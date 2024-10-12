Ремко Эвенепул: "Нормальная реакция - атаковать за 100 км слишком рано, но Тадей в этом смысле не нормальный"

Ремко Эвенепул занял 5-е место в групповой гонке Чемпионата мира-2024

Ремко Эвенепулу не удалось повторить успех Олимпиады и выиграть два титула подряд - в индивидуальной и групповой гонке. 24-летний бельгийский велогонщик, который в этом году был единоличным капитаном сборной, финишировал пятым в групповой гонке на Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе.

Атака словенского велогонщика, обладателя победного дубля Джиро д’Италия + Тур де Франс-2024 Тадея Погачара за 101 км до финиша, а затем его сольная атака за 51,7 км до финиша показалась самоубийственной многим соперникам словенского гонщика, в том числе и Ремко Эвенепулу.

После финиша в интервью VTM Ремко Эвенепул признался, что не ожидал, что гонка откроется настолько рано, а разрыв, который не превышал 40 секунд, так и не удастся закрыть.

Ремко Эвенепул: «Честно, я не ожидал, что всё случится настолько рано. Подумал, что это самоубийственная попытка. Когда он ускорился на вершине подъёма, я сидел на колесе Матье ван дер Пула. Мы с Матье ван дер Пулом переглянулись, подумали, что это «безумная атака», и что все соберутся. Но у Тадея впереди был сильный гонщик. Мне казалось, что мы всё держим под контролем. Я сказал Тишу (Бенооту), что если удержимся в пределах минуты - 50 секунд, то это будет великолепно. На некоторых гонках можно легко контролировать просвет, особенно при встречном ветре и на длинном участке подъёма.

Когда мы снова проходили крутой подъём, я увидел, что мои ребята отстают. Остались только Тим (Велленс) и Максим (Ван Гильс), которые могли что-то сделать. Я попросил Максима довезти до вершины, а потом хотел попробовать снова открыть гонку. Но, думаю, у Тадея был особенный день.

То, что он удержался впереди - совершенно исключительный случай, потому что мы, действительно, не бездействовали. У него был хороший день, он ехал так же быстро, как и мы позади него.

Вести гонку по-другому я бы не стал. Вначале мы контролировали ситуацию с Виктором Кампенартсом, затем немного ускорились на спуске, чтобы посмотреть, получится ли кого-то сбросить. Стало ясно, что команды могут порваться. Но до финиша было ещё очень далеко.

Я имею в виду, что любой нормальный парень скажет, что уезжать за 100 км до конца - слишком далеко. Но, думаю, Тадей в этом году не нормальный. Он заслужил эту победу. Что касается нас, не думаю, что нам надо злиться или расстраиваться из-за результата. Мы старались и сделали максисмум.

Тадей Погачар - исключительный гонщик, лучший велогонщик года, единственный, кто заслуживает радужную майку. То, что он атаковал за сто километров, и то, что мы не смогли его догнать, нечто уникальное. Но я, правда, больше ничего не мог сделать. Начиная с четвёртого или пятого круга я постоянно продавливал супермощно, но постепенно угасал с каждым кругом. Это был очень выматывающий чемпионат мира.

Я занял пятое место, но считаю, что это был мой лучший спринт против таких ребят как Матье. Выиграть медаль было бы неплохо, но она ничего не изменит в моей карьере. Я приехал сюда за майкой чемпиона, но сегодня это всё, что я мог сделать в гонке с выдающимся Тадеем».