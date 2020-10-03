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Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул мечтает побороться за титул чемпиона мира в маунтинбайке в 2025 году

 

 

Матье ван дер Пул завершил свой сезон 2024 года победой на Чемпионате мира по гравийным велогонкам, который прошёл в Бельгии. В общей сложности у 29-летнего нидерландского гонщика теперь 8 маек чемпиона мира (если не считать две майки в юниорах) - шесть выиграно на чемпионатах мира по велокроссу, одна - в групповой гонке на шоссе, теперь ещё одна - в чемпионате мира по гравийным велогонкам. Матье вар Пулу пока не хватает майки чемпиона мира в маунтинбайке.

 

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкамМатье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

 

 

На 182-км трассе Чемпионата мира по гравийным велогонкам Матье ван дер Пул атаковал соло на финальном круге, за 12 км до финиша, сбросив попутчика по отрыву, бельгийского гонщика Флориана Вермеерса  (Gianni Vermeersch), который финишировал вторым через 1 минуту 3 секунды. Бронзовую медаль чемпионата мира по гравийным велогонкам взял ещё один представитель Бельгии Кентан Херманс, выигравший спринт за третье место у Яспера Стёйвена через 3:47 после победителя.

 

Тренер сборной Нидерландов по гравийным велогонкам Лауренс Тен Дам отметил в интервью Cyclingnews, что отдал уайлд-кард для участия Матье ван дер Пулу в последний момент:

 

«У женщин было 11 или 12 wildcard. В мужской команде я отдал только одну wildcard - и это был Матье. Он подписался в последнюю минуту, чему я был очень рад».

 

Матье ван дер Пул: «Приятно закончить сезон на высокой ноте. Было ли увлекательно? Да, в большей степени было невероятно тяжело. Но я провёл гонку, как собирался, я хотел затруднить задачу соперникам, потому что я видел, что если на круге останется большая группа, мне будет сложно. Поэтому я старался, чтобы все шли на пределе. И мне это удалось. Когда всем тяжело, в конце легче создать просвет. Гонка получилась трудной, но я ею наслаждался.

 

Да, эта гонка была для меня важной целью. Сложно выиграть, когда стартуешь как фаворит. Весь день скорость была очень высокой. Все ведущие шоссейные велогонщики участвуют в гравийных велогонках. Конечно, это важно и для сборной, и для спонсора велосипеда Canyon. Я ехал на тех же шинах, на которых всегда езжу дома, если грязно. Это Vittoria, Terreno Dry, размер 38.

 

Я очень счастлив, что выиграл. Невероятно приятно добавить ещё одну радужную майку в другой дисциплине в свою коллекцию».

 

Флориан Вермеерс, серебряный призёр: «Гонка была тяжёлой с самого старта. Ехали очень быстро, и когда мы начали местный круг в Лёвене, осталось только несколько гонщиков. Когда мы остались всемером, я видел, что мне придётся атаковать первым. В идеале я хотел, чтобы со мной поехал Матье ван дер Пул или кто-нибудь ещё. Я думаю, все видели, кто сегодня был сильнейшим, но, конечно, всегда надеешься. Мне почти сразу стало понятно, что он сильнее. Его смены были длиннее и скорость на них выше. Мне было ясно, что, скорее всего, мне придётся бороться за второе место. Но это второе место невероятно приятно завоевать».

 

Кентан Херманс, бронзовый призёр: «Мы планировали слаженно работать всей командой. Думаю, нам это хорошо удалось, но когда Матьё атакует примерно за 120 км, понимаешь, что гонка будет тяжёлой. Когда зашли на финальный круг, в группе осталось семь или восемь гонщиков, и все сильные. Затем Матье снова атаковал, что затруднило борьбу за первое или второе место. И я счастлив, что финишировал третьим».

 

Однако не все в сборной Бельгии посчитали работу команды слаженной и хорошей. Так, Яспер Стёйвен обвинил товарищей по сборной Вермеерса и Херманса, которые на шоссе выступают в Alpecin-Deceuninck вместе с Матье ван дер Пулом, что они ему помогали, пренебрегая интересами команды Бельгии. Сам Яспер Стёйвен финишировал 4-м.

 

Матье ван дер Пул — чемпион мира-2024 по гравийным велогонкам

 

В интервью Sporza Яспер Стёйвен сказал: «Раздражает, что эти парни вели себя безответственно, делали то, что хотели. Было видно, что эти ребята из Alpecin ехали гонку, чтобы ему помогать. Хотя я ожидал, что мы выступаем как национальная сборная».

 

Матье ван дер Пул, завершив сезон 2024 года победой, уже задумывается о сезоне 2025, где мечтает побороться за титул чемпиона мира в маунтинбайке, возможно, ценой отказа от участия в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2025, который пройдёт в Африке, в Руанде. 

 

 В интервью нидерландской газете Algemeen Dagblad Матье ван дер Пул сказал, что может предпочесть борьбу за титул чемпиона мира в маунтинбайке в начале сентября в Кран-Монтане (Швейцария) участию в чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2025, который впервые за 103-летнюю историю пройдёт в Африке, в Руанде (Кигала) (21-28 сентября). Трасса групповой гонки чемпионата мира по шоссейному велоспорту пройдёт по «Земле тысячи холмов», и набор высоты составит более 5000 м.

 

Матье ван дер Пул: «Не знаю, стоит ли мне ехать в Африку. Никогда не скрывал, что очень хочу завоевать титул чемпиона мира в маунтинбайке. И это становится сложнее, потому что шоссейные велогонки выходят на первый план. Всё зависит от того, как я смогу спланировать сезон. Но было бы великолепно, если бы я, наконец, действительно, поставил перед собой такую цель».

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Теги к статье: Матье ван дер Пул Mathieu van der Poel Alpecin - Deceuninck чемпионат мира по гравийным велогонкам

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  1. MVDP

    Сегодня, 08:40 | Регистрация: 3.10.2020

    Жаль, шикарный шанс на чемпионство в МТБ был упущен в 2019 году. Теперь ту форму вернуть будет очень сложно. 

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Комментарии

  • MVDP
    Матье ван дер Пул — чемпион ми ... (1)
    MVDP-Фото

    Жаль, шикарный шанс на чемпионство в МТБ был упущен в 2019 году. Теперь ту форму вернуть будет очень сложно. 

  • Shalam s Urala
    Giro dell'Emilia-2024. Резуль ... (89)
    Shalam s Urala-Фото

    стараюсь придерживаться простого принципа: не пойман - не вор. пусть это сейчас и оооч непросто )

    но всем, кто тут набрасывает, хочется показать как это делать боле-мене обстоятельно ))

    Использует ли Погачар какой-либо механический допинг?

  • GAN
    UCI Gravel World Championships ... (17)
    GAN-Фото
    У Полин Феран-Прево ещё три ЧМ за один год - шоссе, мтб и кросс.
  • Владимир__BLR
    Спортивный директор Мерейн Зее ... (13)
    Владимир__BLR-Фото
    Не все деньгами измеряется...
    Возможно, меньше разъездов и больше времени на семью будет
  • EL-Fenomeno
    UCI Gravel World Championships ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как там у Круга "а я пятую врубил.." МВДП втопил в лесу свою "5-ю передачу" и отцепил последнего кто за ним держался. ТАЛАНТище и СИЛищА !!

    Цитата: MVDP
    Три ЧМ есть, еще МТБ бы взять.

    Не стареющая Мариша Вос (или Фос) взяв чемпионство 2024 на грэвеле как раз имеет уже 4 титула ЧМ в 4-х разных дисциплинах, так сказать. Только вместо МТБ у неё там трек в коллекции.

  • EL-Fenomeno
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличная как всегда классика под занавес сезона, а тут ещё и ПОГОДкА - дополнительный соперник для всех и вся.

    Цитата: lazhu
    Финиш на фото прям как будто это Рубе

    2021 года добавлю...или как на Страде Бьянке 2018г. Да не только под финиш, поэтому все кто доехал БОЛЬШИЕ молодцы!

    Цитата: Николай Н.
    Погодка в этот раз выдалась отменная, хоть и грязные все были, зато не наглотались пыли, как всегда было на этой гонки.

  • Стриж
    Париж — Тур-2024. Результаты (9)
    Стриж-Фото
    А где Мадс Педерсен? Под него же трасса Концовка сезона вообще не его вышла
  • Стриж
    Coppa Agostoni - Giro delle Br ... (2)
    Стриж-Фото
    А все, визжали про Висму в пришли году Сейчас это просто плевок со стороны арабов Пора им ценник понижать гонцам - пришли к нам- у нас выигрывают все - зп ниже :) P.S. Без связи был 7дней - смотрю Кочегар уже маечку свою обновил? Тьфу …..
  • Стриж
    Первая победа Тадея Погачара в ... (8)
    Стриж-Фото
    Цитата: sashaney
    Если только развенчание кумира не произойдёт раньше.
    Согласен, все имеет конечную цель и цену.
  • sashaney
    UAE Team Emirates поставили ре ... (20)
    sashaney-Фото
    Если нельзя, но очень хочется, то можно :-)

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