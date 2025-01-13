Жулиан Алафилипп о переходе в команду Tudor и новых целях

Жулиан Алафилипп: “В команде Tudor у меня есть свобода быть собой”

32-летний французский велогонщик Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe) впервые в карьере начнёт сезон в цветах новой для себя команды - проконтинентальной команды Tudor, куда он перешёл после 11 лет выступления в команде Quick Step. Первой гонкой Жулиана Алафилиппа в 2025 году станет португальская однодневная гонка Figueira Champions Classic, стартующая 16 февраля.

В его календаре также Волта Алгарве (Volta ao Algarve em Biciclet) и Париж-Ницца (Paris-Nice). Что касается весенних классик Мирового тура и Гранд-туров, команда Tudor должна ждать приглашений от организаторов.

Но Жулиана Алафилиппа это не беспокоит, он концентрируется на тренировках, на том, чтобы освоиться в новом окружении, на том, что получит свободу действий и возможности для атак, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Screen © ASSOS x Tudor Pro Cycling Team 2025

Жулиан Алафилипп: «Яркие атаки всегда побеждают показатели мощности. Иначе меня бы в велоспорте больше не было. Мне нравится атаковать. Сейчас я работаю над тем, чтобы вернуться на свой лучший уровень, когда наслаждался своими гонками. Моя цель - стать лучшей версией себя.

Думаю, велоспорт нуждается в ярких выступлениях, в чём-то экстраординарном. Цифры и расчёты с каждым годом занимают всё больше места в спорте, благодаря чему мы раздвигаем границы. Но я по-прежнему люблю выступать, опираясь на инстинкт, и, думаю, буду так выступать до последнего дня в карьере.

Какой-то конкретной причины, по которой я решил перейти в Tudor, нет. Но у меня есть свобода быть тем, кто я есть, и в команде Tudor тоже этого хотели. При этом они профессионалы, знают, чего хотят добиться. Быть профессионалом и наслаждаться жизнью - хорошее сочетание.

Я здесь не для того, чтобы сравнивать команды. Я был счастлив в Quick Srtep, но теперь я в Tudor. Здесь всё новое - и товарищи по команде, и персонал, и оборудование, но я счастлив. Честно говоря, когда принимал решение, не думал, в Мировом туре команда или нет. Руководствовался только чувствами и желаниями.

Я счастлив и мотивирован присоединиться к этому проекту, зная, откуда они начинали, где находятся сейчас, где хотят быть. Для меня это новый вызов, но я ему рад, и горжусь, что стал частью этой команды.

Я всегда атаковал, и в команде Tudor я смогу быть и лидером, и помощником. Дело не только во мне, но и в команде.

Я очень мотивирован перед этим новым сезоном. Мечта - попасть с командой на Тур де Франс, но пока мы сосредоточены на настоящем, на том, что делаем сейчас, например, на этой неделе ключевых тренировок. Мы думаем о Тур де Франс, но фокусируемся на том, что можем сделать и что можем контролировать.

Мой трёхлетний контракт может стать завершением карьеры, хотя пока я не знаю. Пока об этом не думаю. Сосредоточусь на каждом сезоне. Когда мой контракт с Tudor закончится, мне будет 35. Буду доволен, если к тому времени останусь на пике своей игры».

Интервью не обошлось без упоминаний Тадея Погачара. Жулиан Алафилипп пошутил:

«Я слышал, что он выступает только на 20% своего потенциала, что он только начал, только "позавтракал". Погачар - феномен, его доминирование в радужной майке украсит велоспорт. Но, к счастью, в гонках не только он. Я фокусируюсь на своей гонке, а не на том, чтобы победить Погачара, теперь выступаю так».