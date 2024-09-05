Ян Кристен — победитель Trofeo Calvia-2025, первой гонки серии Challenge Mallorca

Две атаки Яна Кристена принесли ему победу на Trofeo Calvia-2025

20-летний швейцарский велогонщик Ян Кристен (Jan Christen) одержал первую победу в сезоне, выиграв первую гонку серии Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Calvia-2025. Для команды UAE Team Emirates – XRG эта победа стала четвёртой в этом году (после двух побед Джонатана Нарваэса и победы Антонио Моргадо).

Photo (c) UAE Team Emirates – XRG

Ян Кристен точно выбрал момент за 10 км до финиша, застав врасплох пелотон, чтобы переложиться к двум находящимся в отрыве гонщикам – Кристиану Скарони (XDS Astana) и Фредерику Вандалю (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Они сработались и удержали просвет до финиша, а затем Ян Кристен атаковал в одиночку и уехал к своей первой в сезоне победе. Кристиан Скарони пересёк финиш через 6 секунд, а товарищ Кристена по команде UAE Team Emirates – XRG Антонио Моргадо обошёл Фредерика Вандаля в борьбе за третье место.

Ян Кристен: «Я очень счастлив. У меня отличная форма, первые две гонки уже прошли хорошо. Сначала Моргадо одержал победу, теперь и я тоже. Сегодня команда Tudor весь день задавала очень высокую скорость, и нога у меня пошла не лучшим образом. Поэтому я старался сберечь как можно больше сил для финала, чтобы суметь провести одну или две хороших атаки. Потрясающе, что я уехал от соперников и выиграл гонку.

Я отлично потренировался зимой на Гран-Канарии, сделал ещё один шаг вперёд. Победа так рано в сезоне – это невероятно, я очень счастлив. Я должен поблагодарить команду, которая сегодня великолепно работала».

Кристиан Скарони: «Вновь я был близок к победе, и немного не хватило. Но, я рад тому, как провел гонку, сделал все, что мог. Мне удалось хорошо начать сезон, подойти в отличной форме к первым гонкам – это было моей целью после не слишком удачного прошлого года. Наша команда провела отличный день, мы все время были впереди. За 25 км до финиша я атаковал на подъеме вместе с Клеманом Шампуссаном, к нам присоединился еще один гонщик из Red Bull. Затем он контратаковал, а нам пришлось потратить много сил для того, чтобы нейтрализовать эту атаку. В итоге, в финале немного не хватило сил. Но, в целом, очень хороший день, я рад, что нахожусь в хорошей форме, у нас еще есть шансы побороться за победу, так что мы будем продолжать в том же духе».