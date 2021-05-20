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Гонщики избежали серьёзных травм во время массового падения на 1-м этапе Тура ОАЭ-2024

Массовое падение в финале 1-го этапа Тура ОАЭ-2024

 

 

 

Массовое падение случилось на финальном километре 1 этапа Тура ОАЭ-2024. К счастью, никто из гонщиков не получил серьёзных повреждений. Одним из первых упал гонщик Bora-hansgrohe Райан Маллен, завершивший работу в развозящем поезде. Его толкнули гонщики, боровшиеся позади него за позицию. В результате эффекта домино пострадали около 15 гонщиков. Сильнее всех ударился гонщик команды Cofidis Милан Френтин, врезавшийся в барьеры. Команда Cofidis пока не сообщала о состоянии Милана Френтина.

 

Гонщики избежали серьёзных травм во время массового падения на 1-м этапе Тура ОАЭ-2024

Гонщики избежали серьёзных травм во время массового падения на 1-м этапе Тура ОАЭ-2024

 

 

Попал в завал велогонщик команды Astana Qazaqstan Харольд Техада (Astana Qazaqstan). Он  финишировал, сидя на верхней трубе велосипеда своего товарища по команде Микеле Гадзоли, а свой велосипед вёз рядом левой рукой.

 

После финиша Харольд Техада прокомментировал падение:  «На последнем километре в пелотоне ехали очень напряжённо. Я был впереди, прямо передо мной упал гонщик из команды Bora, я тоже упал. Главное, что я ничего не сломал, надеюсь, смогу восстановиться и побороться за генеральную классификацию».

 

Через руль при падении перелетели Элиа Вивиани (INEOS Grenadiers) и Аттила Вальтер (Visma Lease a Bike).

 

Маартен Винантс, тренер команды Visma Lease a Bike: «Спринт получился очень нервным, как и ожидалось. Всё шло хорошо за исключением последних нескольких сотен метров. Тим ван Дейк находился впереди, но не увидел Олава (Кооя) на своём колесе. Олав выбрался в первый ряд, но побороться не смог. Аттила попал в завал и немного пострадал. На первый взгляд повреждения не слишком серьёзные. Мы рады, что, похоже, он сможет продолжить гонку».

 

INEOS Grenadiers: «Мы рады подтвердить, что Элиа Вивиани смог финишировать на открывающем Тур ОАЭ-2024 этапе, несмотря на падение на финальных метрах. Врачи нашей команды обработали ему порезы и синяки. Передаём наилучшие пожелания всем, кто попал в этот завал».

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Теги к статье: Тур ОАЭ-2024 Тур Объединённых Арабских Эмиратов UAE Tour-2024 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Сегодня, 01:32 | Регистрация: 20.05.2021

    А вот и сообщение,  что все пострадавшие в "добром здравии" с различными "ожогами" об асфальт.Надежда,что они мало повлияют на резултаты 3-ого этапа(инд. гонка),а затем и 4-ый этап с горкой.

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Комментарии

  • nightbuster33
    Гонщики избежали серьёзных тра ... (1)
    nightbuster33-Фото

    А вот и сообщение,  что все пострадавшие в "добром здравии" с различными "ожогами" об асфальт.Надежда,что они мало повлияют на резултаты 3-ого этапа(инд. гонка),а затем и 4-ый этап с горкой.

  • EL-Fenomeno
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Если одним словом, то ХАОС (на финише). И почему то после полётов и кульбитов (к счастью небольших) велогонщиклов с велосипедами почему то сразу же вспомнилось то самое ужассное падение Ф.Якобсена. 

    Х.Техаде конечно здоровья, приложился он конкретно(

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    RVL-Фото

    Список спринтеров впечатляет. 

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    nightbuster33-Фото

    Если смог усидеть на раме у Газолли при финише,значит что ничего не сломал.Кости целы,лишь бы не было сотрясения.Падал налево,а приложился на асфальт правой стороной спины, при этом велосипед оказался состороны наезжающих сзади.Бывает же такое.Может быть сообщение о его состоянии.

  • василий
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    василий-Фото

    Помоему Техада свое проехал может и надолго

  • nightbuster33
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    nightbuster33-Фото

    Да, седьмой и особенно третий.Ждем победу спринтеров на этих этапах.

  • RVL
    Тур ОАЭ-2024. Этап 1 (4)
    RVL-Фото

    Очень нервно ребята себя вели на последнем км

    Ценой агрессивных действий и завалов, такое шоу не доставляет

  • svenfischer
    Вуэльта Андалусии-Рута дель Со ... (4)
    svenfischer-Фото

    Многодневка длиной в 5 км.! Можно меня на следующюю Руту дель Соль???
    Ахахахахахахахахах!!!

  • Esperus2006
    Тур ОАЭ-2024. Маршрут и участн ... (3)
    Esperus2006-Фото
    Очень уж спринтерская версия
  • BlAr
    Волта Алгарве-2024. Этап 5 (10)
    BlAr-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Комментатор конечно запутался

    Вут ван Аэрт.

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