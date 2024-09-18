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Состав сборной Испании на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

Сборная Испании объявила состав на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024

 

Пельо Бильбао занял 2-е место на Гран-при Монреаля-2024

 

 

 

Сборная Испании объявила состав на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024, который пройдёт в швейцарском Цюрихе.

 

Учитывая рельеф групповой гонки с набором высоты 4470 м, главный тренер сборной Испании Паскуаль Момпарлер (Pascual Momparler) собрал состав горняков и панчеров. В состав вошли  Энрик Мас, Микель Ланда, Хуан Аюсо, Карлос Родригес, Пельо Бильбао, Роджер Адриа, Пабло Кастрийо и Алекс Аранбуру.

 

28-летний Алекс  Аранбуру - действующий чемпион Испании в групповой гонке.

 

29-летний Энрик Мас недавно финишировал на подиуме Вуэльты Испании-2024, а 34-летний Микель Ланда финишировал на испанском Гранд-туре 8-м и 5-м на Тур де Франс.

 

23-летний Карлос Родригес в этом году стал победителем Тура Романдии, вошёл в топ-10 на Вуэльте Испании-2024,  финишировал 7-м на Тур де Франс, а также выиграл этапы Тура Страны Басков и Критериума Дофине.

 

22-летний Хуан Аюсо - победитель Тура Страны Басков этого года.

 

34-летний Пельо Бильбао только что финишировал вторым на Гран-при Монреаля-2024, где проиграл только Тадею Погачару (UAE Team Emirates). Кроме того, в этом году Пельбо Бильбао финишировал 2-м на Туре Словении, где выиграл этап, вошёл в топ-10 на Льеж-Бастонь-Льеж.

 

23-летний Пабло Кастрийо совершил прорыв в карьере, выиграв два этапа Вуэльты Испании-2024.

 

26-летний Роджер Адриа - призёр однодневной гонки Grosser Preis des Kantons Aargau.

 

А в гонке с раздельным стартом Испанию будут представлять 30-летний действующий чемпион Испании в этой дисциплине Давид де ла Крус и 23-летний Рауль Гарсиа Пьерна.

 

Состав сборной Испании на Чемпионат мира-2024:

Pello Bilbao

Mikel Landa

Enric Mas

Carlos Rodríguez

Juan Ayuso

Pablo Castrillo

Roger Àdria

Alex Aranburu

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Теги к статье: Чемпионат мира по велоспорту-2024 в Цюрихе UCI Road World Championships-2024

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Комментарии

  • rude_rider
    Саймон Йейтс: “Я согласился на ... (1)
    rude_rider-Фото

    ну да..достойный выбор 

    вариантов все равно не много 

    либо Инеос,Бора или вот Висма 

     

    надо было к арабам ,с братцем напару ездить..наверное не позвали типа одного пахаря достаточно

  • rude_rider
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    rude_rider-Фото

    предлагаю запретить биороботу участвовать в гонках)))))

  • sashaney
    Тим Мерлир — чемпион Европы-20 ... (1)
    sashaney-Фото

    А скромности эстонскому парню не занимать Добирал он ... А на фотофиниш не взглянуть было перед тем как говорить? Так то и я добираю иногда, просто потом просыпаюсь russian

  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Выходит что на этом ЧЕ Мерлир был сильнее/главнее Филипсена в сборной Бельгии. Тим заслужил победу на все 100% и как награда золотая медаль(ка) + звёздная маечка на 365 дней.

    Цитата: Андрей А
    Итальяшки перестарались

    Как раз они действовали весьма грамотно. Сначала Трентин закрывал атаки МВДП, потом остальные комрады пахали на МИлана, не выпуская (?) на смены главного развозящего для него. В концовке неплохо разыграли свои карты, но ведь такая большая группа на финиш + соперники не слабые, поэтому хаос и потеря позиции на финальную атаку, Джонатана зажали, а опосля он даже и бросил, не попав в ТОП 10 протокола. А вот эстонце ММ - респект за бронзу и за то что поборолся до самой ленточки good  

     P.S.

    Курдюков в своем Твитторе написАл что в воскресенье ему надо было выбирать: либо групповая гонка на ЧЕ, либо МТБ соревнование в Италии. В итоге выбрал второе и говорит не прогадал; кажись даже фото отчёт сделал (или сделает). Поэтому Отар М. 15.09 устанавливал свои личные и "командные" рекорды комментирования подряд biggrin  Сначала от старта до финиша групповая гокна ЧЕ + потом ещё 150 км. Монреаля в прямом эфире, ИТОГо получается порядка почти 380 км. у микрофона) Как он это выдержал без историй аля в Серёги...)

     

    P.P.S.

    15 сентября Ваут ван Арту исполнилось 30 лет!! drinks Конграты, здоровья и успехов !!!
    https://www.youtube.com/watch?v=hOt7OZGHyB4  

  • sashaney
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (8)
    sashaney-Фото
    А кого развозили? Мерлира или Филипсена?
  • Meridale
    Ремко Эвенепул возглавит сборн ... (4)
    Meridale-Фото
    Его просто нервно подстригли)
  • sashaney
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    sashaney-Фото
    Джентльмены, драфт можно делать там где есть деньги. Тут же рулят понты и тщеславие. Так что не дождётесь.
  • Стриж
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    Стриж-Фото
    Цитата: vitali
    Вот за что нравится смотреть НХЛ, так это за непредсказуемость. А тут что-то ею и не пахнет уже, ну почти..Может пусть рассмотрят какие-нибудь изменения в принципах формирования команд, распределения новичков по командам мирового тура.Ну делайте же что-нибудь....однако
    Писал тоже про это. Поддерживаю. Пора драфт делать что ли. А то арабы всех к себе гребут. Вон Нарваес кочегара сделал на спринте на Джиро - тут же - бац и подписали.
  • RVL
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    RVL-Фото

    Ой не думаю...он же по фану катает.

    А вот ремке нос начистить ..это да))

    Хотя одно без другого не получится..

    Это мои хотелки,не поггины))

    Батл будет 

  • motte
    Гран-при Монреаля-2024. Резуль ... (11)
    motte-Фото

    Цитата: Astanaforever
    С ним сегодня тягаться бесполезное занятие.))). 22 победы в сезоне.

    Оно то так, но все эти победы будут коту под хвост для него если маечку не возьмёт, он бредит ей.

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