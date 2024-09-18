Состав сборной Испании на Чемпионат мира-2024 в Цюрихе

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Сборная Испании объявила состав на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024
Пельо Бильбао занял 2-е место на Гран-при Монреаля-2024
Сборная Испании объявила состав на Чемпионат мира по шоссейному велоспорту-2024, который пройдёт в швейцарском Цюрихе.
Учитывая рельеф групповой гонки с набором высоты 4470 м, главный тренер сборной Испании Паскуаль Момпарлер (Pascual Momparler) собрал состав горняков и панчеров. В состав вошли Энрик Мас, Микель Ланда, Хуан Аюсо, Карлос Родригес, Пельо Бильбао, Роджер Адриа, Пабло Кастрийо и Алекс Аранбуру.
28-летний Алекс Аранбуру - действующий чемпион Испании в групповой гонке.
29-летний Энрик Мас недавно финишировал на подиуме Вуэльты Испании-2024, а 34-летний Микель Ланда финишировал на испанском Гранд-туре 8-м и 5-м на Тур де Франс.
23-летний Карлос Родригес в этом году стал победителем Тура Романдии, вошёл в топ-10 на Вуэльте Испании-2024, финишировал 7-м на Тур де Франс, а также выиграл этапы Тура Страны Басков и Критериума Дофине.
22-летний Хуан Аюсо - победитель Тура Страны Басков этого года.
34-летний Пельо Бильбао только что финишировал вторым на Гран-при Монреаля-2024, где проиграл только Тадею Погачару (UAE Team Emirates). Кроме того, в этом году Пельбо Бильбао финишировал 2-м на Туре Словении, где выиграл этап, вошёл в топ-10 на Льеж-Бастонь-Льеж.
23-летний Пабло Кастрийо совершил прорыв в карьере, выиграв два этапа Вуэльты Испании-2024.
26-летний Роджер Адриа - призёр однодневной гонки Grosser Preis des Kantons Aargau.
А в гонке с раздельным стартом Испанию будут представлять 30-летний действующий чемпион Испании в этой дисциплине Давид де ла Крус и 23-летний Рауль Гарсиа Пьерна.
Состав сборной Испании на Чемпионат мира-2024:
Pello Bilbao
Mikel Landa
Enric Mas
Carlos Rodríguez
Juan Ayuso
Pablo Castrillo
Roger Àdria
Alex Aranburu
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