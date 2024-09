Чемпионат мира по велоспорту-2024. ITT. Мужчины. Результаты

Zürich - Zürich, 46.1 км

1. Remco Evenepoel (Bel) 53:01.98

2. Filippo Ganna (Ita) 6.43

3. Edoardo Affini (Ita) 54.44

4. Joshua Tarling (Gbr) +1:17.63

5. Jay Vine (Aus) +1:24.18

6. Kasper Asgreen (Den) +1:30.11

7. Tobias Svendsen Foss (Nor) +1:44.50

8. Stefan Kung (Sui) +1:48.34

9. Victor Campenaerts (Bel) +1:55.16

10. Brandon McNulty (Usa) +1:58.03

11. Bruno Armirail (Fra) +2:04.17

12. Primoz Roglic (Slo) +2:06.52

13. Magnus Sheffield (Usa) +2:08.44

14. Mikkel Bjerg (Den) +2:13.59

15. Nelson Oliveira (Por) +2:35.88

16. Soren Waerenskjold (Nor) +2:40.29

17. Daan Hoole (Ned) +2:43.83

18. Walter Vargas (Col) +2:55.75

19. Pier-Andre Cote (Can) +2:58.32

20. Miguel Heidemann (Ger) +3:04.68

21. Thibault Guernalec (Fra) +3:13.19

22. Derek Gee (Can) +3:16.02

23. Maximilian Schachmann (Ger) +3:19.09

24. Joao Almeida (Por) +3:19.15

25. David de la Cruz (Esp) +3:26.31

26. Raul Garcia Pierna (Esp) +3:36.45

27. Mathias Vacek (Cze) +3:45.98

28. Filip Maciejuk (Pol) +3:47.00

29. Stefan Bissegger (Sui) +4:04.97

30. Yevgeniy Fedorov (Kaz) +4:15.99

31. Andreas Miltiadis (Cyp) +4:33.19

32. Kaden Luke Hopkins (Ber) +4:37.42

33. Barnabas Peak (Hun) +5:17.50

34. Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chi) +5:24.38

35. Vitaliy Hryniv (Ukr) +5:50.51

36. Janos Zsombor Pelikan (Hun) +5:59.17

37. Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) +6:19.97

38. Charles Kagimu (Uga) +6:27.00

39. Conor White (Ber) +6:30.25

40. Ognjen Ilic (Srb) +7:32.84

41. Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Gua) +7:43.32

42. Amir Arsalan Ansari (Ref) +7:58.69

43. Igor Chzhan (Kaz) +8:27.07

44. Chengshuo Miao (Chn) +8:30.75

45. Taavi Kannimae (Est) +9:20.15

46. Martin Papanov (Bul) +9:54.95

47. Ahmad Badreddin Wais (Ref) +9:55.64

48. Diego de Jesus Mendes (Bra) +10:09.29

49. Cory Williams (Biz) +10:49.50

50. Emil Stoynev (Bul) +11:36.42

51. Richard Laizer (Tan) +14:10.05

52. Fadhel Al Khater (Qat) +14:53.52

53. Tamim Al-Kuwari (Qat) +16:24.49

54. Fredd Matute (Hon) +16:36.69

55. Francisco Daniel Riveros Diarte (Par) +17:05.26

56. Qais Haidari (Afg) +17:30.77

57. Ahmad Mirzaee (Afg) +18:06.77

58. Edward Oingerang (Gum) +20:53.91

59. Christopher Symonds Mbe (Gha) +23:24.20

отс. 12.5 км

1. Remco Evenepoel (Bel) 13:39.19

2. Filippo Ganna (Ita) 6.7

3. Joshua Tarling (Gbr) 12.04

4. Stefan Kung (Sui) 21.75

5. Jay Vine (Aus) 22.78

6. Brandon McNulty (Usa) 25

7. Edoardo Affini (Ita) 29.94

8. Tobias Svendsen Foss (Nor) 33.67

9. Mikkel Bjerg (Den) 34.12

10. Magnus Sheffield (Usa) 35.76

11. Primoz Roglic (Slo) 37.33

12. Walter Vargas (Col) 41.26

13. Victor Campenaerts (Bel) 41.57

14. Bruno Armirail (Fra) 42.23

15. Daan Hoole (Ned) 43.53

16. Kasper Asgreen (Den) 44.61

17. Soren Waerenskjold (Nor) 45.39

18. Stefan Bissegger (Sui) 46.62

19. Raul Garcia Pierna (Esp) 46.8

20. Maximilian Schachmann (Ger) 49.43

21. Mathias Vacek (Cze) 50.08

22. Nelson Oliveira (Por) 59.66

23. Thibault Guernalec (Fra) +1:01.03

24. Yevgeniy Fedorov (Kaz) +1:02.71

25. David de la Cruz (Esp) +1:02.93

26. Miguel Heidemann (Ger) +1:04.93

27. Pier-Andre Cote (Can) +1:11.92

28. Filip Maciejuk (Pol) +1:12.50

29. Joao Almeida (Por) +1:14.57

30. Derek Gee (Can) +1:21.93

31. Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chi) +1:25.18

32. Vitaliy Hryniv (Ukr) +1:29.42

33. Andreas Miltiadis (Cyp) +1:33.09

34. Barnabas Peak (Hun) +1:33.21

35. Taavi Kannimae (Est) +1:39.42

36. Kaden Luke Hopkins (Ber) +1:41.22

37. Janos Zsombor Pelikan (Hun) +1:43.65

38. Charles Kagimu (Uga) +1:50.86

39. Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) +1:51.88

40. Amir Arsalan Ansari (Ref) +2:13.41

41. Conor White (Ber) +2:13.55

42. Diego de Jesus Mendes (Bra) +2:14.16

43. Chengshuo Miao (Chn) +2:16.04

44. Igor Chzhan (Kaz) +2:18.43

45. Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Gua) +2:22.78

46. Ognjen Ilic (Srb) +2:24.32

47. Emil Stoynev (Bul) +2:30.86

48. Ahmad Badreddin Wais (Ref) +2:46.11

49. Cory Williams (Biz) +2:57.74

50. Martin Papanov (Bul) +3:01.46

51. Richard Laizer (Tan) +3:40.90

52. Fadhel Al Khater (Qat) +3:49.14

53. Francisco Daniel Riveros Diarte (Par) +3:51.84

54. Tamim Al-Kuwari (Qat) +4:14.33

55. Ahmad Mirzaee (Afg) +4:21.74

56. Qais Haidari (Afg) +4:43.33

57. Fredd Matute (Hon) +4:55.89

58. Edward Oingerang (Gum) +4:57.80

59. Christopher Symonds Mbe (Gha) +6:03.93

отс. 26.6 км

1. Remco Evenepoel (Bel) 32:09.25

2. Filippo Ganna (Ita) 9.2

3. Jay Vine (Aus) 28.4

4. Edoardo Affini (Ita) 47.12

5. Joshua Tarling (Gbr) 52.69

6. Victor Campenaerts (Bel) 58.7

7. Brandon McNulty (Usa) +1:03.06

8. Magnus Sheffield (Usa) +1:07.59

9. Stefan Kung (Sui) +1:07.89

10. Tobias Svendsen Foss (Nor) +1:11.58

11. Primoz Roglic (Slo) +1:15.91

12. Mikkel Bjerg (Den) +1:17.59

13. Kasper Asgreen (Den) +1:21.62

14. Bruno Armirail (Fra) +1:23.37

15. Walter Vargas (Col) +1:43.00

16. Daan Hoole (Ned) +1:44.24

17. Thibault Guernalec (Fra) +1:46.52

18. Nelson Oliveira (Por) +1:47.00

19. Soren Waerenskjold (Nor) +1:51.33

20. Maximilian Schachmann (Ger) +2:01.79

21. Miguel Heidemann (Ger) +2:03.63

22. David de la Cruz (Esp) +2:05.73

23. Pier-Andre Cote (Can) +2:06.66

24. Raul Garcia Pierna (Esp) +2:07.10

25. Mathias Vacek (Cze) +2:15.69

26. Joao Almeida (Por) +2:17.29

27. Derek Gee (Can) +2:26.60

28. Stefan Bissegger (Sui) +2:29.42

29. Yevgeniy Fedorov (Kaz) +2:31.33

30. Filip Maciejuk (Pol) +2:40.54

31. Andreas Miltiadis (Cyp) +3:14.47

32. Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chi) +3:22.09

33. Kaden Luke Hopkins (Ber) +3:26.17

34. Barnabas Peak (Hun) +3:49.77

35. Vitaliy Hryniv (Ukr) +3:50.40

36. Janos Zsombor Pelikan (Hun) +3:51.40

37. Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) +4:01.52

38. Charles Kagimu (Uga) +4:21.23

39. Conor White (Ber) +4:40.80

40. Ognjen Ilic (Srb) +4:44.79

41. Taavi Kannimae (Est) +4:56.44

42. Igor Chzhan (Kaz) +4:58.61

43. Amir Arsalan Ansari (Ref) +5:13.44

44. Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Gua) +5:18.56

45. Chengshuo Miao (Chn) +5:29.25

46. Diego de Jesus Mendes (Bra) +6:07.39

47. Martin Papanov (Bul) +6:27.97

48. Ahmad Badreddin Wais (Ref) +6:35.71

49. Cory Williams (Biz) +7:17.06

50. Emil Stoynev (Bul) +7:39.15

51. Richard Laizer (Tan) +8:49.67

52. Fadhel Al Khater (Qat) +9:40.01

53. Francisco Daniel Riveros Diarte (Par) +10:10.01

54. Tamim Al-Kuwari (Qat) +10:43.81

55. Fredd Matute (Hon) +11:03.14

56. Qais Haidari (Afg) +11:20.88

57. Ahmad Mirzaee (Afg) +11:59.28

58. Edward Oingerang (Gum) +12:40.47

59. Christopher Symonds Mbe (Gha) +13:58.06

отс. 36.7 км

1. Remco Evenepoel (Bel) 43:12.79

2. Filippo Ganna (Ita) 19

3. Jay Vine (Aus) +1:03.44

4. Edoardo Affini (Ita) +1:03.59

5. Joshua Tarling (Gbr) +1:06.69

6. Stefan Kung (Sui) +1:18.82

7. Kasper Asgreen (Den) +1:24.98

8. Victor Campenaerts (Bel) +1:32.94

9. Primoz Roglic (Slo) +1:35.91

10. Brandon McNulty (Usa) +1:42.24

11. Bruno Armirail (Fra) +1:44.39

12. Tobias Svendsen Foss (Nor) +1:44.63

13. Magnus Sheffield (Usa) +1:50.70

14. Mikkel Bjerg (Den) +1:57.89

15. Daan Hoole (Ned) +2:14.22

16. Nelson Oliveira (Por) +2:16.18

17. Walter Vargas (Col) +2:29.12

18. Soren Waerenskjold (Nor) +2:32.77

19. Thibault Guernalec (Fra) +2:33.12

20. Maximilian Schachmann (Ger) +2:41.18

21. Pier-Andre Cote (Can) +2:41.29

22. Miguel Heidemann (Ger) +2:48.31

23. Raul Garcia Pierna (Esp) +2:50.48

24. Joao Almeida (Por) +2:53.47

25. Derek Gee (Can) +2:53.86

26. David de la Cruz (Esp) +2:58.91

27. Mathias Vacek (Cze) +3:06.29

28. Stefan Bissegger (Sui) +3:07.23

29. Filip Maciejuk (Pol) +3:23.98

30. Yevgeniy Fedorov (Kaz) +3:38.69

31. Andreas Miltiadis (Cyp) +4:03.29

32. Kaden Luke Hopkins (Ber) +4:06.15

33. Carlos Ivan Oyarzun Guinez (Chi) +4:37.45

34. Barnabas Peak (Hun) +4:49.71

35. Vitaliy Hryniv (Ukr) +5:09.50

36. Tegshbayar Batsaikhan (Mgl) +5:18.11

37. Janos Zsombor Pelikan (Hun) +5:19.10

38. Charles Kagimu (Uga) +5:48.05

39. Conor White (Ber) +5:48.60

40. Sergio Geovani Chumil Gonzalez (Gua) +6:28.03

41. Ognjen Ilic (Srb) +6:55.13

42. Amir Arsalan Ansari (Ref) +6:55.52

43. Igor Chzhan (Kaz) +7:17.77

44. Chengshuo Miao (Chn) +7:33.86

45. Taavi Kannimae (Est) +7:46.47

46. Martin Papanov (Bul) +8:15.88

47. Ahmad Badreddin Wais (Ref) +8:37.17

48. Diego de Jesus Mendes (Bra) +8:52.27

49. Cory Williams (Biz) +9:25.06

50. Emil Stoynev (Bul) +9:44.38

51. Richard Laizer (Tan) +11:56.57

52. Fadhel Al Khater (Qat) +12:50.22

53. Fredd Matute (Hon) +14:01.28

54. Tamim Al-Kuwari (Qat) +14:04.93

55. Francisco Daniel Riveros Diarte (Par) +14:05.82

56. Qais Haidari (Afg) +14:47.48

57. Ahmad Mirzaee (Afg) +15:27.89

58. Edward Oingerang (Gum) +17:14.81

59. Christopher Symonds Mbe (Gha) +20:19.13