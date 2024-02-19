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Хет-трик Тима Мерлира на Туре ОАЭ-2024

Тим Мерлир - победитель 6 этапа Тура ОАЭ-2024

 

 

Тим Мерлир сделал хет-трик, одержав три победы на этапах Тура ОАЭ-2024. На 6-м этапе, последнем спринтерском этапе гонки, 31-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step вновь не оставил шанса соперникам, опередив Арвида Де Клейна (Tudor) и Фила Баухауса (Bahrain Victorious). Это пятая победа Мерлира в сезоне и 39-я в карьере.

 

А 29-летний нидерландский спринтер команды Tudor Pro Cycling Арвид де Клейн в третий раз на Туре ОАЭ-2024 занял 2-е место, уступив Тиму Мерлиру на 1-м, 4-м и 6-м этапах.

 

Победа в третьем спринте помогла Тиму Мерлиру закрепить за собой зелёную майку лучшего в очковой классификации. Джей Вайн (UAE Team Emirates) сохранил майку лидера генеральной классификации.

 

Хет-трик Тима Мерлира на Туре ОАЭ-2024

Photo Credits: Sprint Cycling Agency

 

 

Тим Мерлир: «Сегодня у нашей команды всё сложилось идеально. Я начал спринт там, где хотел. На последнем километре опасался, что меня закроют в коробочку, но этого не произошло. Было куда продвинуться за 700 м до финиша. Берт Ван Лерберг вывез меня вовремя. Когда уже не мог найти его слипстрим, приложил все силы. Доволен, с каким преимуществом выиграл спринт. На этот раз не было так плотно, и картинка получилась красивая. Приятно стать первым гонщиком, выигравшим три этапа на Туре ОАЭ, учитывая, сколько здесь сильных спринтеров. Очень этим горжусь».

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Теги к статье: Тим Мерлир Tim Merlier Soudal Quick-Step Тур ОАЭ-2024 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour-2024 гонка Мирового тура

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Комментарии

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган о своём состоянии: ... (1)
    sqrudgmcduck-Фото
    Весь шум гам из за контракта со спешелом, похоже. Американцам такая реклама не нужна.

    Ничего личного, как говорится, только бизнес. Извини, Петя. Либо дальше вваливаешь, либо контракт пересматриваем.
  • s75
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    s75-Фото
    6 из 7 гонщиков финишировали в условной первой группе (топ35), которая разыграла подиум, тотальное превосходство
  • uran
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    uran-Фото
    Цитата: shoooster
    Цитата: uran
    Рча один из способов лечения тахикардии. WPW это врождённая патология проводящей системы сердца. Грубо говоря впв-синдром может привести к тахикардии, к тахикардии может привести и миокардит, экстрасистолия, кардиомиопатия, ИБС и тд.
    Извините, но вы не в теме...
    Это я то не в теме с мед образованием)).
  • cmap_nep
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Же ... (2)
    cmap_nep-Фото
    Цитата: Николай Н.
    У девчат гонка получилась интересней чем у мужиков. Воз всё таки королева финиша.
    А как она последние мюр'ы прошла...
  • VeloVelo
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Поддержу тех, кто настаивает на том, что Пете надо завязывать.
    Но, решение принимает только сам Петя. Это его жизнь. Ему и решать.

  • velodoctor
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    velodoctor-Фото

    У юмбы были гонщики на все развязки.

  • velodoctor
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    velodoctor-Фото

    Ну вы погуглите про объем сердца, там на 30% он больше у профессиональных спортсменов лыжников, пловцов, это доказано.

    К сожалению проф спорсмены в большинстве скрывают значения пульса, а как было бы интересно проанализировать показатели и  не надо было бы спорить. 

  • Николай Н.
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    Николай Н.-Фото

    Висма сегодня в ударе,  три гонки взяли.

  • shoooster
    У Петера Сагана выявили пробле ... (18)
    shoooster-Фото
    Цитата: uran
    Рча один из способов лечения тахикардии. WPW это врождённая патология проводящей системы сердца. Грубо говоря впв-синдром может привести к тахикардии, к тахикардии может привести и миокардит, экстрасистолия, кардиомиопатия, ИБС и тд.
    Извините, но вы не в теме...
  • lazhu
    Omloop Het Nieuwsblad-2024. Ре ... (7)
    lazhu-Фото
    Непонятно, почему Астана все еще в мировом туре. Такие результаты не первый год

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