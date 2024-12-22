UCI World Cup Zonhoven-2024. Велокросс. Женщины. Результаты

Этого следовало ожидать!

Из инета:

Погачар, не без помощи своих оруженосцев, поставил вчера феноменальный рекорд восхождения на Коль де Ратес (6,5 км; 5,5%), превзойдя предыдущий результат на 17 секунд — 12.21. Внушительное улучшение для такой короткой горы.

Коль де Ратес, кстати, знаковый подъем и для Йонаса Винегора. Датская континентальная команда Team ColoQuick проводит на Коль де Ратес ежегодный тест своих гонщиков. В 2018-м Винегор поставил на таком тесте рекорд восхождения — 13.02. Team Visma — Lease a Bike решила подписать молодого Винегора во многом именно из-за этого рекорда.

В марте этого года рекорд восхождения на Коль де Ратес на очередном тесте Team ColoQuick поставил 18-летний Петер Оксенберг Хансен, который после этого получил предложение от INEOS Grenadiers.

Погачар улучшил результат Оксенберга на 17, а результат Винегора шестилетней давности на 41 секунду.





