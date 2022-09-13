 Первая победа Фабио Якобсена в ранге действующего чемпиона Европы

Фабио Якобсен – победитель классики “Kampioenschap van Vlaanderen”-2022

Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) одержал первую победу в ранге действующего чемпиона Европы в групповой гонке. 26-летний нидерландский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl на традиционной спринтерской классике Kampioenschap van Vlaanderen/”Первенство Фларндрии” опередил в спринте Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Дилана Груневегена (BikeExchange-Jayco).

Маршрут 106-й выпуска гонки категории 1.1 – 195,3 км – 7 кругов с плоским рельефом, стартом и финишем в Колскампе (Koolskamp). Боковые ветра и завал мешали спринтерским командам контролировать отрыв, но за 2 круга до финиша пять гонщиков отрыва дня вернулись в группу. Одиночная атака за 8 км до финиша также не стала проблемой для пелотона. Kampioenschap van Vlaanderen была важна для команд Lotto-Soudal, Bike Exchange-Jayco, Israel-Premier Tech и Arkéa Samsic, которые продолжают бороться за очки UCI, необходимые, чтобы команды остались в Мировом туре.

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©rhodephoto - Photo credit: ©rhodephoto

Фабио Якобсен: «Я стал чемпионом Европы, а теперь и «чемпионом Фландрии». Финал был нервным, потому что ехали по местным кругам. Кроме того многие команды боролись за очки, что вызывало ещё больше напряжения. Эта победа для меня как победа на этапе Гранд-тура.

Ребята великолепно отработали, без них я бы не выиграл. На последних километрах был встречный ветер, я потерял колесо Берта, но нога шла отлично. Нашёл просвет за 200 м, смог пройти по правой стороне и спринтовать. Честно боролся с Юэном, к счастью, я был быстрее. Мне хотелось выиграть в майке чемпиона Европы».

Калеб Юэн: «Финиш получился трудным. Встречный ветер на финальной прямой и постоянная борьба за позиции. Не хотелось выходить слишком далеко на первые позиции, потому что тогда пришлось бы принять на себя сильный ветер. Но и когда ты слишком далеко сзади, рискуешь вовремя не выйти . Команда всё время мне помогала, ребята отлично сделали свою работу.

Может, я поехал слишком рано, но больше ждать не мог. Не хотелось оказаться запертым. Я смог продавливать и сохранить скорость, но на финише Фабио Якобсен просто меня обошёл. Конечно, я хотел выиграть. Но в то же время доволен своей формой. Впереди ещё есть гонки. Уверен, у меня будет шанс побороться за победу».

Дилан Груневеген: «В этом сезоне я много выступал в Бельгии. Мне всегда здесь нравится. Мы должны собрать как можно больше очков. Хотя я считаю, что это бесполезная система, но мы делаем, что можем».