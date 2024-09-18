Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир, Олав Коой и Мадис Михкельс на подиуме по итогам групповой гонки Чемпионата Европы-2024

Тим Мерлир (Tim Merlier) стал первым бельгийским чемпионом Европы в групповой гонке, причём на Чемпионате Европы, впервые проходившем в Бельгии. Для 31-летнего гонщика эта победа стала 14-й в сезоне.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen /Getty Images

222,9-километровая гонка с секциями брусчатки и небольшими подъёмами стала одной из самых быстрых в истории чемпионатов Европы: победитель показал среднюю скорость 48,25 км/ч.

Волна атак с самого старта оказывала давление на команды, заинтересованные в финальном спринте, заставляя прикладывать силы для контроля отрывов и их нейтрализации.

Первый отрыв сформировался через 13 км после старта, однако пятеро гонщиков - Матис Ле Берр (Франция), Йонас Руч (Германия), Иво Оливейра (Португалия), Феликс Рицингер (Австраия) и Нильс Брюн (Швейцария) не смогли наладить слаженную работу, а пелотон не отпускал их больше, чем на полторы минуты. Атака Мадса Вюрца Шмидта (Дания) и Артура Клюкерса (Люксембург) не помогла им переложиться в отрыв. Сразу после первой секции брусчатки за 113 км до финиша атаковал действующий чемпион мира Матье ван ден Пул (Нидерланды), но ему не позволили уехать далеко. У подножия подъёма Колмонтберг пелотон догнал и Матье ван дер Пула, и отрыв дня.

Новые атаки не были успешными. Матье ван дер Пул ускорился ещё раз на втором прохождении брусчатки Мансховен. Но он снова не уехал далеко. В этот момент у будущего чемпиона Европы Тима Мерлира случился прокол. Матье ван дер Пул атаковал ещё раз и уехал с Микелем Бьергом (Дания) и Маттео Трентином (Италия), в то время как Мерлир старался добрать пелотон. Бьерг не стал работать вместе с чемпионом мира и итальянским гонщиком, а затем команды Бельгии, Франции и Германии постарались закрыть 20-секундный просвет.

Пелотон порвался на две группы, первая, возглавляемая Тимом Де Клерком, догнала группу Матье ван дер Пула. Яспера Филипсена и Тима Мерлира (Бельгия) в этой группе не было. Затем была атака Майка Тёниссена (Нидерланды), на которую ответил Мадс Педерсен (Дания) и Маттео Трентин. Ситуация в первой группе постоянно менялась, но вторая часть пелотона была всего в полуминуте.

На финальном прохождении кольца Лимбурга пелотон собрался снова. Мадс Педерсен пытался атаковать ещё раз, к нему переложились защищавший титул чемпиона Европы прошлого года Кристоф Лапорт (Франция) и представитель Нидерландов Данни ван Поппель, а также люксембуржец Клюкерс. Матье ван дер Пул догнал их, но привёз с собой немецкого гонщика Йонаса Руча. Однако команды Бельгии и Италии, контролировавшие ситуацию для своих спринтеров, закрыли просвет. За 25 км до финиша пелотон собрался.

Гонка завершилась общим спринтом. Берт Ван Лерберг развёз Тима Мерлира, провёз своего товарищаа по команде через плотный пелотон. Всего за 300 м до финиша у Мерлира возникла проблема с цепью, и казалось, что шанс на победу потерян. Но 31-летний бельгийский гонщик сумел быстро справиться. Он начал спринт по внешней стороне и обошёл соперников на пути к важной победе.

Тим Мерлир обошёл в спринте 22-летнего нидерландского гонщика Олава Кооя. 21-летний эстонский велогонщик Мадис Михкельс в борьбе за третье место опередил 26-летнего бельгийского гонщика Яспера Филипсена.

Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир — чемпион Европы-2024 в групповой гонке

Тим Мерлир: «Невероятно! Первые два часа гонки прошли для меня не лучшим образом, но потом я снова поверил в успех. Чем дольше длилась гонка, тем больше я верил в победу.

За 300 м до финиша у меня слетела цепь. Я подумал, что всё кончено, но она каким-то образом стала обратно, и я нашёл просвет, спуртовал из пелотона в правильный момент. Я просил, чтобы меня взяли в состав на эту гонку, потому что верил, что смогу выиграть. И я это сделал, чем невероятно горжусь!

Берт сегодня был великолепен, он вывез меня на идеальную позицию, а на финишной прямой я уже выложился полностью. Этот титул для меня очень много значит. После того, как я дважды становился чемпионом Бельгии, просто мечта стать чемпионом Европы на чемпионате, который проводится в моей стране, выиграть на глазах семьи. С нетерпением жду, когда смогу надеть эту красивую майку в гонках».

Олав Коой: «Сразу после финиша наступило разочарование. Мы отлично провели гонку, всегда были там, где нужно. Реагировали на все атаки. Только мы немного по-другому подготовились к спринту, поэтому я оказался далековато для того, чтобы его начинать. Нога шла хорошо, к сожалению, немного не хватило, чтобы завоевать титул».

Мадис Михкельс: «На данный момент эта медаль — самый высокий результат в моей карьере. Я уже второй раз поднимаюсь на подиум международного чемпионата после 2021 года, когда тоже занял третье место среди юниоров. Здесь уровень был максимально высоким. Я боролся с сильнейшими спринтерами мира.

До финиша со мной был мой соотечественник Карл Патрик Лаук. Мы решили держаться справа от голландского поезда Олава Кооя. Благодаря этому я был полностью закрыт от ветра, смог спуртовать со второй линии и добиться подиума.

В финале я даже почувствовал, что добираю Мирлира и Кооя. Я горжусь, что принёс Эстонии эту медаль. Мы конкурировали с сильнейшими странами. Хочу также поблагодарить мою команду Intermarché-Wanty, которая разработала для меня идеальную программу гонок, чтобы к чемпионату Европы я смог подойти в своей лучшей форме».