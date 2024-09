Ремко Эвенепул: "Нормальная реакция - атаковать за 100 км слишком рано, но Тадей в этом смысле не нормальный"

Цитата: Lucky

Быть на пике своей формы в мае, июле, а затем в сентябре - невероятные затраты, которые кажутся почти невероятными - как выразился Ремко Эвенепул, Погачар “ненормален”.

Оригинальный текст: "To be at the peak of your form in May, July and then September is an incredible outlay, one that seems almost beyond belief - as Remco Evenepoel put it, Poga?ar is “not normal”.

Сейчас читаю зарубежные велосайты о победе Тадеея Погачара, все начиная от гонцов, авторов публикаций, и комментаторов просто в шоке от его победы, мягко говоря



Интересно было бы на секунду в эпоху меркса, тоже самое было ведь?

История всегда циклична, это закон.







А Власов то молодцом!