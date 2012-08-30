Первая победа Тома Пидкока в составе команды Q36.5 Procycling

25-летний британский велогонщик Том Пидкок (Thomas Pidcock) одержал первую победу в сезоне и первую в цветах команды Q36.5 Pro Cycling, выиграв 2-й этап велогонки AlUla Tour-2025.

Photo © AlUla Tour / Charly Lopez

На 2-м этапе предполагалось тройное прохождение нового в маршруте подъёма Джайдах-Вирках (Bir Jaydah Mountain Wirkah) – 2,9 км со средним градиентом 9,2%, максимальным 15%. Однако после первого восхождения на Джайдах-Вирках и первого прохождения линии финиша организаторы решили ради безопасности гонщиков нейтрализовать прохождение спуска и сократить гонку на 27 км из-за большого количества гравия на дороге. Гонка возобновилась за 5 км до финиша. Рафал Майка (UAE Team Emirates XRG) задал высокую скорость на финальном подъёме.

Том Пидкок атаковал за 500 м до финиша, через 200 м он создал просвет и уехал от соперников, опередив ближайшего преследователя, Райнера Кепплингера на 4 секунды. 27-летний австрийский велогонщик команды Bahrain Victorious Райнер Кепплингер (Rainer Kepplinger) сумел опередить 28-летнего ирландского гонщика команды Jayco AlUla Эдди Данбара (Eddie Dunbar) и его товарища по команде Алана Хатерли (Hatherly).

Том Пидкок также надел майку лидера AlUla Tour и в генеральной классификации после 2 этапа опережает Райнера Кепплингера на 8 секунд и на 14 секунд – Алана Хатерли, который финишировал на этапе 3-м.

Том Пидкок: «Сегодня был очень важный для меня день, так как я выступаю в новой команде, со всеми этими замечательными людьми. Я хотел дать им повод для гордости. Команда блестяще вела гонку, обеспечила мне полную поддержку. Я был очень мотивирован. Я видел, что у меня хорошая форма, что я выступаю в хорошем месте. Но зимой я не участвовал в соревнованиях, много работал в одиночку. Приятно получить какое-то подтверждение, что форма есть. Мы говорили, что будем пробовать выиграть этап, мы не ехали за генеральной классификацией.

На финальном километре я почувствовал, что там есть небольшой ветер, и решил немного выждать. Я очень счастлив. На 4-м этапе будет легче защищать майку лидера. Надеюсь, теперь у нас есть небольшой запас времени. Всё сводится к секундам, все ещё впереди, но у нас сильная позиция».

Аарт Виерхаутен (Aart Vierhouten), спортивный директор команды Bahrain Victorious: «Сегодня был горный этап, но я немного удивился, что нам пришлось проехать на круг меньше, этап сократили на 27 км, в том числе убрали одно прохождение подъёма. Но безопасность превыше всего, организаторы приняли верное решение, учитывая состояние дороги. Команда придерживалась плана.

Мы собирались вывезти Райнера на лучшую позицию на финальных трёх километрах. Все упорно работали, особенно в решающей части этапа. На самом крутом отрезке с градиентом 7% наши ребята держались в первой десятке и задавали сильный темп за 1,5 км до финиша. Это придало Райнеру уверенности, он сидел на колесе за двумя товарищами по команде. Скорость была высокой, в первой группе осталось только 25 гонщиков.

Больше всего меня поразило самообладание Райнера, он подождал с атакой. Учитывая, что на последнем километре средний градиент составлял 11 %, было бы ошибкой атаковать слишком рано. Он профессионально провёл гонку. Когда Пидкок сделал свой ход, Райнер подождал, когда Данбар начнёт погоню. Как только Данбар ускорился, Райнер поехал за ним, выбрав идеальную стратегию, и занял второе место . Он совсем немного проиграл Пидкоку. Этот результат выводит нас на второе место в генеральной классификации, что ставит нас на отличную позицию перед следующими этапами».