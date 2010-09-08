Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

100 кидометров соло впечаляют, конечно, но если трезво и критечески оцениить - контендеры как обычно, поопасаются ответить - что мол, потратятся, их усилиями воспользуются другие.... тем более, как обычно в таких случаях не смогут организоваться в единый кулак..... или как описал СК - побоятся судорог, кризиса и тд.

а сам по себе одиночный отъезд за много км до финища от группы топ-гонщиков, которые уже подустали на подъемах-спусках на трудной трассе удивления не вызывает. Еще рано - аж 100 км, никто сразу не бросится ловить, перекладываться. Тем более, возможности Погачара в горах-холмах всем известны. То есть, самое главное было - отъехать, а потом продержаться 100 км даже не оч.трудной трассе - не есть что то сверхъестественное для топ-гонщика. На его месте многие бы смогли , если бы осмелились

Кароче, сопеники проиграли