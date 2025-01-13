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Жулиан Алафилипп о переходе в команду Tudor и новых целях

Жулиан Алафилипп: “В команде Tudor у меня есть свобода быть собой”

 

 

32-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) впервые в карьере начнёт сезон в цветах новой для себя команды - проконтинентальной команды Tudor, куда он перешёл после 11 лет выступления в команде Quick Step. Первой гонкой Жулиана Алафилиппа в 2025 году станет португальская однодневная гонка Figueira Champions Classic, стартующая 16 февраля.

 

В его календаре также Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Biciclet) и Париж-Ницца (Paris-Nice). Что касается весенних классик Мирового тура и Гранд-туров, команда Tudor должна ждать приглашений от организаторов.  

 

Но Жулиана Алафилиппа это не беспокоит, он концентрируется на тренировках, на том, чтобы освоиться в новом окружении, на том, что получит свободу действий и возможности для атак, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Жулиан Алафилипп о переходе в команду Tudor и новых целях

Screen © ASSOS x Tudor Pro Cycling Team 2025

 

 

Жулиан Алафилипп: «Яркие атаки всегда побеждают показатели мощности. Иначе меня бы в велоспорте больше не было. Мне нравится атаковать. Сейчас я работаю над тем, чтобы вернуться на свой лучший уровень, когда наслаждался своими гонками. Моя цель - стать лучшей версией себя.

 

Думаю, велоспорт нуждается в ярких выступлениях, в чём-то экстраординарном. Цифры и расчёты с каждым годом занимают всё больше места в спорте, благодаря чему мы раздвигаем границы. Но я по-прежнему люблю выступать, опираясь на инстинкт, и, думаю, буду так выступать до последнего дня в карьере.

 

Какой-то конкретной причины, по которой я решил перейти в Tudor, нет. Но у меня есть свобода быть тем, кто я есть, и в команде Tudor тоже этого хотели. При этом они профессионалы, знают, чего хотят добиться. Быть профессионалом и наслаждаться жизнью - хорошее сочетание.

 

Я здесь не для того, чтобы сравнивать команды. Я был счастлив в Quick Srtep, но теперь я в Tudor. Здесь всё новое - и товарищи по команде, и персонал, и оборудование, но я счастлив. Честно говоря, когда принимал решение, не думал, в Мировом туре команда или нет. Руководствовался только чувствами и желаниями.

 

Я счастлив и мотивирован присоединиться к этому проекту,  зная, откуда они начинали, где находятся сейчас, где хотят быть. Для меня это новый вызов, но я ему рад, и горжусь, что стал частью этой команды.   

 

Я всегда атаковал, и в команде Tudor я смогу быть и лидером, и помощником. Дело не только во мне, но и в команде.

 

Я очень мотивирован перед этим новым сезоном. Мечта - попасть с командой на Тур де Франс, но пока мы сосредоточены на настоящем, на том, что делаем сейчас, например, на этой неделе ключевых тренировок. Мы думаем о Тур де Франс, но фокусируемся на том, что можем сделать и что можем контролировать.

 

Мой трёхлетний контракт может стать завершением карьеры, хотя пока я не знаю. Пока об этом не думаю. Сосредоточусь на каждом сезоне. Когда мой контракт с Tudor закончится, мне будет 35. Буду доволен, если к тому времени останусь на пике своей игры».

 

Интервью не обошлось без упоминаний Тадея Погачара. Жулиан Алафилипп пошутил:

 

«Я слышал, что он выступает только на 20% своего потенциала, что он только начал, только "позавтракал". Погачар - феномен, его доминирование в радужной майке украсит велоспорт. Но, к счастью, в гонках не только он. Я фокусируюсь на своей гонке, а не на том, чтобы победить Погачара, теперь выступаю так».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Tudor

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
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