 85 Joris Delbove (Fra) Totalenergies 86 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies 87 Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious 88 Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga 89 Abner González Rivera (Pur) Caja Rural-Seguros Rga 90 Simone Raccani (Ita) Jcl Team Ukyo 91 Alexandr Vinokurov (Kaz) Xds Astana Development Team 92 Anže Ravbar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z 93 Adria Pericas Capdevila (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 94 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Mobility 95 Patompob Phonarjthan (Tha) Roojai Insurance 96 Andreas Miltiadis (Cyp) Roojai Insurance 97 Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl 98 Pablo Carrascosa Miller (Esp) Equipo Kern Pharma 99 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Seguros Rga +6:41 100 Aiman Cahyadi (Ina) Terengganu Cycling Team +10:44 101 Kongphob Thimachai (Tha) Roojai Insurance 102 Muhammad Haizam Mohd Shabri (Mas) Terengganu Cycling Team 103 Muhammad Shahmir Aiman Abd Halim (Mas) Terengganu Cycling Team 104 Kane Richards (Aus) Roojai Insurance 105 Muhammad Nur Aiman Rosli (Mas) Terengganu Cycling Team 106 Marino Kobayashi (Jpn) Jcl Team Ukyo +19:30 DNF Tanawat Saenta (Tha) Roojai Insurance DNF Ali Al Shaikhahmed (Ksa) DNF Jehad Alfairouz (Ksa) DNF Alhur Alkulaif (Ksa) DNF Bader Almuhanna (Ksa) DNF Ali Jassas (Ksa) DNF Andrea D'Amato (Ita) Jcl Team Ukyo DNF Yuma Koishi (Jpn) Jcl Team Ukyo DNF Masaki Yamamoto (Jpn) Jcl Team Ukyo Итоговая генеральная классификация: 1 Thomas Pidcock (Gbr) Q36.5 Pro Cycling Team 17:26:25 2 Fredrik Dversnes (Nor) Uno-X Mobility +1:09 3 Johannes Kulset (Nor) Uno-X Mobility +1:12 4 Ådne Holter (Nor) Uno-X Mobility +1:22 5 Rainer Kepplinger (Aut) Bahrain Victorious +1:23 6 Alan Hatherly (Rsa) Team Jayco Alula +1:26 7 Frank Van Den Broek (Ned) Team Picnic Postnl 8 Alessandro Fancellu (Ita) Jcl Team Ukyo +1:39 9 Diego Uriarte Belzunegi (Esp) Equipo Kern Pharma +1:51 10 Jordan Jegat (Fra) Totalenergies +1:58 11 Mathias Bregnhøj (Den) Terengganu Cycling Team 12 Stefan De Bod (Rsa) Terengganu Cycling Team 13 Max Van Der Meulen (Ned) Bahrain Victorious +2:21 14 Thomas Pesenti (Ita) Soudal Quick-Step Devo Team +2:22 15 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Xds Astana Team +2:25 16 Unai Iribar Jauregi (Esp) Equipo Kern Pharma +2:44 17 Nicolya Vinokurov (Kaz) Xds Astana Team +3:11 18 Mikkel Norsgaard Bjerg (Den) Uae Team Emirates +3:30 19 Roland Thalmann (Sui) Tudor Pro Cycling Team +3:31 20 Nicolo' Buratti (Ita) Bahrain Victorious +3:32 21 Kenneth Van Rooy (Bel) Wagner Bazin Wb +3:33 22 Calum Johnston (Gbr) Caja Rural-Seguros Rga +3:48 23 Hugo Aznar Vijuesca (Esp) Equipo Kern Pharma +3:50 24 Nicolò Garibbo (Ita) Jcl Team Ukyo +4:02 25 Iñigo Elosegui Momeñe (Esp) Equipo Kern Pharma +4:34 26 Anton Kuzmin (Kaz) Xds Astana Team +4:51 27 Leander Van Hautegem (Bel) Wagner Bazin Wb +4:56 28 Pierre Henry Basset (Fra) Xds Astana Development Team +5:16 29 Yannis Voisard (Sui) Tudor Pro Cycling Team +5:40 30 Ceriel Desal (Bel) Wagner Bazin Wb +5:59 31 Edward Dunbar (Irl) Team Jayco Alula +6:24 32 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Esp) Q36.5 Pro Cycling Team 33 Gorka Sorarrain Agirrezabala (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +7:02 34 Casper Cornelis Van Uden (Ned) Team Picnic Postnl +7:03 35 Oliver Stockwell (Gbr) Bahrain Victorious +7:54 36 Florian Dauphin (Fra) Totalenergies +7:58 37 Sergi Darder Gari (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +8:06 38 Alessandro Romele (Ita) Xds Astana Team +8:20 39 Javier Ibañez Beltran De Salazar (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +8:30 40 Dylan Hopkins (Aus) Roojai Insurance +8:39 41 Samuel Leroux (Fra) Totalenergies +8:42 42 Henri François Renard Haquin (Fra) Wagner Bazin Wb +8:48 43 Elmar Reinders (Ned) Team Jayco Alula +8:55 44 Nickolas Zukowsky (Can) Q36.5 Pro Cycling Team +9:13 45 Jonas Abrahamsen (Nor) Uno-X Mobility +9:16 46 Adria Pericas Capdevila (Esp) Uae Team Emirates Gen-Z 47 Jordi Warlop (Bel) Soudal Quick-Step +9:22 48 Rafal Majka (Pol) Uae Team Emirates +9:30 49 Andrea Pasqualon (Ita) Bahrain Victorious +9:40 50 Joris Delbove (Fra) Totalenergies +9:41 51 Lev Gonov (Rus) Xds Astana Development Team +9:46 52 Abner González Rivera (Pur) Caja Rural-Seguros Rga +9:52 53 John Degenkolb (Ger) Team Picnic Postnl +10:22 54 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Cycling Team +10:23 55 Jan Castellon Ribalta (Esp) Caja Rural-Seguros Rga +10:29 56 Tim Merlier (Bel) Soudal Quick-Step +10:37 57 Pablo Carrascosa Miller (Esp) Equipo Kern Pharma +11:02 58 Jens Reynders (Bel) Wagner Bazin Wb +11:23 59 Jonathan Vervenne (Bel) Soudal Quick-Step Devo Team +11:30 60 Luka Mezgec (Slo) Team Jayco Alula +11:53 61 Magnus Kulset (Nor) Uno-X Mobility +12:02 62 Niklas Märkl (Ger) Team Picnic Postnl +12:18 63 Marc Brustenga Masague (Esp) Equipo Kern Pharma +12:20 64 Frederik Frison (Bel) Q36.5 Pro Cycling Team +12:45 65 Fabien Grellier (Fra) Totalenergies +12:57 66 Juan Sebastian Molano Benavides (Col) Uae Team Emirates +13:06 67 Ivo Emanuel Alves Oliveira (Por) Uae Team Emirates +13:12 68 Alberto Bruttomesso (Ita) Bahrain Victorious +13:25 69 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Jayco Alula +13:40 70 Ayco Bastiaens (Bel) Soudal Quick-Step +14:13 71 Aivaras Mikutis (Ltu) Tudor Pro Cycling Team +14:20 72 Bert Van Lerberghe (Bel) Soudal Quick-Step +15:21 73 Alexander Kristoff (Nor) Uno-X Mobility 74 Nicola Marcerou (Fra) Totalenergies +15:40 75 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jayco Alula +15:49 76 Blake Quick (Aus) Roojai Insurance +16:01 77 Simone Raccani (Ita) Jcl Team Ukyo +16:07 78 Nicolo' Parisini (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team +16:09 79 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Uno-X Mobility 80 Emils Liepins (Lat) Q36.5 Pro Cycling Team +17:03 81 Matteo Moschetti (Ita) Q36.5 Pro Cycling Team +17:18 82 Pierre Barbier (Fra) Wagner Bazin Wb +17:43 83 Patrick Gamper (Aut) Team Jayco Alula +18:04 84 Maikel Zijlaard (Ned) Tudor Pro Cycling Team +18:05 85 Anže Ravbar (Slo) Uae Team Emirates Gen-Z +18:13 86 Lucas Boniface (Fra) Totalenergies +18:56 87 Enzo Leijnse (Ned) Team Picnic Postnl +19:20 88 Sasha Weemaes (Bel) Wagner Bazin Wb +19:31 89 Aiman Cahyadi (Ina) Terengganu Cycling Team +20:05 90 Andreas Miltiadis (Cyp) Roojai Insurance +20:58 91 Alexandr Vinokurov (Kaz) Xds Astana Development Team +20:59 92 Patompob Phonarjthan (Tha) Roojai Insurance +22:03 93 Ibai Azanza Burusco (Esp) Equipo Kern Pharma +22:05 94 Arvid De Kleijn (Ned) Tudor Pro Cycling Team +23:13 95 Fabio Jakobsen (Ned) Team Picnic Postnl +23:23 96 Warre Vangheluwe (Bel) Soudal Quick-Step +23:55 97 Žak Eržen (Slo) Bahrain Victorious +24:05 98 Sebastian Kolze Changizi (Den) Tudor Pro Cycling Team +24:58 99 Daniel Babor (Cze) Caja Rural-Seguros Rga +26:15 100 Azzam Alabdulmunim (Ksa) +26:26 101 Muhammad Shahmir Aiman Abd Halim (Mas) Terengganu Cycling Team +27:11 102 Muhammad Haizam Mohd Shabri (Mas) Terengganu Cycling Team +28:17 103 Kane Richards (Aus) Roojai Insurance +28:58 104 Marino Kobayashi (Jpn) Jcl Team Ukyo +30:12 105 Muhammad Nur Aiman Rosli (Mas) Terengganu Cycling Team +38:02 106 Kongphob Thimachai (Tha) Roojai Insurance +51:26 Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: AlUla Tour-2025 Аль-Ула Тур Тур Аль-Улы многодневная велогонка велогонка категории 2.1



