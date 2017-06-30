Тадей Погачар о желаниях и планах на 2024 год

Тадей Погачар: «На следующем Чемпионате мира хотел бы забрать радужную майку у Матье ван дер Пула»

Тадей Погачар в этом году впервые поднялся на подиум в групповой гонке Чемпионата мира по велоспорту на шоссе. Теперь его цель - радужная майка чемпиона мира, а вот на борьбе за за олимпийскую медаль в групповой гонке на шоссе 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates фокусироваться не собирается, о чём рассказал в интервью Het Laatste Nieuws после Критериума в Сингапуре.

Когда журналисты попросили Тадея Погачара загадать желание на 2024 год, он ответил: «Хорошо провести время и забрать радужную майку у Ван дер Пула».

Тадей Погачар: «Я плыву по течению. Люблю выступать в гонках, люблю Тур, но также хотел бы проехать Джиро и Вуэльту. Все три Гранд-тура - это особенные гонки. Я считаю, что самое лучшее - это разнообразие. Но есть босс - команда. Они умеют составлять правильную программу. Если бы я сам этим занимался, наверное, много бы не выиграл.

Олимпийские игры важны для велогонщика, о них мечтаешь с детства. Однако маршрут олимпийской групповой гонки на шоссе для меня не идеален. Было бы рискованно на него ставить, поэтому не планирую фокусироваться на этой гонке. Лучше буду строить другие планы».