VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team на сезон 2024

 Состав континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team на сезон 2024

 


 

Команда Astana Qazaqstan Development Team (Континентальная команда UCI) укомплектовала состав на предстоящий сезон. 

 

Состав континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team на сезон 2024

Photo credit: @SprintCycling

 


 
К шести гонщикам (Александр Винокуров, Андрей Ремхе, Давиде Тонеатти, Симоне Занини, Нил Агилера Норба, Савелий Лаптев), выступающим за команду в сезоне 2023 года, присоединятся семь новых спортсменов:

Руслан Елюбаев (Казахстан) – бронзовый призер континентального чемпионата Азии по велосипедному спорту на треке.
 
Ильхан Достиев (Казахстан) – победитель однодневной гонки Тур Бостонлыка в 2023 и серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди гонщиков до 23 лет в сезоне 2022 года.
 
Рудольф Ремхе (Казахстан) – в сезоне 2023 победил на этапе Тура Шарджа, выиграл классификацию лучшего молодого гонщика на Туре Ирана и стал серебряным призером чемпионата Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом. 
 
Алессандро Ромеле (Италия) – в сезоне 2023 одержал победу на этапе молодежной «Джиро д’Италия» и на трех однодневных гонках, среди которых Гран Премио делла Либерационе.
 
Маттиа Н е г р е н те (Италия) – одержал пять побед на европейских гонках среди юниоров в 2023 году.
 
Артем Фофонов (Франция) – одержал победу на этапе швейцарской многодневной гонки Тур Лемана среди юниоров.
 
Йонас Рейбш (Германия) – одержал две победы на однодневных гонках в Германии среди юниоров.

«В 2022 году мы создали континентальную команду с целью подготовки резерва для команды Мирового тура. В этом году мы уже увидели хороший прогресс, появились первые международные победы и трое гонщиков были переведены в высшую лигу, таким образом, мы видим, что наша система работает должным образом. Помимо усиления состава гонщиков, мы также привлекли опытного специалиста Дмитрия Седуна к работе с командой в 2024 году.
 
В декабре был проведен первый предсезонный сбор, на котором спортивные директора обозначили цели и задачи на предстоящий год, а гонщиками был проделан большой объем совместных тренировок. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены в том, что континентальная команда продолжит приносить нам молодых талантливых гонщиков, готовых к переходу в команду Мирового тура Astana Qazaqstan», – сказал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.
 
Состав команды Astana Qazaqstan Development Team на сезон 2024:
 
Александр Винокуров (Казахстан), Андрей Ремхе (Казахстан), Руслан Елибаев (Казахстан), Илхан Достиев (Казахстан), Рудольф Ремхи (Казахстан), Давиде Тонеатти (Италия), Симоне Занини (Италия), Алессандро Ромеле (Италия), Маттиа Н е г р е н т е (Италия), Артем Фофонов (Франция), Йонас Рейбш (Германия), Нил Агилера Норба (Испания), Савелий Лаптев.
 
Пресс-служба Astana Qazaqstan Team
 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Astana Qazaqstan Development Team

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    21 декабря 2023 18:18 | Регистрация: 30.06.2017

    Чегочего? афровелогонщикенте Италия? Эточтозафрукттакой?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      21 декабря 2023 18:34 | Регистрация: 20.05.2021

      Сбой в Вело-Лайв. При наборе фамилии Маттиа,получается эта АБРАКАДАБРА.  Н-е-г-р-е-н-т-е---- фамилия итальянского велогонщика.

  2. Sm1T

    21 декабря 2023 18:27 | Регистрация: 1.01.2012

    Здорово

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    21 декабря 2023 18:28 | Регистрация: 20.05.2021

    С возвращением Д. Седуна можно не сомневаться за будущее команды "Астана".Селекционер от Бога. Успехов всем в новом сезоне!

  4. s75

    21 декабря 2023 18:29 | Регистрация: 9.06.2015

    Вечер перестает быть скучным:))

    Heгрeнтe !

  5. Имя: Максим

    дрокер

    21 декабря 2023 18:30 | Регистрация: 4.05.2017

    афровелогонщик, наверное:)

  6. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    21 декабря 2023 19:03 | Регистрация: 8.07.2013

    Можно календарь гонок на сезон 2024 (хотябы не полный), спасибо.

  7. Имя: Азамат

    AzaKonta

    21 декабря 2023 20:14 | Регистрация: 18.01.2010

    Сын Димы Фофонова?

  8. Имя: Рустам

    RustamA86

    Вчера, 06:40 | Регистрация: 24.05.2019

    Руслан Елюбаев велогонщик из Уральска! Теперь у него есть персональный фанат в моем лице dirol! Удачи всем парням!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

16 - 21 января 2024

Santos Tour Down Under

20 января 2024

Classica Comunitat Valenciana

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

23 декабря

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck)

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates)

Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck)

Joel Nicolau (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Декабрь 2023 (59)
Ноябрь 2023 (69)
Октябрь 2023 (126)
Сентябрь 2023 (183)
Август 2023 (188)
Июль 2023 (190)