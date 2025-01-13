VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Ремко Эвенепул: "Хочу быть на 200% готовым к старту на Тур де Франс-2025"

Ремко Эвенепул начинает тренироваться на роллерах после травмы

 

 

Олимпийский чемпион Ремко Эвенепул полностью сосредоточен на восстановлении после тяжёлой травмы и подготовке к Тур де Франс-2025. 24-летний бельгийский гонщик не смог присутствовать на презентации команды Soudal Quick Step в Кальпе, но поприветствовал команду и собравшихся журналистов в видеосообщении, где рассказал, как будет выстроен его сезон.

 

Ремко Эвенепул: «У меня был тяжёлый период без тренировок, без возможности что-либо делать. Мы в последний раз отправились в отпуск, чтобы я мог расслабиться и восстановиться перед началом тренировок. Но я терпелив, подожду, пока не буду стопроцентно готов выезжать на тренировки на велосипеде. Могу только обещать, что я вернусь. Я сфокусируюсь на крупных целях, а не на второстепенных».

 

Ремко Эвенепул: "Хочу быть на 200% готовым к старту на Тур де Франс-2025"

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images

Ремко Эвенепул: "Хочу быть на 200% готовым к старту на Тур де Франс-2025"

Photo ©Soudal Quick-Step

 

 

Cyclingnews цитирует слова Ремко Эвенепула: «Сегодня я прошёл сканирование в Херенталсе и первый сеанс физиотерапии, так что это означает, что я наконец-то могу начать реабилитацию. Теперь постепенно, день за днём, чтобы все зажило на 100%.

 

Морально я готов снова тренироваться на роллерах, слишком долго я не садился в седло велосипеда. Длинных тренировок не буду делать, не думаю, что тело сейчас готово к такому сочетанию с физиотерапией, которую мне тоже надо продолжать. Скорее всего, буду тренироваться час или пару часов, а потом ещё и физио. Буду занят целыми днями.

 

Давить на себя не хочу, потому что это может повлиять на восстановление плеча. А его заживление - это самое важное. Но если с плечом всё будет в порядке, мне придётся выкладываться по максимуму, чтобы догнать всех в пелотоне.

 

Повезло, что я травмировался в декабре. Надеюсь, такое больше не повторится. Моя весенняя кампания классик не будет плотной, потому что я хочу подготовиться на 200% к Тур де Франс. Подготовка будет копией прошлогодней, а это значит, что перед стартом будут долгие сборы на высоте, Критериум Дофине и национальный чемпионат.

 

Если всё пойдёт хорошо, не сомневаюсь, что к Туру буду в хорошей форме. У меня в запасе около семи месяцев, достаточно, чтобы подготовиться».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal Quick-Step Тур де Франс-2025 Tour de France-2025 Гранд-тур

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2024/25

Ближайшие старты

13 января 2025

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2025

21 - 26 января 2025

Tour Down Under

19 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Benidorm

25 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Maasmechelen

26 января 2025

Велокросс. UCI World Cup Hoogerheide

2 февраля 2025

Велокросс. UCI World Championship Lievin

2 февраля 2025

Cadel Evans Great Ocean Road Race

17 -23 февраля 2025

UAE Tour

5 - 27 июля 2025

Тур де Франс-2025. Маршрут

23 августа - 14 сентября 2025

Маршрут Вуэльты Испании-2025

ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2024?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Результаты: ПроТур-2025

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 января

Stefano Oldani (Cofidis)

Tijmen Graat (Visma - Lease a Bike)

Jorgen Nordhagen (Visma - Lease a Bike)

11 января

Timo Roosen (Team Picnic PostNL)

Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck)

Erlend Jordbrekk Blikra (Uno-X Mobility)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2025 (26)
Декабрь 2024 (105)
Ноябрь 2024 (100)
Октябрь 2024 (141)
Сентябрь 2024 (196)
Август 2024 (196)