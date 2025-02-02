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Тренер о шансах Ваута ван Арта на Чемпионате мира по велокроссу-2025

Организаторы Чемпионата мира по велокроссу-2025 рады участию Ваута ван Арта  

 

Тренер о шансах Ваута ван Арта на Чемпионате мира по велокроссу-2025

 

Неожиданное решение Ваута ван Арта стартовать на Чемпионате мира по велокроссу-2025, который пройдёт 2 февраля, обрадовало организаторов и повысило продажи билетов, а также вызвало волну комментариев с оценками шансов Ваута ван Арта на главном соревновании сезона велокросса.

 

Тренер команды Visma Lease a Bike Матье Хейбур (Mathieu Heijboer) отмечает, что решение стартовать в последнюю минуту означает, что именно Матье ван дер Пул остаётся абсолютным фаворитом в борьбе за титул чемпиона мира по велокроссу.

 

Тренер сборной Бельгии Анджело Де Клерк (Angelo De Clercq) считает, что именно Ваут ван Арт из всех участников имеет наибольшие шансы стать главным соперником  Матье ван дер Пула.

 

Нильс Альберт (Niels Albert), двукратный чемпион мира по велокроссу 2009 и 2012 годов считает, что Ваут ван Арт не стал бы заявляться на старт, не будь он уверен в своей возможности победить Матье ван дер Пула.

 

Организатор Чемпионата мира по велокроссу-2025 Николя Андре (Nicolas André) в интервью Sporza рассказал: «С того момента, как было объявлено о его участии в воскресенье вечером, мы продали 2500 билетов. Присутствие Ваута ван Арта работает в нашу пользу. Мы наблюдаем всплеск продажи билетов, и это радует».

 

Матье Хейбур, тренер Ваута ван Арта и команды Visma Lease a Bike в интервью Sporza отметил: «В начале сезона Чемпионат мира не принимался во внимание. Эта идея пришла к нему в середине января. Конечно, нет такого, что мы абсолютно не позволяем менять планы. Но мы тщательно обдумываем решения вместе, и после таких обсуждений решали не включать Чемпиона мира в его календарь. Надо взвешивать все «за» и «против». Важно выбирать то, что лучше для Ваута.    

Если бы мы планировали его участие в Чемпионате мира с самого старта сезона, то работали бы с совершенно другим настроем. Конечно, тогда мы бы подвели его к пику формы. Сейчас всё не так. Ваут с нетерпением ждёт отличного соревнования, которое принесёт ему удовольствие, так как из-за травмы он многое пропустил. Но всё это не должно отрицательно повлиять на его подготовку к сезону на шоссе. Мы пришли к чёткому соглашению, что каким бы ни был результат, очень хорошим или очень плохим, это не имеет значения. Мы не планировали никаких кроссовых тренировок. А в понедельник утром всё снова должно быть посвящено весеннему старту на шоссе. Я даю Вауту 10% шансов, а Матье – 90%».

 

Анжело Де Клерк, тренер сборной Бельгии, в интервью Sporza поделился мнением: «Ваут ван Арт может быть ближайшим соперником Матье ван дер Пула. Трасса Чемпионата мира подходит для крепких гощиков. Ваут, естественно, выходит на первый план. Хотя и Ван дер Пул, конечно, тоже физически тоже очень сильный гонщик.

 

Если прогноз сбудется, и пройдут сильные дожди, состояние трассы ухудшится. Тем более, если с четверга по ней будут много кататься, проводить разведки, соревноваться. Как она будет выглядеть на самом деле, мы узнаем только в субботу. Но трасса точно будет сложной. По крайней мере, чем сложнее, тем лучше для Ваута».

 

 Нильс Альберт в интервью Sporza прокомментировал внезапное появление Ваута ван Арта в стартовом листе Чемпионата мира по велокроссу: «Мы все готовились к скучной гонке. Если Ваут ван Арт будет силён, нас ждёт захватывающая гонка. В последние недели он почувствовал, что у него есть мощь в ногах, что у него есть шанс. Ваут действительно считает, что может стать чемпионом мира в четвёртый раз. Я в этом уверен. Без Ваута ван Арта он (Матье ван дер Пул) легко бы выиграл. Его базовой скорости достаточно для титула чемпиона мира. Но с сильным Ван Артом гонка может пойти по-другому. Это не изменит форму Ван дер Пула, но он задумается, насколько хорош Ваут, можно ли его легко отпускать, надо ли менять тактику. Матье может думать о этом, хотя из равновесия эти вопросы его не выведут. Матье к финалу своей карьеры может забрать и 10 титулов».

 

Дело с выплатой компенсаций прошлой команде Ваута ван Арта

 

На прошедшей неделе стало известно, что завершилось судебное разбирательство между Ваутом ван Артом и его бывшей и ныне не существующей велокомандой Vérandas Willems, с которой бельгийский гонщик расторг контракт в 2018 году, чтобы присоединиться к команд Мирового тура Visma. В 2021 году бельгийский суд по трудовым спорам постановил, что Ваут ван Арт должен выплатить 662 000 евро компенсации за расторжение контракта, и на этой неделе Высший суд страны подтвердил это решение. Однако бывший менеджер команды Ник Нюйенс (Nick Nuyens) надеется на дополнительную компенсацию от команды Visma и на то, что UCI примет дисциплинарные меры по этому делу.

 

Руди Деме (Rudi Desmet), адвокат Нюйенса, в интервью Het Laatste Nieuws сказал: «Всё предельно ясно. Команда, которая предоставляет контракт гонщику, который ещё связан контрактом с другим работодателем, должны выплатить первому работодателю компенсацию. Согласно правилам UCI, эта сумма равна той сумме, которую суд по трудовым спорам присудил выплатить Ван Арта».

 

Адвокат Ваута ван Арта Вальтер Ван Стенбрюгге (Вальтер Ван Стинбрюгге) прокомментировал эти слова: «Это делается исключительно для того, чтобы дестабилизировать Ваута и его команду. Я работаю с Ваутом уже шесть лет. Он не позволит вывести себя из равновесия».

 

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike велокросс

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Комментарии

  • Cahko
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Cahko-Фото
    вы написали ответ. Да, разогнать команду world tour.
    оставить conti, proconti.

    цель у команды какая? ну вообще по жизни, я не понимаю.
    светить брендом города, страны ради не знаю чего.. туризма, уважения, узнаваемости? если в этом цель, то ок пусть команда существует, но денег вероятно мало на такую цель по современным меркам.

    если цель развитие велоспорта в стране, то держать команду в италии и набирать иностранцев мне кажется неверный подход.
    для этого достаточно держать команду conty, proconty
    conty в Казахстане и кататься по азиатским гонкам, proconty мб и в европе.
    я как-то не замечал какого то бума велоспорта там за 20 лет, тренировочных баз в горах, безопасных дорог для тренировок и т.д может конечно я не в курсе, но как будто этим надо заниматься.
    но это вопрос не к Винокурову, а к государству, государству реально интереснее развивать свой бренд,а не детский спорт.
    ну частично к Винокурову и федерации велоспорта, они должны заниматься таким лоббизмом
    а Винокуров просто вероятно действительно не очень хороший управленец, ну и просто не хочет слезать с денежной должности
  • lazhu
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    lazhu-Фото

  • nightbuster33
    Trofeo Serra Tramuntana-2025. ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Астана, +38(35+3)очков. Итого за январь:558 очк. .

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Не введя,начиная с 21 по 32 места, отставание на+50сек., получается "сумятица" в Генерале, в котором учитываются эти 50 секунд.

  • Ernat78
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Ernat78-Фото
    правильно, надо доморощеных расти, все условия для этого есть
  • Николай Н.
    Trofeo Serra Tramuntana-2025. ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Красивая гонка получилась и финиш шикарный.

  • Николай Н.
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    Николай Н.-Фото

    Питкок доказал, что он не зря надел майку лидера и видно он её не отдаст, а завтра уже последний этап.

  • nightbuster33
    AlUla Tour-2025. Этап 4. Резул ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Федоров и Н.Винокуров,неплохо, на таком торчке проиграли всего лишь 50сек.Особенно Федоров,с его ростом и весом.

  • Pugachev
    Падение и сход Нильса Экхоффа ... (1)
    Pugachev-Фото

    По видеоряду - он об столб ударился... Я думал - ребра переломает.. Скорейшей поправки!

  • Геродот
    Александр Винокуров: «Мы должн ... (24)
    Геродот-Фото
    Цитата: Avenir
    Согласен с Вами, но есть ещё и федерация антивелоспорта в Казахстане, которая не радеет за велоспорт, взять события с МТБ , они тупо закрыть хотели. и продолжают палки в колёса ставить .Хотя для мтб нет проблем с трассами , с гаи и прочей атрибутикой гонок и тренировок. Ведь байк может стать основой для шоссе. Про трассы где можно тренеровться на шоссе - это большой вопрос. Попробуйте выехать с 15 человеками (12-15 лет) на трассу и без разницы какая хорошая или плохая. Замучаетесь отбиваться от остальных участников движения.
    Так это ж здорово,если Федерация велоспорта ставит палки в колеса.... Значит можно и дальше жить в Монако и класть на всех с прибором)))

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