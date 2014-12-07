Astana Qazaqstan Team представляет состав 2024 года

Велокоманда Astana Qazaqstan Team представ ляет состав 2024 года

Photo credit: @SprintCycling

Команда Astana Qazaqstan Team представляет свой официальный состав на сезон 2024 года, 19-й сезон команды в высшей лиге мирового велоспорта.



Команда, построенная вокруг чемпиона Казахстана Алексея Луценко и одного из лучших спринтеров всех времен Марка Кавендиша, приветствует 14 новых гонщиков, двое из которых переходят из состава континентальной команды Astana Qazaqstan DevelopmentTeam (Харольд Мартин Лопес и Николя Винокуров), а еще двое приходят из других казахстанских проектов (Даниил Марухин и Антон Кузьмин).



Всего, в составе команды в 2024 году будут выступать 29 гонщиков, 10 из которых представляют Республику Казахстан.



«Думаю, что нам удалось собрать отлично сбалансированный состав с хорошим соотношением молодых талантов и опытных гонщиков, известных и уважаемых в пелотоне. Так что, мы ставим перед собой высокие цели в новом сезоне.

Мы обрели важный опыт в плане спринта и, усилив это направление для 2024 года, мы можем стремиться к гораздо более серьезным целям в массовом спринте на гонках любого уровня. Кроме того, я думаю, что с гонщиками, которые уже выступают в команде и с теми, кто приходит сейчас, команда может достойно выступать и в недельных гонках, и в «классиках».

Да, на бумаге нам все еще не хватает гонщика, который мог бы бороться за высокие места в общем зачете Гранд-туров, но посмотрим, как пойдет сезон. В нашем составе есть несколько талантливых сильных гонщиков, так что, считаю, что мы не будем статистами и на супермногодневках. После нескольких сложных лет мы с оптимизмом смотрим на предстоящий сезон и надеемся начать 2024 год в хорошем ключе.

Мы понимаем, что помимо задач профессионального календаря, одним из главных стартов сезона будут Олимпийские Игры в Париже, и команда со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы подготовить гонщиков к выступлению на Олимпиаде на самом высоком уровне.

Задачи сборной команды Казахстана всегда были и остаются в приоритете для Astana Qazaqstan Team, поэтому особенное внимание уделяется и будет уделяться и подготовке спортсменов, и полному техническому обеспечению сборной, представляющей страну не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах Азии, чемпионатах мира и Азиатских Играх», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.



Полный состав команды Astana Qazaqstan Team на 2024 год выглядит следующим образом:



Давиде Баллерини (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Кейс Бол (Нидерланды), Глеб Брусенский (Казахстан, чемпион Азии), Марк Кавендиш (Великобритания), Антон Чармиг (Дания), Игорь Чжан (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Лоренцо Фортунато (Италия), Джанмарко Гарофоли (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Макс Кантер (Германия), Антон Кузьмин (Казахстан), Алексей Луценко (чемпион Казахстана), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Даниил Марухин (Казахстан), Хенок Мулюбырхан (Эритрея, чемпион Африки), Микаэль Мёркёв (Дания), Вадим Пронский (Казахстан), Кристиан Скарони (Италия), Иде Схеллинг (Нидерланды), Рюдигер Зелиг (Германия), Глеб Сырица (нейтральный статус), Харольд Техада (Колумбия), Сантьяго Умба (Колумбия), Симоне Веласко (чемпион Италии), Николя Винокуров (Казахстан).



Пресс-служба Astana Qazaqstan Team