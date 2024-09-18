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Ваут ван Арт: “Пока нет конкретных планов , когда снова сяду на велосипед”

Ваут ван Арт о своём состоянии после падения на Вуэльте Испании-2024 и планах

 

 

Ваут ван Арт подписал новый долгосрочный и уникальный контракт, согласно которому до конца карьеры в велоспорте останется велогонщиком команды Visma Lease a Bike. Также 30-летний бельгийский велогонщик впервые после падения и схода с Вуэльты Испании-2024 рассказал, как себя чувствует и какие планы строит.

 

Ваут ван Арт: “Пока нет конкретных планов , когда снова сяду на велосипед”

 

Издание In De Leidestrui цитирует слова Ваута ван Арта:

 

«Чувствую себя неплохо, учитывая обстоятельства. Последствия падения оказались серьёзными. Я некоторое время находился в больнице. Прошлая неделя была не простой, потому что я с трудом двигал коленом, мне пришлось долго лежать на диване. Но уже несколько дней, как я стал более подвижным. По крайней мере, могу снова ходить.

 

На колене была глубокая рана, пришлось накладывать швы, что на колене делать сложно. Чтобы колено как следует зажило, я  долго не смогу задействовать эту ногу. Кроме того, во время дополнительного обследования в Бельгии мы выяснили, что коленный сустав тоже серьёзно повреждён. Так сказать, там вмятина сбоку. Это объяснило, почему мне было так больно, почему я не смог удерживаться самостоятельно. К счастью, эта травма не будет мне мешать, как только я вернусь на велосипед.

 

К сожалению, конкретных планов, когда я вернусь в седло, пока нет. Сначала хочу наладить нормальную жизнь, а потом уже можно будет подумать о велоспорте. На меня не давит время, потому что мой сезон  уже закончился.

 

Я уже думаю о следующем годе, но пока о нём рано говорить конкретно. Будущее покажет, когда я смогу вернуться к соревнованиям. Но я что-то буду вспоминать о Вуэльте, так это то, что на ней я полностью восстановился и обрёл ногу. Травма не должна помешать мне вернуться на прежний уровень».

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Теги к статье: Ваут ван Арт Wout van Aert Visma Lease a Bike

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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав сборной Великобритании ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Интересный состав у Бритишей. В том смысле, что половину этого состава я не знаю.
    Видимо, отстал от жизни. Тому желаю Удачи. Йейтсам тоже.

  • VeloVelo
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Просто пожелаю Вауту, чтобы у него всё было Хорошо.

  • Lucky
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Lucky-Фото

    Интересно как контракт "до конца карьеры" оформляется юридически?

    Зарплата как-то коррелируется, например от результатов спортсмена?

  • Pi-man
    Ваут ван Арт останется в коман ... (3)
    Pi-man-Фото

    ...

  • MVDP
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    MVDP-Фото

    Бедолагам Дилье и Майклсу придется вдвоем возить лидера ГК.

  • motte
    Тур Люксембурга-2024. Этап 1. ... (2)
    motte-Фото

    Его 50я победа на шоссе

  • Серафим
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    Серафим-Фото

     Вуэльта для него везучая, гораздо более везучая, чем другие гранд-туры. В 22 только сошел, и то не сам упал, завалили его. Не думаю, что Эвенпул бы его обошел. 

     Мог бы иметь в коллекции 5 или 6 Вуэльт, хотя и 4 неплохо.

  • error
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    error-Фото

    Примож опытный и грамотный гонец во всем... но как то не может справится со своим главным недостатком - подверженность травмам... а это показатель любого спортсмена например при подписании контрактов... с его продуманностью падения выглядят нелепо как то...

    з.ы. а по делу мне кажется он хорошо встряхнул в этом сезоне Бору... даже не выиграв Тур... Бора стала заметна в пелотоне.. и одной из топ-команд... с которой считаются...

  • error
    Ян Тратник подписал контракт с ... (3)
    error-Фото

    Бора грамотно собирает грегари и универсалов... Сумели бы еще их правильно организовать в команду и будет сила...

  • motte
    Примож Роглич о сходе с Тур де ... (3)
    motte-Фото

    Что ни делается, всё к лучшему, ты вошёл в Историю как Мистер Вуэльта , сойдя с тура, в истории и мистер рубэ и мистер Хроно и другие, теперь ты, кайфуй примож и дари нам радость!

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