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Первая победа Фабио Якобсена в ранге действующего чемпиона Европы

Фабио Якобсен – победитель классики “Kampioenschap van Vlaanderen”-2022

 

 

  Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) одержал первую победу в ранге действующего чемпиона Европы в групповой гонке. 26-летний нидерландский велогонщик команды Quick-Step Alpha Vinyl на традиционной спринтерской классике Kampioenschap van Vlaanderen/”Первенство Фларндрии” опередил в спринте Калеба Юэна (Lotto Soudal) и Дилана Груневегена (BikeExchange-Jayco).

 

  Маршрут 106-й выпуска гонки категории 1.1 – 195,3 км – 7 кругов с плоским рельефом, стартом и финишем в Колскампе (Koolskamp). Боковые ветра и завал мешали спринтерским командам контролировать отрыв, но за 2 круга до финиша пять гонщиков отрыва дня вернулись в группу. Одиночная атака за 8 км до финиша также не стала проблемой для пелотона.  Kampioenschap van Vlaanderen была важна для команд Lotto-Soudal, Bike Exchange-Jayco, Israel-Premier Tech и Arkéa Samsic, которые продолжают бороться за очки UCI, необходимые, чтобы команды остались в Мировом туре.

 

 

Первая победа Фабио Якобсена в ранге действующего чемпиона Европы

 Первая победа Фабио Якобсена в ранге действующего чемпиона Европы

 

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©rhodephoto - Photo credit: ©rhodephoto

 

  Фабио Якобсен: «Я стал чемпионом Европы, а теперь и «чемпионом Фландрии». Финал был нервным, потому что ехали по местным кругам. Кроме того многие команды боролись за очки, что вызывало ещё больше напряжения. Эта победа для меня как победа на этапе Гранд-тура.  

 

  Ребята великолепно отработали, без них я бы не выиграл. На последних километрах был встречный ветер, я потерял колесо Берта, но нога шла отлично. Нашёл просвет за 200 м, смог пройти по правой стороне и спринтовать. Честно боролся с Юэном, к счастью, я был быстрее. Мне хотелось выиграть в майке чемпиона Европы».

 

  Калеб Юэн: «Финиш получился трудным. Встречный ветер на финальной прямой и постоянная борьба за позиции. Не хотелось выходить слишком далеко на первые позиции, потому что тогда пришлось бы принять на себя сильный ветер. Но и когда ты слишком далеко сзади, рискуешь вовремя не выйти . Команда всё время мне помогала, ребята отлично сделали свою работу.

  Может, я поехал слишком рано, но больше ждать не мог. Не хотелось оказаться запертым. Я смог продавливать и сохранить скорость, но на финише Фабио Якобсен просто меня обошёл. Конечно, я хотел выиграть. Но в то же время доволен своей формой. Впереди ещё есть гонки. Уверен, у меня будет шанс побороться за победу».

 

  Дилан Груневеген: «В этом сезоне я много выступал в Бельгии. Мне всегда здесь нравится. Мы должны собрать как можно больше очков. Хотя я считаю, что это бесполезная система, но мы делаем, что можем».

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Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Quick-Step Alpha Vinyl

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Комментарии

  • Earl57
    Представлен маршрут чемпионата ... (11)
    Earl57-Фото

    Почему 90, два холма на кругах составляют 173 м, проходятся 12 раз. Это 2076 м в сумме. Плюс гора до кругов 473 м. И холмы в начале маршрута еще до горы.

    ВВА написал в твиттере после нескольких тренировок: "Эта Mount Pleasant совсем не pleasant (милый, приятный)".

  • velodoctor
    Представлен маршрут чемпионата ... (11)
    velodoctor-Фото

    Где эти 4000 набора, если холмик 90м, так и не скажешь по профилю 

  • Sezar
    Представлен маршрут чемпионата ... (11)
    Sezar-Фото

    Холм непростой, с большими градиентами посредине. Очень интересно.

  • старт-шоссе 82
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Идея проведения гонки на время изначально ,может быть была проста - это выявить кто сильнее. Но в наше время она  переросла в нечто большее.Это и соревнованее производителей велосипедов , экипировок, различных технологий и даже производство покрытия трека... (И даже реклама и продажа всего что с этим связанно. но я не об этом)

    Простая статистика: в 1898 году реккорд был 40 км, реккорд Меркса был поставлен в 1972 году 49 км ,тоесть за 74 года реккорд увеличился на 9 км.

    А в наше время реккорд Фогда в 2014 был 51 км, а последний реккорд 2022 год 

    Дэн Бигэм 55 км, тоесть за 8 лет прибавилось 4 км.

  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (7)
    Aboba-Фото
    Возьми и посчитай, если умеешь
  • Aboba
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (7)
    Aboba-Фото
    Инженер...
  • Earl57
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (7)
    Earl57-Фото
    А ноунейм - это кто? Ганна? Или Брэдли Уиггинс?
  • uran
    Филиппо Ганна запланировал поп ... (7)
    uran-Фото
    И сколько прибавлено за счёт велосипеда?
  • Coffe
    Coppa Sabatini - Gran Premio c ... (7)
    Coffe-Фото
    Хорош был Мартинес.Красиво выиграл.
  • Earl57
    Чемпионат мира по шоссейному в ... (20)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno

    Понятно, что Австралия на краю Земли и расходы туда летать большие, даже для богатых. Но если я правильно прочитал один англицкий сайт Рэмко Э. именно бизнес-классом и полетел на ЧМ; а чё ему, Вуэльту же выиграл, деньги не лишние нашлись))

    Пишут что французская федерация отправила своих гонщиков-мужчин бизнес-классом, а женщин-гонщиц - экономом. Бережливые...

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