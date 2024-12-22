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UCI World Cup Zonhoven-2024. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Zonhoven-2024. Велокросс. Женщины. Результаты

UCI World Cup Zonhoven-2024. Велокросс. Женщины. Результаты

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) Fenix-Deceuninck
2. Zoe Backstedt (GBr) Canyon//SRAM Racing
3. Lucinda Brand (Netherlands) Baloise Trek Lions

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Теги к статье: UCI World Cup Zonhoven-2024 велокросс

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Комментарии

  • MVDP
    UCI World Cup Zonhoven-2024. В ... (1)
    MVDP-Фото

    Батя в здании. Убил всю интригу. Еще и пески намокли, скукота.

  • Джамайка
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (4)
    Джамайка-Фото

     да, все выучили простой рецепт от МВДП - нужно оказаться первым сразу, с первого круга - и траекторию выбираешь, и никто не мешает, в т.ч. своими падениям. и нервов меньше, чем у догоняющих, которые реально мешают друг другу

  • Ernat78
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (2)
    Ernat78-Фото

    Вот его бы в Астану

  • cmap_nep
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    cmap_nep-Фото

    Куй железо пока горячо...

     

    Upcoming participations - Предстоящие участия:


    17.02 - UAE Tour
    08.03 - Strade Bianche
    22.03 - Milano-Sanremo
    28.03 - E3 Saxo Classic
    30.03 - Gent-Wevelgem in Flanders Fields
    06.04 - Ronde van Vlaanderen
    20.04 - Amstel Gold Race
    23.04 - La Flèche Wallonne
    27.04 - Liège-Bastogne-Liège
    08.06 - Critérium du Dauphiné
    05.07 - Tour de France
    11.10 - Il Lombardia
    & more

  • василий
    Хуан Аюсо о Тадее Погачаре, из ... (2)
    василий-Фото
    Быть тебе под Погги еще долго если только не другая команда
  • kabachok
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    kabachok-Фото

    Роглич в следующем сезоне без гранд тура?

  • MVDP
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (4)
    MVDP-Фото
    Ван дер Пулте.
  • motte
    Велокоманда UAE Team Emirates ... (5)
    motte-Фото

    Этого следовало ожидать! 

    Из инета:

    Погачар, не без помощи своих оруженосцев, поставил вчера феноменальный рекорд восхождения на Коль де Ратес (6,5 км; 5,5%), превзойдя предыдущий результат на 17 секунд — 12.21. Внушительное улучшение для такой короткой горы.

     Коль де Ратес, кстати, знаковый подъем и для Йонаса Винегора. Датская континентальная команда Team ColoQuick проводит на Коль де Ратес ежегодный тест своих гонщиков. В 2018-м Винегор поставил на таком тесте рекорд восхождения — 13.02. Team Visma — Lease a Bike решила подписать молодого Винегора во многом именно из-за этого рекорда. 

     В марте этого года рекорд восхождения на Коль де Ратес на очередном тесте Team ColoQuick поставил 18-летний Петер Оксенберг Хансен, который после этого получил предложение от INEOS Grenadiers. 

     Погачар улучшил результат Оксенберга на 17, а результат Винегора шестилетней давности на 41 секунду. 

     



     

  • Pugachev
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (4)
    Pugachev-Фото

    мне кажется, Вандерпут классно скользские спуски проходил - без запинки, и набирал на них преимущество наряду с просто мощной ездой. Классно. Красивый кросс.

  • Николай Н.
    UCI World Cup Hulst 2024. Вело ... (4)
    Николай Н.-Фото

    Как и у девчат гонку выиграл парень уехавший с первого круга. Вандерпуте красиво это сделал.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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