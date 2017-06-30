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Тадей Погачар о желаниях и планах на 2024 год

Тадей Погачар: «На следующем Чемпионате мира хотел бы забрать радужную майку у Матье ван дер Пула»

 

 

Тадей Погачар в этом году впервые поднялся на подиум в групповой гонке Чемпионата мира по велоспорту на шоссе. Теперь его цель - радужная майка чемпиона мира, а вот на борьбе за за олимпийскую медаль в групповой гонке на шоссе 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates фокусироваться не собирается, о чём рассказал в интервью Het Laatste Nieuws после Критериума в Сингапуре.

 

Тадей Погачар о желаниях и планах на 2024 год

 

Когда журналисты попросили Тадея Погачара загадать желание на 2024 год, он ответил: «Хорошо провести время и забрать  радужную майку у Ван дер Пула».

 

Тадей Погачар: «Я плыву по течению. Люблю выступать в гонках, люблю Тур, но также хотел бы проехать Джиро и Вуэльту. Все три Гранд-тура - это особенные гонки. Я  считаю, что самое лучшее - это разнообразие. Но есть босс -  команда. Они умеют составлять правильную программу. Если бы я сам этим занимался, наверное, много бы не выиграл.

 

Олимпийские игры важны для велогонщика, о них мечтаешь с детства. Однако маршрут олимпийской групповой гонки на шоссе для меня не идеален. Было бы рискованно на него ставить, поэтому не планирую фокусироваться на этой гонке. Лучше буду строить другие планы».

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar UAE Team Emirates

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 03:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче ЧМ и Тур...Вот два приоритета для Тадея. Не выиграет тур, 100% поедет Вуэльту.

    Вся жизнь это гонка.
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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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