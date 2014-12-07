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Astana Qazaqstan Team представляет состав 2024 года

Велокоманда Astana Qazaqstan Team представляет состав 2024 года

 

 

Astana Qazaqstan Team представляет состав 2024 года

Photo credit: @SprintCycling

 

 

Команда Astana Qazaqstan Team представляет свой официальный состав на сезон 2024 года, 19-й сезон команды в высшей лиге мирового велоспорта. 

Команда, построенная вокруг чемпиона Казахстана Алексея Луценко и одного из лучших спринтеров всех времен Марка Кавендиша, приветствует 14 новых гонщиков, двое из которых переходят из состава континентальной команды Astana Qazaqstan DevelopmentTeam (Харольд Мартин Лопес и Николя Винокуров), а еще двое приходят из других казахстанских проектов (Даниил Марухин и Антон Кузьмин).

Всего, в составе команды в 2024 году будут выступать 29 гонщиков, 10 из которых представляют Республику Казахстан.

«Думаю, что нам удалось собрать отлично сбалансированный состав с хорошим соотношением молодых талантов и опытных гонщиков, известных и уважаемых в пелотоне. Так что, мы ставим перед собой высокие цели в новом сезоне.

 

Мы обрели важный опыт в плане спринта и, усилив это направление для 2024 года, мы можем стремиться к гораздо более серьезным целям в массовом спринте на гонках любого уровня. Кроме того, я думаю, что с гонщиками, которые уже выступают в команде и с теми, кто приходит сейчас, команда может достойно выступать и в недельных гонках, и в «классиках».

 

Да, на бумаге нам все еще не хватает гонщика, который мог бы бороться за высокие места в общем зачете Гранд-туров, но посмотрим, как пойдет сезон. В нашем составе есть несколько талантливых сильных гонщиков, так что, считаю, что мы не будем статистами и на супермногодневках. После нескольких сложных лет мы с оптимизмом смотрим на предстоящий сезон и надеемся начать 2024 год в хорошем ключе.

 

Мы понимаем, что помимо задач профессионального календаря, одним из главных стартов сезона будут Олимпийские Игры в Париже, и команда со своей стороны сделает все возможное для того, чтобы подготовить гонщиков к выступлению на Олимпиаде на самом высоком уровне.

 

Задачи сборной команды Казахстана всегда были и остаются в приоритете для Astana Qazaqstan Team, поэтому особенное внимание уделяется и будет уделяться и подготовке спортсменов, и полному техническому обеспечению сборной, представляющей страну не только на Олимпиадах, но и на чемпионатах Азии, чемпионатах мира и Азиатских Играх», - сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.

Полный состав команды Astana Qazaqstan Team на 2024 год выглядит следующим образом:

Давиде Баллерини (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Кейс Бол (Нидерланды), Глеб Брусенский (Казахстан, чемпион Азии), Марк Кавендиш (Великобритания), Антон Чармиг (Дания), Игорь Чжан (Казахстан), Евгений Федоров (Казахстан), Лоренцо Фортунато (Италия), Джанмарко Гарофоли (Италия), Микеле Гадзоли (Италия), Евгений Гидич (Казахстан), Дмитрий Груздев (Казахстан), Макс Кантер (Германия), Антон Кузьмин (Казахстан), Алексей Луценко (чемпион Казахстана), Харольд Мартин Лопес (Эквадор), Даниил Марухин (Казахстан), Хенок Мулюбырхан (Эритрея, чемпион Африки), Микаэль Мёркёв (Дания), Вадим Пронский (Казахстан), Кристиан Скарони (Италия), Иде Схеллинг (Нидерланды), Рюдигер Зелиг (Германия), Глеб Сырица (нейтральный статус), Харольд Техада (Колумбия), Сантьяго Умба (Колумбия), Симоне Веласко (чемпион Италии), Николя Винокуров (Казахстан).

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team состав команды

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 13:55 | Регистрация: 7.12.2014

    К слову эритреец Хенок Мулюбырхан недавно получил приз как лучший велогонщик Африки в этом году.

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Вчера, 15:01 | Регистрация: 20.05.2021

      Призер и победитель этапов на Туре Уганды и в генерале(1-ое м.).В гонке участвовал и Крис Фрум,которого встречали, на каждом этапе, как Главного Триумфатора.

  2. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 15:04 | Регистрация: 20.05.2021

    30-ый--????. И он будет,только КТО? И где объявится Зейтц, если не было сообщений о завершении выступлений.

  3. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: nightbuster33
    30-ый--????. И он будет,только КТО? И где объявится Зейтц, если не было сообщений о завершении выступлений.
    Какой 30й? Все 29 гонщиков. Вона Квики в этом сезоне с 27ю гонщиками будут стартовать. Баста. Зейца не взяли. Самое главное, что Димку Груздева подписали. Небось уговаривали всей командой. Уффф все таки уговорили))).

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • Kay82
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    Kay82-Фото

    Вингегор 3-х кратный чемпион Тур де Франс

  • Astanaforever
    Vision – новые официальные кол ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Еще бы в эти обода Vision мини-моторчики вставить, ваше им цены не было бы в Астане. Тссс.! Я это не говорил)))
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team представ ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    30-ый--????. И он будет,только КТО? И где объявится Зейтц, если не было сообщений о завершении выступлений.
    Какой 30й? Все 29 гонщиков. Вона Квики в этом сезоне с 27ю гонщиками будут стартовать. Баста. Зейца не взяли. Самое главное, что Димку Груздева подписали. Небось уговаривали всей командой. Уффф все таки уговорили))).
  • Astanaforever
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    Astanaforever-Фото
    А вот это уже слабость. Загодя понимает, что трудно будет устоять перед датчанином Вингенором на ТдФ. Значит не верит в себя. А здесь на Джиро ему конкурентов нет серьезных. Гляди и еще Вуэльту поедет и там заберет. Вот это будет колосальный успех. Двух зайцев в одном сезоне убьет и попадет в клуб победителей трех ГТ. Нормальный план. Тока жаль Томаса. Настроение эта новость сильно ему подпортила..
  • Astanaforever
    Astana Qazaqstan Team представ ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ждем теперь презентацию велоформы от команды Polti Kometa, бывшая EOLO Kometa, почти полностью скопировшая форму Астана., что ввергала в ступор телезрителей репортажа гонок.
  • RVL
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    RVL-Фото

    С двух этапов заберёт. Остальное кататься будет..

    И на тур останется

  • error
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    error-Фото

    Есле речь о свяке Джиро + Вуэльта... то серьезная заява на "Большой шлем"..

    Эпично брать такое... в 25 лет.... и стать великим....

  • nightbuster33
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    nightbuster33-Фото

    И все-таки,главным для него остается ТдФ, но многие команды, связывающие свои надежды с ДИ перед дилеммой:"Как быть?" И надо было этому случиться именно перед  перед РХ и НГ. Попортили многим аппетит на торжество.

  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team представ ... (2)
    nightbuster33-Фото

    С новой расцветкой веломайки Астана снова проявится в пелетоне,определяя местонахождение каждого в ходе гонки от старта до финиша,а не в финишнем протоколе.

  • motte
    Тадей Погачар дебютирует на Дж ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: Karmatron
    Сидел бы дома, а то теперь интриги не будет)

    Вся Италия ликует!!!

    И, ещё приговаривая, давай как пантани связку джиро-тур.

    А, если честно, новость ошеломляющая под новый год.

    Ждать тура, где все соберутся? Зачем? Косточку можно и здесь подобрать, а там и на Вуэльту и, потом в клуб Трёх Корон ( все три гт в кармане) , а это История уже-:)

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