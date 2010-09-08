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Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

 

Winterthur - Zürich, 273,9 км

 

1

Tadej  Pogačar

Slovenia

  

6:27:30

2

Ben  O'Connor

Australia

  

0:34

3

Mathieu  Van Der Poel

Netherlands

0:58

4

Toms  Skujiņš 

Latvia

  

,,

5

Remco  Evenepoel

Belgium

  

,,

6

Marc  Hirschi

Switzerland

,,

7

Ben  Healy

Ireland

  

1:00

8

Enric  Mas

Spain

  

1:01

9

Quinn  Simmons

United States

2:18

10

Romain  Bardet

France

  

,,

11

 Roger  Adrià 

Spain

  

,,

12

Bauke  Mollema

Netherlands

,,

13

Mads  Pedersen

Denmark

  

3:52

14

Markus  Hoelgaard

Norway

  

,,

15

Georg  Zimmermann

Germany

  

,,

16

Oscar  Onley

Great Britain

,,

17

Brandon  Mcnulty

United States

,,

18

Jai  Hindley

Australia

  

,,

19

Kevin  Vermaerke

United States

,,

20

Mathias  Vacek

Czech Republic

,,

21

Archie  Ryan

Ireland

  

6:04

22

Valentin  Madouas

France

  

,,

23

Frederik  Wandahl

Denmark

  

,,

 

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 18:09 | Регистрация: 8.07.2017

    Смотрел эти мужские, а также и женские групповые соревнования - с комментариями несравненной Елизаветы Кожевниковой, неоднократной призёрши олимпийских игр.
    Получил от неё незабываемое удовольствие, какое неспособна дать никакая другая девица.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
  2. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 31.05.2014

    Тот случай, когда чемпион мира - ЧЕМПИОН МИРА!!!

    Тадеюшка выиграл нагло и с позиции силы, с вопросом к соперникам - "А вам так слабо?"

    Красивая гонка.

     

  3. RVL

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 30.08.2012

    О Конор красава.

    Остальное все было тоже огонь 

    Я получил удовольствие 

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 18:29 | Регистрация: 30.09.2019

      мне почему-то вспомнилась ПР 2012 года - те же эмоции.

  4. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 20.10.2020

    девченки поинтресней были - атаки, атаки..., дождь-ливень....

    но не так эпично, конечно

  5. Имя: Васисуалий

    kabachok

    Сегодня, 18:13 | Регистрация: 30.09.2019

    минута разрыва в течении сотни километров - это что-то уникальное.

    фееричное завершение сезона.

     

    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:15 | Регистрация: 31.05.2014

      Он еще Ломбардию выиграет)))

    2. RVL

      Сегодня, 18:15 | Регистрация: 30.08.2012

      Ломбардию если не поедет

  6. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 4.07.2011

    Насколько же лет тройная корона: меркс, роч и ТАДЕЙ закрыла двери? 

    Мы реально свидетели величайшей истории всего велоспорта как он есть.

  7. qwinter

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 16.07.2021

    Болел за Бена на последних километрах!!! Молодец!

    1. Имя: Мэлс

      nightbuster33

      Сегодня, 18:22 | Регистрация: 20.05.2021

      И + Том, тоже.

  8. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:16 | Регистрация: 4.07.2011

    100 км соло!!! 

    Это новый бренд!

  9. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 30.06.2017

    Там где Погачар, Ремке ловить нечего. Рад за Коннора.

    Вся жизнь это гонка.

    1. qwinter

      Сегодня, 18:28 | Регистрация: 16.07.2021

      Что то я не вижу победы Погачара в разделке на ЧМ.

      1. M-07

        Сегодня, 18:28 | Регистрация: 27.05.2017

        Погачар там не участвовал

  10. Имя: Денис

    DenisRodikov

    Сегодня, 18:17 | Регистрация: 16.05.2015

    Тадей хорош! Было видно, как трудно пришлось на последнем круге... Как он ждал Сивакова, чтобы тот хоть немного помог...

    Хили и Сквиндж очень мощно ехали на пару, было приятно смотреть.

    Думал, что Хирши в спринте будет повыше, смотрелся хорошо на последних километрах.

    Ну и О'Коннора зевнули на финише, а он ждать никого не стал =)

    Уникальный нынче велоспорт! Как же это прекрасно!

    Погачар говорит сейчас, что сделал глупую атаку =))) Но говорит, что хорошо, что Тратник был впреди и Погги решил дотерпеть...

  11. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:18 | Регистрация: 4.07.2011

    Maybe I did a stupid attack (его слова в интервью) это будет подпись под цифрой 100.

  12. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Сегодня, 18:21 | Регистрация: 8.09.2010

    Ко всем прендыдущим комментаторам - присоединяюсь!!!! Но вот одно не пойму: что теперь означает это хватание за голову? Типа :"Я не думал, не гадал что доеду, а тут вдруг - и выиграл?" Или: "Не может быть, я же был не готов?" И т.д., и т.п. Какая - то для меня явно дурная манера введена... (Конечно, хотел бы я сам так )))))) )   А так - четкое и уверенное преимущество. Интересно, Ломбардию поедет, кто слышал?

    1. Имя: Васисуалий

      kabachok

      Сегодня, 18:44 | Регистрация: 30.09.2019

      насчёт хватаний за голову.
      может это такая модная тенденция праздновать победу?
      ну, как у ногомячистов, особенно в последнее время, кто-то один запустит и все хором подхватывают: то люльку качают, то пляски устраивают, то позу наполеона принимают, то на пузе по газону всей командой катаются.

  13. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Ломбардию он тоже возьмет. И будет четырехкратный ломбардист чемпионов мира)))

    Вся жизнь это гонка.
  14. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Astanaforever
    Ломбардию он тоже возьмет. И будет четырехкратный ломбардист чемпионов мира)))

    Согласен. 

    Он будет брать всё пока ноги и психика дают.

  15. M-07

    Сегодня, 18:30 | Регистрация: 27.05.2017

    Смело атаковал и выиграл. Как обычно, преследователи много раз могли догонять, но не хотели доруг с другом работать. О'Коннор молодцом, сбежал, пока те ловили друг друга. Ван дер Пул в том числе мог догнать Погачара, но побоялся привезти соперников и, возможно, что на таком рельефе его не хватит.

    1. Имя: Андрей Пугачев

      Pugachev

      Сегодня, 18:40 | Регистрация: 8.09.2010

      Мне видится, что финишировал МВДП спринтом на зубах. А Вам?

      1. Имя: Lucky

        Lucky

        Сегодня, 18:47 | Регистрация: 1.05.2018

        Все финишировали "на зубах", даже Тадей

  16. Имя: Арман

    Джамайка

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 20.10.2020

    100 кидометров соло впечаляют, конечно, но если трезво и критечески оцениить  - контендеры как обычно, поопасаются ответить - что мол, потратятся, их усилиями воспользуются другие.... тем более, как обычно в таких случаях не смогут организоваться в единый кулак..... или как описал СК - побоятся судорог, кризиса и тд.

    а сам по себе одиночный отъезд за много км до финища от группы топ-гонщиков, которые уже подустали на подъемах-спусках на трудной трассе удивления не вызывает. Еще рано - аж 100 км, никто сразу не бросится ловить, перекладываться. Тем более, возможности Погачара в горах-холмах всем известны. То есть, самое главное было - отъехать, а потом продержаться 100 км даже не оч.трудной трассе - не есть что то сверхъестественное для топ-гонщика. На его месте многие бы смогли biggrin, если бы осмелилисьdirol

    Кароче, сопеники проиграли

  17. qwinter

    Сегодня, 18:51 | Регистрация: 16.07.2021

    Цитата: M-07
    Смело атаковал и выиграл. Как обычно, преследователи много раз могли догонять, но не хотели доруг с другом работать. О'Коннор молодцом, сбежал, пока те ловили друг друга. Ван дер Пул в том числе мог догнать Погачара, но побоялся привезти соперников и, возможно, что на таком рельефе его не хватит.
    Ладно, МВП, чего второй голландец ни разу на смену не вышел? Не дать победить Ремко было важнее победы... Знатный идиотизм.

  18. Гонщик

    Сегодня, 18:52 | Регистрация: 28.05.2017

    Какая же нудятина , опять одной ногой выиграл , да и деферамбы Курдюкова про короткие шатуны и какой-то накаченный плечевой пояс , уже порядком надоели , хдее он там чего накаченное разглядел ,повеселил короче .

  19. Имя: Lucky

    Lucky

    Сегодня, 18:54 | Регистрация: 1.05.2018

    Как сказал Серж Курдюков комментируя трансляцию, то как едет Тадей выше понимания обычного человека, я полностью согласен, работать столько "в одного" против всей элиты мирового велоспорта это выше понимания обычного человека и не важно сработались они когда пытались догнать Тадея или нет 

  20. Гонщик

    Сегодня, 18:56 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Ломбардию он тоже возьмет. И будет четырехкратный ломбардист чемпионов мира)))

    Согласен. 
    Он будет брать всё пока ноги и психика дают.
    Пока не забанят , достаточно малейшего конфликта интересов и команде этих надоедливых шейхов , кирдык .

  21. Имя: Виктор

    Victor

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 5.07.2012

    Skuji?š и Healy отлично смотрелись, жаль без медалей.

    Интересно было наблюдать за Ремко. Столько нервничал и махал руками, но после финиша всё же принял ситуацию, улыбался и дал классное интервью про "suicide attack" Погги.

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Комментарии

  • Victor
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Victor-Фото

    Skuji?š и Healy отлично смотрелись, жаль без медалей.

    Интересно было наблюдать за Ремко. Столько нервничал и махал руками, но после финиша всё же принял ситуацию, улыбался и дал классное интервью про "suicide attack" Погги.

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Astanaforever
    Ломбардию он тоже возьмет. И будет четырехкратный ломбардист чемпионов мира)))

    Согласен. 
    Он будет брать всё пока ноги и психика дают.
    Пока не забанят , достаточно малейшего конфликта интересов и команде этих надоедливых шейхов , кирдык .

  • Lucky
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Lucky-Фото

    Как сказал Серж Курдюков комментируя трансляцию, то как едет Тадей выше понимания обычного человека, я полностью согласен, работать столько "в одного" против всей элиты мирового велоспорта это выше понимания обычного человека и не важно сработались они когда пытались догнать Тадея или нет 

  • Гонщик
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Гонщик-Фото

    Какая же нудятина , опять одной ногой выиграл , да и деферамбы Курдюкова про короткие шатуны и какой-то накаченный плечевой пояс , уже порядком надоели , хдее он там чего накаченное разглядел ,повеселил короче .

  • qwinter
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    qwinter-Фото
    Цитата: M-07
    Смело атаковал и выиграл. Как обычно, преследователи много раз могли догонять, но не хотели доруг с другом работать. О'Коннор молодцом, сбежал, пока те ловили друг друга. Ван дер Пул в том числе мог догнать Погачара, но побоялся привезти соперников и, возможно, что на таком рельефе его не хватит.
    Ладно, МВП, чего второй голландец ни разу на смену не вышел? Не дать победить Ремко было важнее победы... Знатный идиотизм.
  • Джамайка
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Джамайка-Фото

    100 кидометров соло впечаляют, конечно, но если трезво и критечески оцениить  - контендеры как обычно, поопасаются ответить - что мол, потратятся, их усилиями воспользуются другие.... тем более, как обычно в таких случаях не смогут организоваться в единый кулак..... или как описал СК - побоятся судорог, кризиса и тд.

    а сам по себе одиночный отъезд за много км до финища от группы топ-гонщиков, которые уже подустали на подъемах-спусках на трудной трассе удивления не вызывает. Еще рано - аж 100 км, никто сразу не бросится ловить, перекладываться. Тем более, возможности Погачара в горах-холмах всем известны. То есть, самое главное было - отъехать, а потом продержаться 100 км даже не оч.трудной трассе - не есть что то сверхъестественное для топ-гонщика. На его месте многие бы смогли biggrin, если бы осмелилисьdirol

    Кароче, сопеники проиграли

  • Lucky
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Lucky-Фото
    Все финишировали "на зубах", даже Тадей
  • kabachok
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    kabachok-Фото
    насчёт хватаний за голову.
    может это такая модная тенденция праздновать победу?
    ну, как у ногомячистов, особенно в последнее время, кто-то один запустит и все хором подхватывают: то люльку качают, то пляски устраивают, то позу наполеона принимают, то на пузе по газону всей командой катаются.
  • Pugachev
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    Pugachev-Фото
    Мне видится, что финишировал МВДП спринтом на зубах. А Вам?
  • M-07
    Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
    M-07-Фото

    Смело атаковал и выиграл. Как обычно, преследователи много раз могли догонять, но не хотели доруг с другом работать. О'Коннор молодцом, сбежал, пока те ловили друг друга. Ван дер Пул в том числе мог догнать Погачара, но побоялся привезти соперников и, возможно, что на таком рельефе его не хватит.

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Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

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