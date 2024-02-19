Хет-трик Тима Мерлира на Туре ОАЭ-2024

Тим Мерлир - победитель 6 этапа Тура ОАЭ-2024

Тим Мерлир сделал хет-трик, одержав три победы на этапах Тура ОАЭ-2024. На 6-м этапе, последнем спринтерском этапе гонки, 31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step вновь не оставил шанса соперникам, опередив Арвида Де Клейна (Tudor) и Фила Баухауса (Bahrain Victorious). Это пятая победа Мерлира в сезоне и 39-я в карьере.

А 29-летний нидерландский спринтер команды Tudor Pro Cycling Арвид де Клейн в третий раз на Туре ОАЭ-2024 занял 2-е место, уступив Тиму Мерлиру на 1-м, 4-м и 6-м этапах.

Победа в третьем спринте помогла Тиму Мерлиру закрепить за собой зелёную майку лучшего в очковой классификации. Джей Вайн (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера генеральной классификации.

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

Тим Мерлир: «Сегодня у нашей команды всё сложилось идеально. Я начал спринт там, где хотел. На последнем километре опасался, что меня закроют в коробочку, но этого не произошло. Было куда продвинуться за 700 м до финиша. Берт Ван Лерберг вывез меня вовремя. Когда уже не мог найти его слипстрим, приложил все силы. Доволен, с каким преимуществом выиграл спринт. На этот раз не было так плотно, и картинка получилась красивая. Приятно стать первым гонщиком, выигравшим три этапа на Туре ОАЭ, учитывая, сколько здесь сильных спринтеров. Очень этим горжусь».