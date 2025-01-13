Ремко Эвенепул: "Хочу быть на 200% готовым к старту на Тур де Франс-2025"

Ремко Эвенепул начинает тренироваться на роллерах после травмы

Олимпийский чемпион Ремко Эвенепул полностью сосредоточен на восстановлении после тяжёлой травмы и подготовке к Тур де Франс-2025. 24-летний бельгийский гонщик не смог присутствовать на презентации команды Soudal Quick Step в Кальпе, но поприветствовал команду и собравшихся журналистов в видеосообщении, где рассказал, как будет выстроен его сезон.

Ремко Эвенепул: «У меня был тяжёлый период без тренировок, без возможности что-либо делать. Мы в последний раз отправились в отпуск, чтобы я мог расслабиться и восстановиться перед началом тренировок. Но я терпелив, подожду, пока не буду стопроцентно готов выезжать на тренировки на велосипеде. Могу только обещать, что я вернусь. Я сфокусируюсь на крупных целях, а не на второстепенных».

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Photo ©Soudal Quick-Step

Cyclingnews цитирует слова Ремко Эвенепула: «Сегодня я прошёл сканирование в Херенталсе и первый сеанс физиотерапии, так что это означает, что я наконец-то могу начать реабилитацию. Теперь постепенно, день за днём, чтобы все зажило на 100%.

Морально я готов снова тренироваться на роллерах, слишком долго я не садился в седло велосипеда. Длинных тренировок не буду делать, не думаю, что тело сейчас готово к такому сочетанию с физиотерапией, которую мне тоже надо продолжать. Скорее всего, буду тренироваться час или пару часов, а потом ещё и физио. Буду занят целыми днями.

Давить на себя не хочу, потому что это может повлиять на восстановление плеча. А его заживление - это самое важное. Но если с плечом всё будет в порядке, мне придётся выкладываться по максимуму, чтобы догнать всех в пелотоне.

Повезло, что я травмировался в декабре. Надеюсь, такое больше не повторится. Моя весенняя кампания классик не будет плотной, потому что я хочу подготовиться на 200% к Тур де Франс. Подготовка будет копией прошлогодней, а это значит, что перед стартом будут долгие сборы на высоте, Критериум Дофине и национальный чемпионат.

Если всё пойдёт хорошо, не сомневаюсь, что к Туру буду в хорошей форме. У меня в запасе около семи месяцев, достаточно, чтобы подготовиться».