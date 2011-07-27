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Ремко Эвенепул: “Умею находить форму в самый подходящий момент”

Ремко Эвенепул о маршруте разделки Чемпионата мира-2024 и своей форме

 

 

Ремко Эвенепул будет защищать титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время в статусе олимпийского чемпиона в этой дисциплине. В истории велоспорта ещё не было гонщика, который бы выиграл в один год и олимпийское золото в разделке, майку чемпиона мира в этой дисциплине.

 

24-летний бельгийский велогонщик, завоевавший олимпийское золото и в индивидуальной и в групповой гонкках, вернулся к работе 13 августа, принял участие в Туре Британии, предпочёл пропустить чемпионат Европы, и продолжил оттачивать форму на тренировках в Испании. В четверг, 19 сентября, он завершил блок подготовки семичасовой 260,74 километровой тренировкой с набором высоты 3600 м.

 

На предстартовой пресс-конференции Ремко Эвенепул сказал, что считает себя мастером выходить на хороший уровень форму в нужный момент.

 

Ремко Эвенепул о маршруте разделки Чемпионата мира-2024 и своей форме

 

Cyclingnews цитируют слова Ремко Эвенепула:

 

«Я — специалист в том, чтобы находить форму в лучший момент. После Олимпийских игр многое случилось. Было много вечеринок, просьб, церемоний. Было нелегко. Когда вернулся домой в Испанию, постарался как можно скорее вернуться на велосипед, но приболел. Поэтому вернуть хорошую форму оказалось сложнее. Но я не спешил и сохранял спокойствие, что позволило правильно подготовиться, и сейчас я в хорошей форме. У меня ещё есть силы в запасе.

 

Тур Британии я проехал без давления, без желания добиваться результатов, поэтому был очень спокоен. Затем сосредоточился на двух гонках Чемпионата мира-2024 и Ломбардии.

 

Я надеялся выиграть три титула, но пришлось пропустить Чемпионат Европы из-за болезни.

 

Ганна и Тарлинг были предельно сконцентрированы на Олимпиаде. А я выиграл у них без специальной подготовки, что, как я думаю, стало для них разочарованием. Но здесь они будут нацелены на победу. Они - гонщики чемпионатов, поэтому я не списываю их со счетов.

 

Со старта придётся долго ехать прямо, пока не начнётся подъём. Это не совсем пяти-шестиминутные усилия в гору, скорее это тягун. Затем спуск, и дальше ещё 12 км равнины и прямой дороги. По конфигурации как будто три разделки в одной, и мне это подходит. Я побеждал на всех типах трасс. Каждая разделка мне более менее подходит.

 

Моя мотивация не меняется. Я из тех, кто живёт ради таких чемпионатов, ради маек победителя. Собираюсь в обеих гонках чемпионата выложиться на все сто процентов. Мотивация очень высокая, важны обе гонки».

 

Комментатор канала Sporza Ренаат Шотте (Renaat Schotte) считает, что трасса разделки в Цюрихе - трасса мечты для Ремко Эвенепула: «Ему предложили трассу разделки, которую он ещё никогда не встречал на чемпионате мира. Это шанс-мечта. Он не может позволить себе упустить титул.

 

Совершенно нормально, достигая высоких пиков физической формы спускаться с них на некоторое время. Тур Британии был идеальным для вкатывания, и он сознательно отказался от почти гарантированного титула чемпиона Европы, чтобы выйти на пик к чемпионату мира.  

 

Эвенепул лучше, чем кто-либо, понимает, что радужная майка превосходит всё. Он ничего не оставляет на волю случая. Не сомневаюсь, что мы увидим Эвенепула в лучшей из возможных форме. Он здесь даже больший фаворит, чем на Олимпийских играх. Его обязывает и статус,и трасса. Но он хорошо справляется с давлением.  

 

Мне очень интересно, в какой форме Филиппо Ганна и Джошуа Тарлирнг. Я не сбрасываю их со счетов на этой трассе, потому что они - «машины» для разделки. Они могут развивать мощность и там, где дорога пойдёт в тягун. В маршруте есть длинные прямые отрезки, а финальная часть больше подходит для гонщиков с мощным мотором.

 

Если бы не невезение, Тарлинг мог бы выиграть бронзу в Париже. Ганна, возможно, пытался сделать слишком много, сочетая трек и шоссе. Судя по всему, он страдал от серьёзного спада. Сообщения в итальянской прессе были довольно пессимистичными, конечно, по итальянским стандартам».

 

Кун Пелгрим (Koen Pelgrim), тренер Ремко и команды Soudal Quick Step, в интервью Het Laatste Nieuws отметил, что бельгийский гонщик тоже прошёл через спад:

 

«Даже если бы он не заболел, этот спад после того, как уходит давление, оказал бы своё влияние. Когда спортсмен настолько сосредоточен и мотивирован, он истощает своё тело. Не позволяешь себе поддаваться накапливающейся усталости и нарастающему стрессу, но когда эти факторы внезапно исчезают, то начинаешь чувствовать себя ещё хуже. Происходит «проваливание в яму».

 

Но его период в Испании прошёл гораздо спокойнее, чем в предыдущий раз. Ремко отлично справился с тренировками, по его показателям видно, что он стал сильнее. В воскресенье узнаем».

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Теги к статье: Ремко Эвенепул Remco Evenepoel Soudal - Quick Step ITT гонка с раздельным стартом разделка индивидуальная гонка на время Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 05:16 | Регистрация: 27.07.2011

    зазвездился..но наверное ему можно..

    кароче либо он всех выносит либо скажет сорри чуток не расчитал с выходом на пик.но он не проиграл просто чуток лишка выпил на последней вечеринке перед стартом ЧМ..

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2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
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