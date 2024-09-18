Ваут ван Арт: “Пока нет конкретных планов , когда снова сяду на велосипед”

Ваут ван Арт о своём состоянии после падения на Вуэльте Испании-2024 и планах

Ваут ван Арт подписал новый долгосрочный и уникальный контракт, согласно которому до конца карьеры в велоспорте останется велогонщиком команды Visma Lease a Bike. Также 30-летний бельгийский велогонщик впервые после падения и схода с Вуэльты Испании-2024 рассказал, как себя чувствует и какие планы строит.

Издание In De Leidestrui цитирует слова Ваута ван Арта:

«Чувствую себя неплохо, учитывая обстоятельства. Последствия падения оказались серьёзными. Я некоторое время находился в больнице. Прошлая неделя была не простой, потому что я с трудом двигал коленом, мне пришлось долго лежать на диване. Но уже несколько дней, как я стал более подвижным. По крайней мере, могу снова ходить.

На колене была глубокая рана, пришлось накладывать швы, что на колене делать сложно. Чтобы колено как следует зажило, я долго не смогу задействовать эту ногу. Кроме того, во время дополнительного обследования в Бельгии мы выяснили, что коленный сустав тоже серьёзно повреждён. Так сказать, там вмятина сбоку. Это объяснило, почему мне было так больно, почему я не смог удерживаться самостоятельно. К счастью, эта травма не будет мне мешать, как только я вернусь на велосипед.

К сожалению, конкретных планов, когда я вернусь в седло, пока нет. Сначала хочу наладить нормальную жизнь, а потом уже можно будет подумать о велоспорте. На меня не давит время, потому что мой сезон уже закончился.

Я уже думаю о следующем годе, но пока о нём рано говорить конкретно. Будущее покажет, когда я смогу вернуться к соревнованиям. Но я что-то буду вспоминать о Вуэльте, так это то, что на ней я полностью восстановился и обрёл ногу. Травма не должна помешать мне вернуться на прежний уровень».