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Первая победа Тома Пидкока в составе команды Q36.5 Procycling

Первая победа Тома Пидкока в составе команды Q36.5 Procycling

 

 

25-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock) одержал первую победу в сезоне и первую в цветах команды Q36.5 Pro Cycling, выиграв 2-й этап велогонки AlUla Tour-2025.

 

Первая победа Тома Пидкока в составе команды Q36.5 Procycling

Photo © AlUla Tour / Charly Lopez

 

На 2-м этапе предполагалось тройное прохождение нового в маршруте подъёма Джайдах-Вирках (Bir Jaydah Mountain Wirkah) – 2,9 км со средним градиентом 9,2%, максимальным 15%. Однако после первого восхождения на Джайдах-Вирках и первого прохождения линии финиша организаторы решили ради безопасности гонщиков нейтрализовать прохождение спуска и сократить гонку на 27 км из-за большого количества гравия на дороге. Гонка возобновилась за 5 км до финиша. Рафал Майка (UAE Team Emirates XRG) задал высокую скорость на финальном подъёме.   

 

Том Пидкок атаковал за 500 м до финиша, через 200 м он создал просвет и уехал от соперников, опередив ближайшего преследователя, Райнера Кепплингера на 4 секунды. 27-летний австрийский велогонщик команды Bahrain Victorious Райнер Кепплингер (Rainer Kepplinger) сумел опередить 28-летнего ирландского гонщика команды Jayco AlUla Эдди Данбара (Eddie Dunbar) и его товарища по команде Алана Хатерли (Hatherly).

 

Том Пидкок также надел майку лидера AlUla Tour и в генеральной классификации после 2 этапа опережает Райнера Кепплингера на 8 секунд и на 14 секунд – Алана Хатерли, который финишировал на этапе 3-м.

 

Том Пидкок: «Сегодня был очень важный для меня день, так как я выступаю в новой команде, со всеми этими замечательными людьми. Я хотел дать им повод для гордости. Команда блестяще вела гонку, обеспечила мне полную поддержку. Я был очень мотивирован. Я видел, что у меня хорошая форма, что я выступаю в хорошем месте. Но зимой я не участвовал в соревнованиях, много работал в одиночку. Приятно получить какое-то подтверждение, что форма есть. Мы говорили, что будем пробовать выиграть этап, мы не ехали за генеральной классификацией.

 

На финальном километре я почувствовал, что там есть небольшой ветер, и решил немного выждать. Я очень счастлив. На 4-м этапе будет легче защищать майку лидера. Надеюсь, теперь у нас есть небольшой запас времени. Всё сводится к секундам, все ещё впереди, но у нас сильная позиция».

 

Аарт Виерхаутен (Aart Vierhouten), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Сегодня был горный этап, но я немного удивился, что нам пришлось проехать на круг меньше, этап сократили на 27 км, в том числе убрали одно прохождение подъёма. Но безопасность превыше всего, организаторы приняли верное решение, учитывая состояние дороги. Команда придерживалась плана.

 

Мы собирались вывезти Райнера на лучшую позицию на финальных трёх километрах. Все упорно работали, особенно в решающей части этапа. На самом крутом отрезке с градиентом 7% наши ребята держались в первой десятке и задавали сильный темп за 1,5 км до финиша. Это придало Райнеру уверенности, он сидел на колесе за двумя товарищами по команде. Скорость была высокой, в первой группе осталось только 25 гонщиков.

 

Больше всего меня поразило самообладание Райнера, он подождал с атакой. Учитывая, что на последнем километре средний градиент составлял 11 %, было бы ошибкой атаковать слишком рано.  Он профессионально провёл гонку. Когда Пидкок сделал свой ход, Райнер подождал, когда Данбар начнёт погоню. Как только Данбар ускорился, Райнер поехал за ним, выбрав идеальную стратегию, и занял второе место . Он совсем немного проиграл Пидкоку.  Этот результат выводит нас на второе место в генеральной классификации, что ставит нас на отличную позицию перед следующими этапами».

 

 

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Теги к статье: Том Пидкок Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling AlUla Tour-2025 Аль-Ула Тур Тур Аль-Улы многодневная велогонка велогонка категории 2.1

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  1. RVL

    Вчера, 14:44 | Регистрация: 30.08.2012

    Молодец 

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • DenisRodikov
    AlUla Tour-2025. Этап 2. Резул ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Том молодец, хотя сильных соперников не видно в протоколе, но победа - есть победа. И новую команду порадовать надо =)

  • Геродот
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Геродот-Фото
    Против заряженого Саймона (вы не забыли из какой он команды?) Карапас не потянет. Так что Джиро и Тур опять будут за Висмой. Ну эт мое мнение такое)))
  • ararat
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    ararat-Фото
    Цитата: nightbuster33
    За январь(31янв.еще одна гонка)Астана накопила 520очков.
    Спасибо!

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали
    Спасибо
  • maxxxx
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (9)
    maxxxx-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/can-wout-van-aert-beat-mathieu-van-der-poel-at
    -the-cyclocross-world-championships/

     

    У Ваута 3-й ряд.

    Прогноз погоды - в основном без осадков, но периодически могут быть ливни. В субботу ожидается, что будет сухо и ясно. Het Nieuwsblad предсказывает гонку без длинных беговых секций.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (19)
    Ernat78-Фото
    Согласен((( но тоже верю, что астана возродится как Феникс
  • tds
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Джамайка
    падение Деге (это был он?) выгдядло страшно - не на дорогу, а об столб или дерево? 
    Мерлир - "думаю, это еще не лучшая моя форма". Надеюсь, его с Туром не прокатят, дадут шанс. Он, в свю очередь, прнесет команде уйму очков за этапы и зеленую майку. На Эвенпула на Туре надежды нет.


    Филипсену и прочим, мало что будет светить, и поезд мощный
    Зеленая майка на Туре не по его зубам!
  • Ernat78
    Ян Кристен — победитель Trofeo ... (1)
    Ernat78-Фото

    буду смотреть на что способен в новом сезоне

  • Pugachev
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Pugachev-Фото

    Я не очень огорчусь, если Карапас не возьмет Джиро: его участие уже само по себе гарантирует отличное спортивное зрелище. Очень хороший гонец. Конечно, желаю ему взять эту Джиро!

  • Pugachev
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    Pugachev-Фото

    Мерлир - условно тоже из велокросса?)))))))) Какой же антивелосипедный пейзаж в гонке - местность особенная, конечно. А мне показалось, что Пидкоку долговато меняли колесо? 

  • Yuriy 17
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали

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