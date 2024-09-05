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Ян Кристен — победитель Trofeo Calvia-2025, первой гонки серии Challenge Mallorca

Две атаки Яна Кристена принесли ему победу на Trofeo Calvia-2025

 

 

20-летний швейцарский велогонщик Ян Кристен (Jan Christen) одержал первую победу в сезоне, выиграв первую гонку серии Challenge Ciclista Mallorca - Trofeo Calvia-2025. Для команды UAE Team Emirates – XRG эта победа стала четвёртой в этом году (после двух побед Джонатана Нарваэса и победы Антонио Моргадо).

 

 

Ян Кристен — победитель Trofeo Calvia-2025, первой гонки серии Challenge Mallorca

Ян Кристен — победитель Trofeo Calvia-2025, первой гонки серии Challenge Mallorca

 

Photo (c) UAE Team Emirates – XRG

 

Ян Кристен точно выбрал момент за 10 км до финиша, застав врасплох пелотон, чтобы переложиться к двум находящимся в отрыве гонщикам – Кристиану Скарони (XDS Astana) и Фредерику Вандалю (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Они сработались и удержали просвет до финиша, а затем Ян Кристен атаковал в одиночку и уехал к своей первой в сезоне победе. Кристиан Скарони пересёк финиш через 6 секунд, а товарищ Кристена по команде UAE Team Emirates – XRG Антонио Моргадо обошёл Фредерика Вандаля в борьбе за третье место.

 

Ян Кристен: «Я очень счастлив. У меня отличная форма, первые две гонки уже прошли хорошо. Сначала Моргадо одержал победу, теперь и я тоже. Сегодня команда Tudor весь день задавала очень высокую скорость, и нога у меня пошла не лучшим образом. Поэтому я старался сберечь как можно больше сил для финала, чтобы суметь провести одну или две хороших атаки. Потрясающе, что я уехал от соперников и выиграл гонку.

 

Я отлично потренировался зимой на Гран-Канарии, сделал ещё один шаг вперёд. Победа так рано в сезоне – это невероятно, я очень счастлив. Я должен поблагодарить команду, которая сегодня великолепно работала».

 

Кристиан Скарони: «Вновь я был близок к победе, и немного не хватило. Но, я рад тому, как провел гонку, сделал все, что мог. Мне удалось хорошо начать сезон, подойти в отличной форме к первым гонкам – это было моей целью после не слишком удачного прошлого года. Наша команда провела отличный день, мы все время были впереди. За 25 км до финиша я атаковал на подъеме вместе с Клеманом Шампуссаном, к нам присоединился еще один гонщик из Red Bull. Затем он контратаковал, а нам пришлось потратить много сил для того, чтобы нейтрализовать эту атаку. В итоге, в финале немного не хватило сил. Но, в целом, очень хороший день, я рад, что нахожусь в хорошей форме, у нас еще есть шансы побороться за победу, так что мы будем продолжать в том же духе».

 

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Теги к статье: Ян Кристен Jan Christen UAE Team Emirates XRG Challenge Mallorca Trofeo Calvia-2025

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  1. Имя: Ернат

    Ernat78

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 5.09.2024

    буду смотреть на что способен в новом сезоне

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Маршрут какого Гранд-тура 2025 года понравился больше всего?

Комментарии

  • DenisRodikov
    AlUla Tour-2025. Этап 2. Резул ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Том молодец, хотя сильных соперников не видно в протоколе, но победа - есть победа. И новую команду порадовать надо =)

  • Геродот
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Геродот-Фото
    Против заряженого Саймона (вы не забыли из какой он команды?) Карапас не потянет. Так что Джиро и Тур опять будут за Висмой. Ну эт мое мнение такое)))
  • ararat
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    ararat-Фото
    Цитата: nightbuster33
    За январь(31янв.еще одна гонка)Астана накопила 520очков.
    Спасибо!

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали
    Спасибо
  • maxxxx
    Ваут ван Арт решил принять уча ... (9)
    maxxxx-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/can-wout-van-aert-beat-mathieu-van-der-poel-at
    -the-cyclocross-world-championships/

     

    У Ваута 3-й ряд.

    Прогноз погоды - в основном без осадков, но периодически могут быть ливни. В субботу ожидается, что будет сухо и ясно. Het Nieuwsblad предсказывает гонку без длинных беговых секций.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (19)
    Ernat78-Фото
    Согласен((( но тоже верю, что астана возродится как Феникс
  • tds
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    tds-Фото
    Цитата: Джамайка
    падение Деге (это был он?) выгдядло страшно - не на дорогу, а об столб или дерево? 
    Мерлир - "думаю, это еще не лучшая моя форма". Надеюсь, его с Туром не прокатят, дадут шанс. Он, в свю очередь, прнесет команде уйму очков за этапы и зеленую майку. На Эвенпула на Туре надежды нет.


    Филипсену и прочим, мало что будет светить, и поезд мощный
    Зеленая майка на Туре не по его зубам!
  • Ernat78
    Ян Кристен — победитель Trofeo ... (1)
    Ernat78-Фото

    буду смотреть на что способен в новом сезоне

  • Pugachev
    Ричард Карапас нацелен на борь ... (7)
    Pugachev-Фото

    Я не очень огорчусь, если Карапас не возьмет Джиро: его участие уже само по себе гарантирует отличное спортивное зрелище. Очень хороший гонец. Конечно, желаю ему взять эту Джиро!

  • Pugachev
    AlUla Tour-2025. Этап 3. Резул ... (4)
    Pugachev-Фото

    Мерлир - условно тоже из велокросса?)))))))) Какой же антивелосипедный пейзаж в гонке - местность особенная, конечно. А мне показалось, что Пидкоку долговато меняли колесо? 

  • Yuriy 17
    Challenge Ciclista Mallorca - ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: ararat
    держите нас в курсе)

    Нас держат в курсе UCI нажми меня, мой господин!, или другие товарищи я тоже желаю, чтобы меня нажимали

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