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Команда XDS Astana Development Team представляет состав

Команда XDS Astana Development Team представляет состав на 2025 год

 

 

XDS Astana Development Team готова представить свой состав гонщиков на сезон 2025 года. В следующем сезоне цвета команды будут представлять 16 гонщиков, пять из которых выступали и в 2024 году.

 

Команда XDS Astana Development Team представляет состав

Photo credit: © SprintCycling/ XDS Astana Development Team

 

Наряду с Артемом Фофоновым (Франция, 19 лет), Маттиа Негренте (Италия, 19 лет), Александром Винокуровым (Казахстан, 22 года), Русланом Елюбаевым (Казахстан, 22 года) и Симоне Занини (Италия, 20 лет), в 2025 году в составе появятся:

 

Лука Аттолини (Италия, 18 лет);

Пьер-Анри Бассе (Франция, 20 лет);

Алессио Делле Ведове (Италия, 20 лет);

Лев Гонов (нейтральный спортсмен, 24, стажер команды в 2024 году);

Даниил Марухин (Казахстан, 25 лет, выступавший в Astana Qazaqstan Team в 2024 году);

Лудовико Меллано (Италия, 18 лет);

Иван Смирнов (нейтральный спортсмен, 25 лет, стажер Astana Qazaqstan Team в 2024 году);

Глеб Сырица (нейтральный спортсмен, 24 года, выступавший в Astana Qazaqstan Team);

Сантьяго Умба (Колумбия, 22 года, выступавший в Astana Qazaqstan Team в 2024 году);

Густав Ванг (Дания, 21 год);

Давид Занутта (Италия, 19 лет).

 

«Мы серьезно не только обновили, но и усилили состав нашей континентальной команды. Сделали акцент и на молодых гонщиках, и на уже опытных спортсменах, за плечами которых есть опыт выступлений на высоком профессиональном уровне. Такой сплав молодости и опыта поможет команде продолжить то развитие, которые мы увидели в прошлом сезоне.

 

Думаю, что команда получилась сбалансированной и сильной, ей по плечу амбициозные цели, к которым она и будет стремиться. Для всего нашего проекта в целом – это тот фундамент, который в будущем позволит обновить и усилить и главную команду. Однако, мы рассматриваем континентальную команду не только как ближайший резерв, но и как логическое продолжение основной команды, поэтому мы будем активно привлекать гонщиков из Development к гонкам за главную команду проекта»,  – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер XDS Astana Team.

 

Пресс-служба XDS Astana Team

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Теги к статье: XDS Astana Development Team

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