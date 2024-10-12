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Ремко Эвенепул: "Нормальная реакция - атаковать за 100 км слишком рано, но Тадей в этом смысле не нормальный"

Ремко Эвенепул занял 5-е место в групповой гонке Чемпионата мира-2024

 

 

Ремко Эвенепулу не удалось повторить успех Олимпиады и выиграть два титула подряд - в индивидуальной и групповой гонке. 24-летний бельгийский велогонщик, который в этом году был единоличным капитаном сборной, финишировал пятым в групповой гонке на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе.

 

Ремко Эвенепул: "Нормальная реакция - атаковать за 100 км слишком рано, но Тадей в этом смысле не нормальный"

 

Атака словенского велогонщика, обладателя победного дубля Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 Тадея Погачара за 101 км до финиша, а затем его сольная атака за 51,7 км до финиша показалась самоубийственной многим соперникам словенского гонщика, в том числе и Ремко Эвенепулу.

 

После финиша в интервью VTM Ремко Эвенепул признался, что не ожидал, что гонка откроется настолько рано, а разрыв, который не превышал 40 секунд, так и не удастся закрыть.

 

Ремко Эвенепул: «Честно, я не ожидал, что всё случится настолько рано. Подумал, что это самоубийственная попытка. Когда он ускорился на вершине подъёма, я сидел на колесе Матье ван дер Пула. Мы с Матье ван дер Пулом переглянулись, подумали, что это «безумная атака», и что все соберутся. Но у Тадея впереди был сильный гонщик. Мне казалось, что мы всё держим под контролем. Я сказал Тишу (Бенооту), что если удержимся в пределах минуты - 50 секунд, то это будет великолепно. На некоторых гонках можно легко контролировать просвет, особенно при встречном ветре и на длинном участке подъёма.

 

Когда мы снова проходили крутой подъём, я увидел, что мои ребята отстают. Остались только Тим (Велленс) и Максим (Ван Гильс), которые могли что-то сделать. Я попросил Максима довезти до вершины, а потом хотел попробовать снова открыть гонку. Но, думаю, у Тадея был особенный день.

 

То, что он удержался впереди - совершенно исключительный случай, потому что мы, действительно, не бездействовали.   У него был хороший день, он ехал так же быстро, как и мы позади него.

 

Вести гонку по-другому я бы не стал. Вначале мы контролировали ситуацию с Виктором Кампенартсом, затем немного ускорились на спуске, чтобы посмотреть, получится ли кого-то сбросить. Стало ясно, что команды могут порваться. Но до финиша было ещё очень далеко.

 

Я имею в виду, что любой нормальный парень скажет, что уезжать за 100 км до конца - слишком далеко. Но, думаю, Тадей в этом году не нормальный. Он заслужил эту победу. Что касается нас, не думаю, что нам надо злиться или расстраиваться из-за результата. Мы старались и сделали максисмум.

 

Тадей Погачар - исключительный гонщик, лучший велогонщик года, единственный, кто заслуживает радужную майку. То, что он атаковал за сто километров, и то, что мы не смогли его догнать, нечто уникальное. Но я, правда, больше ничего не мог сделать. Начиная с четвёртого или пятого круга я постоянно продавливал супермощно, но постепенно угасал с каждым кругом. Это был очень выматывающий чемпионат мира.

 

Я занял пятое место, но считаю, что это был мой лучший спринт против таких ребят как Матье. Выиграть медаль было бы неплохо, но она ничего не изменит в моей карьере. Я приехал сюда за майкой чемпиона, но сегодня это всё, что я мог сделать в гонке с выдающимся Тадеем».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • VeloVelo
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    VeloVelo-Фото
    100 км (я не смотрел)???
    Что же это за человек-то такой Погги?)
  • nightbuster33
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    nightbuster33-Фото
    "Затем он снова включался", также как и Солер на ВИ, после каждого раза после получения питания из машины сопровождения.
  • kabachok
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    kabachok-Фото
    очередное балобольство от заносчивого техасца с целью кого-то унизить.
  • Lucky
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    Lucky-Фото

    "Сумасшедший", "ненормальный", "другой уровень" - Пелотон реагирует на очередной мастер-класс соло Тадея Погачара на чемпионате мира.

    В пелотоне было больше, чем недоумение, когда Тадей Погачар начал свою атаку. Несколько часов спустя словенец одержал историческую победу с отрывом в 34 секунды.

    Ремко Эвенепул, человек, который кое-что знает о победах в крупных гонках, сказал: "В тот момент, когда он уехал, я говорил Матье [ван дер Пулу], что это был самоубийственный шаг и что все вернется на круги своя". Эти цифры звучат ошеломляюще, но это стало ожидаемым от человека, который делает то, что считается нормальным.

    "Это был очень долгий путь", - продолжил Эвенпул. "Каждый нормальный парень сказал бы, что 100 км - это слишком далеко, но я думаю, что Тадей в этом году "ненормальный".

    Ван дер Пул, занявший третье место, со своей стороны, добавил: "Я думал, что он упускает свои шансы на майку, потому что ситуация в тот момент была не такой идеальной, и его команда не смогла воспользоваться преимуществом. Я думал, что это скорее паническая атака, но он был настолько силен, что смог довести дело до конца".

    Голландец сказал ему, что он "сумасшедший" после того, как финишировал.

    "Я видел, как он уходит, но моим планом было сберечь как можно больше энергии", - продолжил он. "Обычно это ключ к хорошему чемпионату мира - сберечь свою энергию. Особенно когда Бельгия взяла контроль в свои руки, я думал, что они собираются закрыть атаку. В конце концов, он был слишком силен для всех. Наименьший разрыв, который мы видели, составлял 36 секунд и мы подумали, что возможно он был на пределе своих возможностей, затем он снова включался и у него снова было 45 сек.

  • kabachok
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    kabachok-Фото
    ИМХО, один и самых страшных злодеев, который подвёл велоспорт к черте невозврата.
  • kabachok
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    kabachok-Фото

    так он много лет говорил, что абсолютно чист и что дальше? 

    рекомендую ознакомиться с книгой "Лэнс Армстронг, "Тур Де Франс" и самый громкий скандал в истории спорта", чтобы понять, что этот человек - тотальная ложь, и всерьёз его слова воспринимать нормальному человеку просто невозможно. 

  • kabachok
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    kabachok-Фото
    Техасец всю дорогу был подонком, им он и остался.
  • vadi
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    vadi-Фото

    Вам кажется что Меркс ездил чистым? )

  • motte
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    motte-Фото

    Цитата: Lucky
    Быть на пике своей формы в мае, июле, а затем в сентябре - невероятные затраты, которые кажутся почти невероятными - как выразился Ремко Эвенепул, Погачар “ненормален”.
    Оригинальный текст: "To be at the peak of your form in May, July and then September is an incredible outlay, one that seems almost beyond belief - as Remco Evenepoel put it, Poga?ar is “not normal”.
    Сейчас читаю зарубежные велосайты о победе Тадеея Погачара, все начиная от гонцов, авторов публикаций, и комментаторов просто в шоке от его победы, мягко говоря

    Интересно было бы на секунду в эпоху меркса, тоже самое было ведь? 

    История всегда циклична, это закон.



    А Власов то молодцом!

     

  • MVDP
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (90)
    MVDP-Фото
    Например, гравийный ЧМ.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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