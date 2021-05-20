Гонщики избежали серьёзных травм во время массового падения на 1-м этапе Тура ОАЭ-2024

Массовое падение в финале 1-го этапа Тура ОАЭ-2024

Массовое падение случилось на финальном километре 1 этапа Тура ОАЭ-2024. К счастью, никто из гонщиков не получил серьёзных повреждений. Одним из первых упал гонщик Bora-hansgrohe Райан Маллен, завершивший работу в развозящем поезде. Его толкнули гонщики, боровшиеся позади него за позицию. В результате эффекта домино пострадали около 15 гонщиков. Сильнее всех ударился гонщик команды Cofidis Милан Френтин, врезавшийся в барьеры. Команда Cofidis пока не сообщала о состоянии Милана Френтина.

Попал в завал велогонщик команды Astana Qazaqstan Харольд Техада (Astana Qazaqstan). Он финишировал, сидя на верхней трубе велосипеда своего товарища по команде Микеле Гадзоли, а свой велосипед вёз рядом левой рукой.

После финиша Харольд Техада прокомментировал падение: «На последнем километре в пелотоне ехали очень напряжённо. Я был впереди, прямо передо мной упал гонщик из команды Bora, я тоже упал. Главное, что я ничего не сломал, надеюсь, смогу восстановиться и побороться за генеральную классификацию».

Через руль при падении перелетели Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers) и Аттила Вальтер (Visma Lease a Bike).

Маартен Винантс, тренер команды Visma Lease a Bike: «Спринт получился очень нервным, как и ожидалось. Всё шло хорошо за исключением последних нескольких сотен метров. Тим ван Дейк находился впереди, но не увидел Олава (Кооя) на своём колесе. Олав выбрался в первый ряд, но побороться не смог. Аттила попал в завал и немного пострадал. На первый взгляд повреждения не слишком серьёзные. Мы рады, что, похоже, он сможет продолжить гонку».

INEOS Grenadiers: «Мы рады подтвердить, что Элиа Вивиани смог финишировать на открывающем Тур ОАЭ-2024 этапе, несмотря на падение на финальных метрах. Врачи нашей команды обработали ему порезы и синяки. Передаём наилучшие пожелания всем, кто попал в этот завал».