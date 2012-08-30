Матье ван дер Пул с бронзовой медалью в групповой гонке на Чемпионате мира-2024

Матье ван дер Пул: “Я подумал, что атаковав, Погачар теряет свои шансы на титул чемпиона мира”

Матье ван дер Пулу не удалось второй год подряд стать чемпионом мира в групповой гонке, но по итогам Чемпионата мира-2024 в Цюрихе он поднялся на третью ступень подиума.

29-летний нидерландский велогонщик, как и его товарищ по тренировкам, олимпийский чемпион Ремко Эвенепул (Бельгия), и другие претенденты, не стал отвечать на ускорение Тадея Погачара за 101 км до финиша, ставшего новым чемпионом мира.

Погоня за словенским гонщиком, который сначала получил помощь своего товарища по сборной Яна Тратника, а за 51,4 км до финиша уехал в сольный отрыв, не увенчалась успехом. Матье ван дер Пул предпринимал несколько атак, пытаясь изменить ситуацию в гонке.

Он ускорялся за 50 км до финиша, когда Погачар находился впереди в 54 секундах, за 40 км Ван дер Пула накатила большая группа. За 18,5 км Матье ван дер Пул отреагировал на атаку Ремко Эвенепула, к которым начал перекладываться Бен О’Коннор (Австралия). Втроём за 16 км до финиша они добрали вторую группу преследователей - Томса Скуйиньша (Латвия), Бена Хили (Ирландия) и Марка Хирши (Швейцария) с Энриком Масом (Испания). Матье ван дер Пул предпринял ещё одну атаку на последнем подъёме за 9 км до финиша, сбросив Ремко Эвенепула. Но Марк Хирши и Томс Скуйиньш не отпустили нидерландского гонщика.

В пределах финальных пяти километров атаковали Бен Хили, Ремко Эвенепул, на ускорение которых сразу отвечал Матье ван дер Пул. Но в итоге группа собралась. И в этот момент Бену О’Коннору удалось застать врасплох соперников и уехать к серебряной медали Чемпионата мира-2024.

А Матье ван дер Пулу пришлось побороться за подиум в спринте. В итоге в борьбе за бронзу групповой гонки в Цюрихе он опередил латвийского велогонщика Томса Скуйньша и пересёк финиш через 58 секунд после победителя, Тадея Погачара и через 24 секунды после Бена О’Коннора.

В постфинишном интервью Матье ван дер Пул, как и Ремко Эвенепул, признал, что недооценил соперника.

Матье ван дер Пул: «Я видел, как он уезжает, но планировал как можно дольше беречь силы. Я думал, что для хорошего чемпионата мира это ключевая и обычная тактика - экономить энергию. Когда бельгийская команда начала контролировать гонку, я действительно был уверен, что они закроют просвет. Но, как теперь понимаю, Тадей был просто слишком силён для всех.

Уверен, что если спросить Тадея, он скажет, что его атака не планировалась. Он был силён, но когда он атаковал, я не думал, что ему удастся уехать, особенно, когда Бельгия взяла на себя контроль. Но он доказал, что все мы ошибались.

Я думал, что, атаковав, он теряет шансы на майку чемпиона мира, потому что в тот момент ситуация для него выглядела не идеальной, а его команда не могла по-настоящему контролировать гонку. Мне показалось, что его атака была скорее панической, но он оказался настолько мощен, что удержался до конца.

Самый маленький разрыв, который мы увидели на табло, 36 секунд. И мы подумали, что у Тадея заканчиваются силы. Но в следующий раз нам показали уже 45 секунд, и мы поняли, что он снова ускорился.

Вообще-то, я проехал одну из своих лучших гонок, поэтому могу быть доволен. Просто только один гонщик был исключительным, но если его не учитывать, то я боролся почти за титул чемпиона мира. Так что, считаю, что могу быть доволен бронзовой медалью.

Конечно, когда я оглядывался на гонщиков в группе, видел только горняков. Однако однодневная гонка - это всегда другое.

Мои главные цели остаются теми же - Тур Фландрии и Рубэ, им принадлежит моё сердце, я не хочу от них отказываться. Это моя территория, не хочу оставлять её, чтобы попытаться выиграть Льеж или Ломбардию.

Не знаю, откуда взялась информация, что я могу стартовать на Ломбардии. На следующей неделе буду выступать только на гравии».

После финиша Матье ван дер Пул поздравил Тадея Погачара с победой:

«Я сказал ему, что он — безумец. Я уже давно с ним знаком лично, мы неплохо ладим. Мне приятно, когда лучший гонщик становится чемпионом мира. Он лучший на данный момент, поэтому хорошо, что он будет носить эту майку».