Состав сборной Испании на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

Выходит что на этом ЧЕ Мерлир был сильнее/главнее Филипсена в сборной Бельгии. Тим заслужил победу на все 100% и как награда золотая медаль(ка) + звёздная маечка на 365 дней.



Цитата: Андрей А

Итальяшки перестарались

Как раз они действовали весьма грамотно. Сначала Трентин закрывал атаки МВДП, потом остальные комрады пахали на МИлана, не выпуская (?) на смены главного развозящего для него. В концовке неплохо разыграли свои карты, но ведь такая большая группа на финиш + соперники не слабые, поэтому хаос и потеря позиции на финальную атаку, Джонатана зажали, а опосля он даже и бросил, не попав в ТОП 10 протокола. А вот эстонце ММ - респект за бронзу и за то что поборолся до самой ленточки

P.S.

Курдюков в своем Твитторе написАл что в воскресенье ему надо было выбирать: либо групповая гонка на ЧЕ, либо МТБ соревнование в Италии. В итоге выбрал второе и говорит не прогадал; кажись даже фото отчёт сделал (или сделает). Поэтому Отар М. 15.09 устанавливал свои личные и "командные" рекорды комментирования подряд Сначала от старта до финиша групповая гокна ЧЕ + потом ещё 150 км. Монреаля в прямом эфире, ИТОГо получается порядка почти 380 км. у микрофона) Как он это выдержал без историй аля в Серёги...)

P.P.S.

15 сентября Ваут ван Арту исполнилось 30 лет!! Конграты, здоровья и успехов !!!

https://www.youtube.com/watch?v=hOt7OZGHyB4