Мадс Педерсен — победитель 2 этапа Тура Люксембурга-2024

Мадс Педерсен обошёл в спринте Матье ван дер Пула на 2-м этапе Тура Люксембурга-2024

Мадс Педерсен выиграл спринт у Матье ван дер Пула на 2-м этапе Тура Люксембурга-2024, одержав 12-ю победу в сезоне. Благодаря успеху 28-летнего датского велогонщика команда Lidl-Trek довела общее количество побед до 42.

Однако на 2-м этапе Lidl-Trek лишились шансов на борьбу в генеральной классификации, так как через 20 км после старта упал и сошёл с гонки Маттиас Скельмосе. К счастью, по сообщению команды, он отделался поверхностными повреждениями, что не должно помешать Маттиасу Скельмосе участвовать в Чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2024 в Цюрихе.

В соцсетях команда Lidl-Trek написала после гонки: «Плохие новости с Тура Люксембурга. Маттиас Скельмосе попал в завал через 20 км после старта 2 этапа. Он сообщил, что у него раны, которые не позволяют ему продолжать гонку, он вынужден сойти».

В интервью Het Nieuwsblad представитель команды Lidl-Trek сообщил: «У датского гонщика ссадины на локте, бедре и колене, а после падения у него немного кружилась голова. Но врач команды сказал, что о серьёзных травмах речи не идёт».

2-й этап Тура Люксембурга завершался тремя кругами. Два участника отрыва дня - Александр Кесс (Alexandre Kess (Team Luxembourg) и Пепейн Рейндеринк (Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) уехали после старта, но Рейндеринк, взявший горные очки, вернулся в пелотон после 70 км гонки. Александр Кесс набрал три минуты преимущества, но у него не было шансов в борьбе с пелотоном.Его настигли за 30 км до финиша. На финальном круге усилиями товарищей Мадса Педерсена по команде - Симмонсом, Бернаром, Грбрейгзабьером и Киршем пелотон растянулся. Многочисленные атаки из пелотона были нейтрализованы, и этап завершился общим спринтом.

Мадс Педерсен опередил чемпиона мира Матье ван дер Пула (Alpecin-Deceuninck) и 25-летнего швейцарского гонщика Робина Фруадево (Robin Froidevaux) из команды Tudor Cycling. Матье ван дер Пул сохранил майку лидера генеральной классификации.

Мадс Педерсен: «То, как мы добились этой победы, как упорно работали, чтобы справиться с хаосом в финале, показывает, как сильно мы хотели выиграть. Я сделал свою часть работы, но, конечно, этот успех я должен разделить с командой. Мы выиграли у сильных соперников здесь благодаря нашей сильной команде, а не потому, что нам повезло.

Подъём за 5 - 4 км до финиша был тяжёлым. Команда Uno-X провела мощную атаку, выматывая пелотон. Я попросил Амануэля задать высокий темп, чтобы мы смогли закрыть атаки, и потом уже атаковать никто не пытался. На спуске дали полный газ, а дальше мы перемещались туда-сюда, а затем Куинн и Алекс идеально меня развезли. Очень важно, что в команде есть Алекс (Кирш), который здесь всё более менее знает. Да и в целом весь сезон он был для меня важным помощником. Без него финал этапа получился бы совсем другим.

Сегодня мы потеряли Скельмосе, что сильно изменило наши планы на генеральную классификацию. Но, по крайней мере, теперь мы можем уехать с гонки с победой на этапе, что уже хорошо. Хотя, конечно, мы хотели большего. Завтра будет очень тяжёлый день, который мне не подходит. Но Куинн (Симмонс) на таком этапе может отлично выступить. Он в хорошей форме, так что, постараемся помочь ему добиться чего-то хорошего».

Матье ван дер Пул: «Сегодня был ещё один хороший день. Последние пять километров получились очень быстрыми и хаотичными. Спринт был сложным, поэтому я доволен вторым местом. Мы в команде остались только втроём, но это не страшно. Пытаемся как-то контролировать этапы. Сегодня всё прошло хорошо, но завтра добиться такого же результата будет невозможно. Посмотрим, гонка должна быть очень интересной».