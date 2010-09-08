Чемпионат мира по велоспорту-2024. Групповая гонка. Мужчины. Элита. Результаты

|
Winterthur - Zürich, 273,9 км
|
1
|
Tadej Pogačar
|
Slovenia
|
|
6:27:30
|
2
|
Ben O'Connor
|
Australia
|
|
0:34
|
3
|
Mathieu Van Der Poel
|
Netherlands
|
0:58
|
4
|
Toms Skujiņš
|
Latvia
|
|
,,
|
5
|
Remco Evenepoel
|
Belgium
|
|
,,
|
6
|
Marc Hirschi
|
Switzerland
|
,,
|
7
|
Ben Healy
|
Ireland
|
|
1:00
|
8
|
Enric Mas
|
Spain
|
|
1:01
|
9
|
Quinn Simmons
|
United States
|
2:18
|
10
|
Romain Bardet
|
France
|
|
,,
|
11
|
Roger Adrià
|
Spain
|
|
,,
|
12
|
Bauke Mollema
|
Netherlands
|
,,
|
13
|
Mads Pedersen
|
Denmark
|
|
3:52
|
14
|
Markus Hoelgaard
|
Norway
|
|
,,
|
15
|
Georg Zimmermann
|
Germany
|
|
,,
|
16
|
Oscar Onley
|
Great Britain
|
,,
|
17
|
Brandon Mcnulty
|
United States
|
,,
|
18
|
Jai Hindley
|
Australia
|
|
,,
|
19
|
Kevin Vermaerke
|
United States
|
,,
|
20
|
Mathias Vacek
|
Czech Republic
|
,,
|
21
|
Archie Ryan
|
Ireland
|
|
6:04
|
22
|
Valentin Madouas
|
France
|
|
,,
|
23
|
Frederik Wandahl
|
Denmark
|
|
,,
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- Комментариев
- (30)
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-
Victor
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
Skuji?š и Healy отлично смотрелись, жаль без медалей.
Интересно было наблюдать за Ремко. Столько нервничал и махал руками, но после финиша всё же принял ситуацию, улыбался и дал классное интервью про "suicide attack" Погги.
-
Гонщик
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
Цитата: motte
Цитата: Astanaforever
Ломбардию он тоже возьмет. И будет четырехкратный ломбардист чемпионов мира)))
Согласен.
Он будет брать всё пока ноги и психика дают.
Пока не забанят , достаточно малейшего конфликта интересов и команде этих надоедливых шейхов , кирдык .
-
Lucky
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
Как сказал Серж Курдюков комментируя трансляцию, то как едет Тадей выше понимания обычного человека, я полностью согласен, работать столько "в одного" против всей элиты мирового велоспорта это выше понимания обычного человека и не важно сработались они когда пытались догнать Тадея или нет
-
Гонщик
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
Какая же нудятина , опять одной ногой выиграл , да и деферамбы Курдюкова про короткие шатуны и какой-то накаченный плечевой пояс , уже порядком надоели , хдее он там чего накаченное разглядел ,повеселил короче .
-
qwinter
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
Цитата: M-07
Смело атаковал и выиграл. Как обычно, преследователи много раз могли догонять, но не хотели доруг с другом работать. О'Коннор молодцом, сбежал, пока те ловили друг друга. Ван дер Пул в том числе мог догнать Погачара, но побоялся привезти соперников и, возможно, что на таком рельефе его не хватит.
Ладно, МВП, чего второй голландец ни разу на смену не вышел? Не дать победить Ремко было важнее победы... Знатный идиотизм.
-
Джамайка
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
100 кидометров соло впечаляют, конечно, но если трезво и критечески оцениить - контендеры как обычно, поопасаются ответить - что мол, потратятся, их усилиями воспользуются другие.... тем более, как обычно в таких случаях не смогут организоваться в единый кулак..... или как описал СК - побоятся судорог, кризиса и тд.
а сам по себе одиночный отъезд за много км до финища от группы топ-гонщиков, которые уже подустали на подъемах-спусках на трудной трассе удивления не вызывает. Еще рано - аж 100 км, никто сразу не бросится ловить, перекладываться. Тем более, возможности Погачара в горах-холмах всем известны. То есть, самое главное было - отъехать, а потом продержаться 100 км даже не оч.трудной трассе - не есть что то сверхъестественное для топ-гонщика. На его месте многие бы смогли , если бы осмелились
Кароче, сопеники проиграли
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kabachok
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
насчёт хватаний за голову.
может это такая модная тенденция праздновать победу?
ну, как у ногомячистов, особенно в последнее время, кто-то один запустит и все хором подхватывают: то люльку качают, то пляски устраивают, то позу наполеона принимают, то на пузе по газону всей командой катаются.
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-
M-07
Чемпионат мира по велоспорту-2 ... (30)
Смело атаковал и выиграл. Как обычно, преследователи много раз могли догонять, но не хотели доруг с другом работать. О'Коннор молодцом, сбежал, пока те ловили друг друга. Ван дер Пул в том числе мог догнать Погачара, но побоялся привезти соперников и, возможно, что на таком рельефе его не хватит.
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