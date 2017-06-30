Дилан ван Барле и Стевен Крёйсвейк не смогут стартовать на Тур де Франс-2024 из-за травм

Дилан ван Барле и Стевен Крёйсвейк сошли с Критериума Дофине-2024 после падения

Велогонщики команды Visma Lease a Bike Стевен Крёйсвейк и Дилан ван Барле серьёзнее всех пострадали при массовом падении на 5-м этапе Критериума Дофине.

Стевен Крёйсвейк, упавший за день до своего 36-летия, который отметит 7 июня, получил перелом (трещину) бедра. Как сообщила команда Visma Lease a Bike, операция ему не потребуется. 32-летний Дилан ван Барле получил перелом ключицы и ему будет проведена операция. Оба гонщика входили в предварительный состав команды на Тур де Франс-2024, но теперь не смогут стартовать на французском Гранд-туре.

После осмотра гонщиков в больнице команда Visma Lease a Bike сообщила в соцсетях: «Обследование выявило, что у Дилана перелом ключицы, и ему нужна операция. У Стевена трещина бедра, для заживления которой достаточно отдыха».

Гриша Нирманн (Grischa Niermann), спортивный директор Visma Lease a Bike: «Сама дорога там, где случился массовый завал, опасности не представляла, но было очень скользко. Упала половина пелотона, включая Дилана и Стевена. Они оба сильно пострадали, что стало ещё одним большим ударом для команды.

У в гонке остаётся ещё пять гонщиков. Маттео Йоргенсон идёт третьим в генеральной классификации, сможет начать трудный финальный уик-энд на отличной позиции. Мы обязательно продолжим борьбу. Да, придётся опять проглотить горькую пилюлю, но мы должны проявить стойкость».

Тиш Беноот (Tiesj Benoot), который находился в голове пелотона, когда произошёл завал, рассказал: «Я ехал впереди пелотона вместе с Маттео, Сеппом Куссом и Бартом Лемменом. Сразу за нами упал гонщик, вызвав в группе эффект домино. Ужасно потерять сразу и Дилана и Стевена. Мы только что закончили работу в тренировочном лагере на высоте в Сьерра Неваде. Очень жаль, что они должны вот так покидать последнюю подготовительную к Тур де Франс гонку».