 Состав континентальной команды Astana Qazaqstan Development Team на сезон 2024

Состав континентальной команды Astana Qazaqstan Devel opment Team на сезон 2024





Команда Astana Qazaqstan Development Team ( Континентальная команда UCI) укомплектовала состав на предстоящий сезон.

Photo credit: @SprintCycling





К шести гонщикам (Александр Винокуров, Андрей Ремхе, Давиде Тонеатти, Симоне Занини, Нил Агилера Норба, Савелий Лаптев), выступающим за команду в сезоне 2023 года, присоединятся семь новых спортсменов:



Руслан Елюбаев (Казахстан) – бронзовый призер континентального чемпионата Азии по велосипедному спорту на треке.



Ильхан Достиев (Казахстан) – победитель однодневной гонки Тур Бостонлыка в 2023 и серебряный призер чемпионата Казахстана в групповой гонке среди гонщиков до 23 лет в сезоне 2022 года.



Рудольф Ремхе (Казахстан) – в сезоне 2023 победил на этапе Тура Шарджа, выиграл классификацию лучшего молодого гонщика на Туре Ирана и стал серебряным призером чемпионата Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом.



Алессандро Ромеле (Италия) – в сезоне 2023 одержал победу на этапе молодежной «Джиро д’Италия» и на трех однодневных гонках, среди которых Гран Премио делла Либерационе.



Маттиа Н е г р е н те (Италия) – одержал пять побед на европейских гонках среди юниоров в 2023 году.



Артем Фофонов (Франция) – одержал победу на этапе швейцарской многодневной гонки Тур Лемана среди юниоров.



Йонас Рейбш (Германия) – одержал две победы на однодневных гонках в Германии среди юниоров.



«В 2022 году мы создали континентальную команду с целью подготовки резерва для команды Мирового тура. В этом году мы уже увидели хороший прогресс, появились первые международные победы и трое гонщиков были переведены в высшую лигу, таким образом, мы видим, что наша система работает должным образом. Помимо усиления состава гонщиков, мы также привлекли опытного специалиста Дмитрия Седуна к работе с командой в 2024 году.



В декабре был проведен первый предсезонный сбор, на котором спортивные директора обозначили цели и задачи на предстоящий год, а гонщиками был проделан большой объем совместных тренировок. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены в том, что континентальная команда продолжит приносить нам молодых талантливых гонщиков, готовых к переходу в команду Мирового тура Astana Qazaqstan», – сказ ал Александр Винокуров, генеральный менеджер Astana Qazaqstan Team.



Состав команды Astana Qazaqstan Development Team на сезон 2024:



Александр Винокуров (Казахстан), Андрей Ремхе (Казахстан), Руслан Елибаев (Казахстан), Илхан Достиев (Казахстан), Рудольф Ремхи (Казахстан), Давиде Тонеатти (Италия), Симоне Занини (Италия), Алессандро Ромеле (Италия), Маттиа Н е г р е н т е (Италия), Артем Фофонов (Франция), Йонас Рейбш (Германия), Нил Агилера Норба (Испания), Савелий Лаптев.



Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

